شركة Jinko Power تحصل على أول مشروع لها في مجال الطاقة الشمسية في سلطنة عمان

شنغهاي، 15 مارس 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Jinko Power حصولها على مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الذي يقام في ولاية منح العمانية بقدرة 500 ميغاوات في الساعة (يشار إليه باسم "المشروع") بعد اختيار الشركة من قبل الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ("OPWP") وذلك لتطوير وامتلاك وتشغيل المشروع على أساس الإنتاج المستقل للطاقة IPP. حصلت شركة Jinko Power بالتعاون مع شريكتها شركة Sembcorp Utilities على المشروع المذكور أعلاه من خلال مناقصة تنافسية أجرتها شركة OPWP في شهر سبتمبر من العام 2022. سيستفيد المشروع من اتفاقية شراء الطاقة المبرمة بين شركة Jinko Power وشركة OPWP والمقدر مدتها 20 عامًا، ومن المتوقع البدء في تشغيل المشروع بحلول عام 2025.

شاركت شركة Jinko Power في مرحلة طلب التأهيل للمشروع في عام 2019. دعت شركة Jinko Power نظيرتها شركة Sembcorp Utilities لتشكيل شراكة تجارية لتقديم مناقصات مشتركة للمشروع في عام 2022، على أن يكون المشروع مملوكًا بنسبة 20 ٪ لشركة Jinko Power وبنسبة 80٪ لشركة Sembcorp Utilities.

ومن جانبه، صرح السيد Charles Bai، رئيس شركة Jinko Power International Business، قائلًا:

"نحن في غاية الفخر والسعادة بالحصول على هذا المشروع التاريخي مع شريكتنا شركة Sembcorp. كما نقدر الثقة التي تضعها فينا شركة OPWP وأصحاب المصلحة الآخرين في سلطنة عمان، حيث يمثل هذا المشروع أول مشاركة لنا في سوق الطاقة المستديمة والمتجددة في سلطنة عمان، ونأمل بأن يكون هذا المشروع هو بداية الطريق لمشاريع أخري عديدة في سلطنة عمان".

أضاف السيد Mothana Qteishat، العضو المنتدب ورئيس المناقصات في شركة Jinko Power International:

"هذا العرض وإن دل فإنما يدل على قدرة شركة Jinkoعلى النجاح في المناقصات ذات الطبيعة التنافسية الشديدة وكذلك قدرتها على تقديم قيمة مضافة لأصحاب المصلحة من خلال الاستفادة من خبرة الشركة العميقة عبر سلسلة القيمة الكاملة لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية. نحن سعداء بالحصول على هذا العرض وإننا واثقون من أن هذا المشروع سيتم تسليمه في حدود الميزانية المحددة وفي الوقت المطلوب بما يتماشى مع سجلاتنا من المشاريع."

نبذة عن شركة Jinko Power

تأسست شركة Jinko Power في عام 2011، وهي شركة IPP عالمية معروفة تقوم بتطوير وبناء وتمويل وامتلاك وتشغيل محطات الطاقة الشمسية. نحن نسعى جاهدين لجعل الطاقة الشمسية المصدر الأكثر استدامة وتنافسية للطاقة في جميع أنحاء العالم.

نجحت الشركة في امتلاك وربط ما يقرب من 3.3 جيجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية في الصين بحلول 30 سبتمبر 2022. كما تدير الشركة محفظة دولية كبيرة من الأصول التي تشمل أكبر محطة تشغيلية للطاقة الشمسية في العالم، حيث شاركت الشركة في تنفيذ جزء كبير منها. علاوة على ذلك، تعمل الشركة على تطوير أحد أكبر مشاريع خطوط الأنابيب في العالم بحجم الجيجاوات في أسواقنا الرئيسية بما في ذلك الصين والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ.

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