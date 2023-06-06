قمة Huawei Network 2023: Huawei تطلق عروضًا جديدة كليًا في سبعة سيناريوهات رئيسية لتسريع التنمية الرقمية في أفريقيا

Steven Zhao delivered a keynote speech

Vincent Liu, President of Huawei's Global Enterprise Network Marketing & Solution Sales Department, delivered a speech

مراكش، المغرب، 6 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- خلال معرض GITEX أفريقيا لعام 2023، عقدت Huawei أول قمة لـ Huawei Network (HNS) في القارة الأفريقية. تحت شعار "الابتكارات لا تتوقف أبدا"، جذبت HNS أكثر من 400 عميل وشريك من المغرب ومصر وتونس وجنوب أفريقيا والعديد من البلدان الأفريقية الأخرى. في هذا الحدث، استكشفت Huawei مستقبل شبكات اتصالات البيانات وتعمقت في الابتكارات المستمرة في سبعة سيناريوهات رئيسية وهم: مقر المكاتب، ومقر الإنتاج، والربط البيني للفرع، وشبكة المنطقة الواسعة (WAN)، وشبكة مركز البيانات (DCN)، وأمن الشبكات، وأسواق الأعمال التجارية والتوزيع. كما انضمت Huawei إلى العملاء الرائدين لإطلاق منتجات SD-WAN المتنوعة المثالية لـ "شبكات الحرم الجامعي بسرعة 10 جيجابت في الثانية" بالإضافة إلى CloudEngine 16800-X، أول مفتاح مركز بيانات في الصناعة تم تصميمه لقوة الحوسبة المتنوعة.

مع التطور المستمر للتقنيات الرقمية، تدخل إفريقيا أفضل فترة من التنمية، "البنى التحتية الجديدة والنماذج الجديدة والقيم الجديدة" تدعم الاقتصاد الرقمي سريع النمو. الشبكات الذكية تربط تكنولوجيا المعلومات والتصوير المقطعي وتغطي جميع الإنتاج والإجراءات المكتبية للشركات. مثل البنى التحتية الجديدة الحاسمة، لم تكن الشبكات بهذه الأهمية من قبل.

في المستقبل، ستتطور الشبكات من ربط 10 مليارات شخص إلى ربط 100 مليار شيء. تفهم Huawei هذا الاتجاه بعمق، وتبتكر باستمرار التقنيات وتطور قدرات الشبكة في مجال اتصالات البيانات.

في HNS، ألقى Steven Zhao، نائب رئيس خط منتجات اتصالات البيانات في Huawei، خطابًا رئيسيًا بعنوان "الابتكارات لا تتوقف أبدًا"، مسلطًا الضوء على تكنولوجيا Huawei وحلولها وابتكارات منتجاتها في سبعة سيناريوهات.

في مقر المكاتب، الهوائي الذكي من الجيل الثالث من Huawei يمكّن Wi-Fi 7 من تقديم سرعة قياسية تبلغ 30 جيجابت في الثانية ووقت استجابة منخفض للغاية يبلغ 10 مللي ثانية، مما يخلق تجربة مكتبية مثالية. فيما يتعلق بمقر الإنتاج، تدمج Huawei تقنية الشبكة الحساسة للوقت (TSN) في المفتاح الصناعي CloudEngine S5735I، والذي يتيح زمن انتقال على مستوى الميكروثانية، واستقبال انتقائي مزدوج التغذية، وتقارب تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية اللازمة للمجال الصناعي. فيما يتعلق بالربط البيني للفرع، تجمع بنية SD-WAN المبتكرة من Huawei بين وحدة المعالجة المركزية ومحركات تسريع الأجهزة، مما يحقق في النهاية أكثر من 100 جيجابت في الثانية من الأداء.

في HNS، كشفت Huawei، جنبًا إلى جنب مع عمالقة البنوك في إفريقيا، عن منتجات SD-WAN المتنوعة المثالية لـ "شبكات الحرم الجامعي بسرعة 10 جيجابت في الثانية". وتشمل المنتجات المميزة بوابة المقر الرئيسية الموثوقة للغاية NetEngine AR8700، والبوابة السحابية 200 جيجابت في الثانية NetEngine AR6700V، وبوابة الفرع المتقاربة المبسطة NetEngine AR5710-S، والبوابة الصناعية NetEngine AR631I.

نظرًا للطلب المتزايد على قوة الحوسبة في مجالات مثل الحوسبة عالية الأداء (HPC) والذكاء الاصطناعي، تكافح الصناعة بأكملها لتقليل تكاليف بناء الشبكات الخاصة والعمليات والصيانة في مراكز البيانات. وفي هذا السياق، أطلقت Huawei وشركة رائدة في هذا المجال من مصر CloudEngine 16800-X، وهو أول مفتاح مركز بيانات في الصناعة تم تصميمه لقوة الحوسبة المتنوعة.

هذا المفتاح الرئيسي جاهز للأجهزة لـ 800GE ويبني شبكة إيثرنت خالية من الخسائر تدعم قوة الحوسبة المتنوعة لتطبيقات مثل الحوسبة عالية الأداء (HPC) والذكاء الإصطناعي والتخزين عالي الأداء. كما أنها تدعم موازنة الحمل الحصرية على نطاق الشبكة (NSLB)، مما يحسن كفاءة تدريب الذكاء الاصطناعي بنسبة 20%.

فيما يتعلق بشبكات WAN، تصنع Huawei باستمرار ابتكارات تقنية "IPv6 Enhanced" وتطلق NetEngine 8000 F8، وهو جهاز توجيه تجميع مترو عالي الكثافة مع أداء 6.4 Tbps. ولتحقيق أقصى قدر من الأمان للشبكة، كشفت Huawei عن أول حل متعدد الطبقات للحماية من برامج الفدية في الصناعة يستفيد من التعاون في تخزين نقاط النهاية وخوارزميات تجميع الذكاء الاصطناعي الحصرية لتحديد برامج الفدية بدقة.

عندما يتعلق الأمر بأسواق الأعمال التجارية والتوزيع، أطلقت Huawei حافظات منتجات "سهلة التركيب وسهلة الاستخدام وسهلة الإدارة"، تلبي بالكامل المتطلبات القائمة على السيناريوهات للعملاء والشركاء.

لا يمكن لأحد وحده أن يذهب بعيدًا في رحلة التحول الرقمي. وعلق Vincent Liu بأن Huawei ستوفر أنظمة شهادات HCIX و HCSX، وتدريب مبتكر للمواهب، والخدمات المهنية الموثوقة، ومنصات التعاون العالمية، مما يتيح للشركاء خدمة التحول الرقمي للمؤسسات بشكل أفضل.

وفي HNS أيضًا، أطلقت Huawei أول برنامج لأعضاء IP Club في إفريقيا، حيث جندت أكثر من 300 عضو في الموقع.

لمعرفة المزيد حول منتجات وحلول الشبكة السحابية الذكية من Huawei، تفضل بزيارة https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-network

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