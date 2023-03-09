شركة HAYAH تصمم إستراتيجية ادخار أمنة في مكان العمل لتلبية احتياجات الشركات وأصحاب الأعمال

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة, 9 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- تحتفل شركة HAYAH Insurance بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسها كإحدى الشركات الرائدة والمستقلة في مجال التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. تمتلك الشركة العديد من الطموحات التحويلية الجريئة والمستقبلية التي تهدف إلى تعزيز ورقمنة عملياتها التأمينية وكذلك لتشجيع ثقافة ادخار أكثر فاعلية.

HAYAH Insurance Company marks its first anniversary as an independent player in the UAE with bold ambitions to further enhance and digitise its workplace savings offering, encouraging a more effective savings culture.

تخطط شركة HAYAH -كونها المزود الوحيد لخدمات الادخار في دولة الإمارات العربية المتحدة والشركة الوحيدة المعتمدة محليًا من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي- توسيع نطاق انتشارها المحلي من خلال إضافة نظام عمل أكثر مرونة وإتباع نهجًا رقميًا أكثر سهولة في الاستخدام.

ستتمكن الشركات، من خلال برنامج الادخار الأمن للموظفين التي أصدرته الشركة، من تخصيص خطة المعاشات التقاعدية التي تقدمها لموظفيها. كما يمكن لأصحاب العمل، من خلال هذا البرنامج، رقمنة الحلول بالكامل لمنح الموظفين إمكانية الوصول إلى طرق إدارة أموالهم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

ومن جانبهم، سيستفيد الموظفين من أول خطة معاشات تقاعدية يتم تخصيصها وتصميمها في دولة الإمارات العربية المتحدة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم مع طرح خيار الاستثمار الأمن برأس المال وبدعم كامل من شركة Axa Insurance الفرنسية.

تم تصميم هذا الحل حديثًا لتشجيع الادخار طويل الأجل في مكان العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يتيح هذا الحل لشركة HAYAH إمكانية دعم أكثر من 350 شركة و 150.000 موظف في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي من خلال خدمات التأمين على الحياة، وكذلك مساعدة شركات دولة الإمارات العربية المتحدة وموظفيها على الاستعداد للتغييرات المتوقعة على قواعد المعاشات التقاعدية المحلية.

وفي هذا الصدد صرح السيد Mohamed Seghir، الرئيس التنفيذي لشركة HAYAH الخاضعة لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية قائلًا "نحن ملتزمون بالعمل في هذا السوق وتطويره، حيث تقدم شركتنا خدمات ادخار ميسرة للشركات لتعويض الالتزامات التقاعدية الخاصة بها، بالإضافة إلى الإدارة السهلة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والمخرجات العربية وخدمات الدعم المحلي."



تمتلك الشركة مكاتب وموظفين في إمارتي دبي وأبو ظبي.

من بين الميزات الرئيسية التي توفرها الشركة من خلال حلولها للتوفير والادخار الآمن للموظفين هي قدرتها على تمكين الشركات من:

· تحديد نسبة المساهمة وجداول الاستحقاق

· امتلاك المرونة لتحديد وخلط الرسوم وفقا للمتطلبات

· حماية رأس مال الموظفين ومكاسبهم من خلال الادخار باستخدام عملة آمنة وهي الدولار الأمريكي

· إعداد وتأهيل الموظفين في غضون 48 ساعة

اتخاذ خطوات تحويلية كبيرة في مجال الادخار

من الناحية الاستثمارية، يعد الموظف المدخر بطبيعته بمثابة منتج أو سلعة للشركة. ومن أجل تحقق ذلك، سعت الشركة لعقد شراكات مع مؤسسات ناجحة في هذا المجال مثل شركة AllFunds، وذلك من أجل التعامل مع القائمين بإدارة الأصول المعتمدين مع ضمان وجود الشفافية بالإضافة إلى عدم وجود عمولات أو حوافز أو أي شيء من هذا القبيل.



تتطلع شركة HAYAH خلال العام الحالي 2023 إلى تطوير سمعتها كإحدى الشركات الرقمية في مجال التأمين والادخار، حيث أضاف السيد Mohamed Seghir "نحن نعمل الآن على التطبيق الخاص بشركة HAYAH والذي سنطلقه هذا العام لتقديم حلول جديدة ومبتكرة لخدمات التأمين على الحياة وخدمات الادخار". وتابع "كما سنستمر في ترقية منصاتنا الإلكترونية الآمنة عبر الإنترنت ومجموعة من مزايا خدمات التأمين الصحي الإضافية ".

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم شركة HAYAH في المستقبل القريب بالكشف عن نتائج استطلاع شركة YouGov تزامنًا مع الوقت الذي تسعى فيه الشركة إلى توسيع وتعميق وجودها في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن جانبه، سيكشف هذا الاستطلاع عن مدى استعداد المديرين التنفيذيين من مستوى C لتقديم خطط معاشات تقاعدية فعالة في مكان العمل.

نبذة عن شركة HAYAH Insurance Company P.J.S.C

شركة HAYAH هي شركة مساهمة عامة كائنة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة بموجب لوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وتختص في مجال التأمين على الحياة والتأمينات الطبية وخدمات الادخار في دولة الإمارات العربية المتحدة. تمتلك الشركة رأس مال مدفوع قدره 200 مليون درهم إماراتي ومسجلة لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تحت رقم 83 بتاريخ 16/09/2008.

تعتبر شركة HAYAH هي شركة التأمين الرقمي الأولي في دولة الإمارات العربية المتحدة المتخصصة في مجال التأمين على الحياة والتأمينات الطبية وخدمات الادخار وتوفر لعملائها تجربة رقمية كاملة وآمنة ومبسطة وموفرة للوقت. تهدف الشركة إلى رقمنة خدمات التأمين التي تقدمها علي الصعيد الإقليمي من خلال استخدام أحدث التقنيات الرقمية لتوفير حلول ميسورة التكلفة لعملائها وسبل وصول أسهل لتلك الخدمات والحلول. شركة حياة للتأمين ش.م. ع مسجلة لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية. www.hayah.com

المقر الرئيسي للشركة: الطابق 16، مبنى الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، طريق الكورنيش

ص.ب. 63323، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة

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مصدر الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2017414/HAYAH_Mohamed_Seghir.jpg

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