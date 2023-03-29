تستضيف Halcyon شركات ناشئة مدفوعة بمهام في أبو ظبي بالتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية وأكسِس أبو ظبي Access Abu Dhabi، بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار

جمعت الحاضنة التي مقرها في واشنطن العاصمة، مؤسسي المراحل المبكرة في أبو ظبي هذا الأسبوع لمدة أسبوع من التدريب على ريادة الأعمال والتواصل الصناعي والتعاون بين الثقافات

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة, 29 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- اختتمت حاضنة Halcyon، التي مقرها في واشنطن العاصمة، برنامجًا لمدة أسبوع في أبو ظبي هذا الأسبوع مع مجموعة من 28 مؤسسًا يمثلون أكثر الشركات الواعدة ذات التأثير في المنطقة. تمثل مجموعة هذا العام السنة الثانية من زمالة Halcyon في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، والتي تجمع مؤسسين من جميع أنحاء المنطقة لبناء المهارات والتواصل. تم إجراء هذا البرنامج لمدة عامين بالشراكة مع خدمات أمازون ويب (AWS)، بدعم من وزارة الخارجية الأمريكية وليانا Leana ومارك كاتز. وجاءت زيارة الوفد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع Access Abu Dhabi، وهو برنامج يدعمه مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)، وهو مفتوح لجميع الشركات الأمريكية ويتضمن دعمًا متنوعًا لتسريع التوسع والنمو في عاصمة الإمارات العربية المتحدة.

Halcyon Hosts Mission-Driven Start-ups in Abu Dhabi in Collaboration with the U.S. State Department and Access Abu Dhabi, Supported by the Abu Dhabi Investment Office

يقدم زملاء Halcyon من سبعة بلدان في جميع أنحاء المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023، حلولًا مبتكرة في السوق لمجموعة واسعة من القضايا، من المياه النظيفة والأجهزة الطبية ذات الأسعار المعقولة إلى أنظمة الغذاء المستدامة، ووصول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى التعليم.

تضمنت النقاط البارزة في الإقامة في أبوظبي جلسة إرشادية استضافها مكتب أبوظبي للاستثمار، حيث تم تعريف زملاء Halcyon في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023 بالفرص المتاحة للشركات التقنية الناشئة في النظام البيئي للابتكار في أبوظبي.

قال المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لِـOP Adio: تركز أبوظبي على استخدام التكنولوجيا لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وهو الموضوع الأساسي للعديد من زملاء Halcyon في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023. مكتب أبوظبي للاستثمار هنا لمساعدة الشركات الناشئة الطموحة على إدراك إمكانات أفكارهم والاستفادة من قوة الشراكات عبر النظام البيئي لإمارة أبوظبي، حيث تكون المنظمات الأخرى متعاونة ومولدة للقيمة".

على مدار أيام الزيارة، عقد الوفد سلسلة من الاجتماعات مع رواد الأعمال والمستثمرين المقيمين في أبوظبي لاستكشاف فرص التعاون المحتملة. كما شارك الوفد رؤى حول النظام البيئي المزدهر للشركات الناشئة في الإمارة والعمل على دعم نمو وتطوير الشركات المبتكرة في Hub71، وهو نظام بيئي عالمي رائد لشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة والمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من فرص النمو التي تأسست في أبوظبي.

قالت الممثلة دوروثي ماكوليف المميزة، إن مكتب الشراكات العالمية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية "فخور بمواصلة دعمه لزمالة Halcyon للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعزز مرونة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يحركها التأثير الاجتماعي والتي تركز على وضع مجتمعاتها على طريق نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة وشمولاً".

قال دانيال باركر، العضو المنتدب لحاضنة Halcyon: "يقوم زملاء Halcyon في جميع أنحاء العالم بالابتكار لحل أكثر تحدياتنا إلحاحًا المتعلقة بالمناخ والصحة والإنصاف والإدماج الاقتصادي، وهذه المشاريع السبعة عشر هي إضافات قوية لتلك الشبكة". "تخطو أبو ظبي خطوات واسعة لتطوير نظام بيئي قوي للشركات الناشئة، ومع شركائنا والمتعاونين في وزارة الخارجية الأمريكية، نحن فخورون بدعم هذا العمل."

نبذة عن أكسس أبو ظبي Access Abu Dhabi

تم تصميم Access Abu Dhabi لإشراك وتمكين الشركات، ولا سيما كيانات النساء والأقليات، لتتبع انتشارها العالمي بسرعة مع التوسع في أبو ظبي. سيكون البرنامج الذي أنشأته Maven Global Access وبدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار، بمثابة قناة للشركات التي تدخل عاصمة النظام البيئي للأعمال والابتكار المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كيم سيلوشان

مديرة العلاقات العامة والشراكات، Maven Global Access

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