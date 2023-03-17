ستقوم Intella X بعرض منصة Web3 والألعاب الخاصة بها في GDC مع Polygon Labs

سان فرانسيسكو16 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت Intella X، منصة ألعاب Web3 المبتكرة التي طورتها شركة الألعاب العملاقة من كوريا الجنوبية NEOWIZ، أنها ستشارك جنبًا إلى جنب مع Polygon Labs في مؤتمر مطوري الألعاب القادم (GDC) في سان فرانسيسكو.

من المتوقع أن تعرض منصة ألعاب Web3 تشكيلة ألعابها، والتي تتضمن لعبة إطلاق النار من منظور الشخص الأول (FPS) "A.V.A"؛ ومشروع NFT PFP وهو "Early Retired Cats Club"؛ بالإضافة إلى العرض التوضيحي لـ Web3 في تصنيف MMORPG، وهي "EOS Gold"، الذي طورتها Blue Potion Games، في كشك Polygon Labs في 22 مارس.

Intella X

"نحن متحمسون للشراكة مع Polygon Labs لـ GDC 2023"، هذا ما قاله المتحدث باسم Intella X. "ونحن متحمسون لعرض عناوين ألعابنا القادمة لتوفير تجربة ألعاب Web3 فريدة ولا تنسى على Polygon."

"تقوم Intella X بخطوات ملحوظة في ألعاب Web3، وذلك بفضل منصتها المتطورة وعروض المحتوى التي لا مثيل لها، مما يجعلها لاعبًا رائدًا في هذه الصناعة" هذا ما قاله Urvit Goel، نائب الرئيس ورئيس قسم تطوير الأعمال العالمية في Polygon Labs. "يسعدنا أن نعرضهم في كشك Polygon في GDC."

بالإضافة إلى استعراض ألعابها، ستعقد Intella X أيضًا حدث القائمة البيضاء للـ NFT في الموقع لمشروع NFT PFP القادم وهو "Early Retired Cats Club". يمكن للمشاركين في الحدث المشاركة من خلال زيارة كشك Polygon، حيث سيتم اختيار الفائزين بشكل عشوائي للحصول على فرصة لسك أحد مشاريع NFT PFF المرتقبة للغاية على شبكة Polygon.

قبل الإعلان عن العرض في مؤتمر مطوري الألعاب، أطلقت Intella X مؤخرًا "Intella X Wallet" الخاصة بها بالإضافة إلى إطلاق اللعبة الأولى من تشكيلة ألعاب 2023.

علاوة على ذلك، دخلت Intella X مؤخرًا في شراكة مع IndiGG مع حملة GameOn، وهي حملة تسويقية تعاونية عبر الإنترنت عقدتها INDIGG وPolygon Labs لتعزيز تجربة ألعاب Web3 صحية.

من المقرر أن تطلق Intella X رسميًا خدمات منصتها، بما في ذلك البورصة اللامركزية (DEX) وNFT Launchpad وMarketplace في النصف الأول من عام 2023.

لمعرفة المزيد عن منصة ألعاب Web3 والألعاب الخاصة بـ Intella X، تفضل بزيارة كشك Polygon في GDC 2023.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2034203/Intella_X.jpg

NEOWIZ Corporation SOURCE