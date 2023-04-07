تحتفل J&T Express بالذكرى السنوية الرابعة لتأسيسها في تايلاند

بانكوك، 7 أبريل 2023 /PRNewswire/ -- احتفلت J&T Express، وهي مزود عالمي للخدمات اللوجستية، بالذكرى السنوية الرابعة لتأسيسها في تايلاند تحت عنوان "قصة طرد من الصداقة للأبد".

J&T Express Celebrates Its Fourth Anniversary in Thailand

منذ إطلاقها في تايلاند في مارس 2019، نمت J&T Express بسرعة لتصبح مزودًا رائدًا لخدمات التوصيل. من خلال أسطول مركباتها، Jet Transport، تغطي J&T Express 928 مقاطعة في 77 محافظة، بما في ذلك المناطق النائية. تعمل J&T Express حاليًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، 365 يومًا في السنة مدعومة بالخطوط الساخنة لخدمة العملاء وخدمة فردية لعملاء VIP. بالإضافة إلى ذلك، توفر J&T Fulfillment حلول التخزين الآلي ومجموعة من الخدمات المتنوعة لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء B2B وB2C. ولتكملة عروضها في السوق المحلية، تقدم J&T International، وهي شركة تابعة لـ J&T، حلولاً لوجستية دولية متكاملة للعملاء، مما يساهم في التطور السريع للتجارة الإلكترونية عبر الحدود في تايلاند.

تدير J&T Express منفذ بمساحة تزيد عن 100000 متر مربع مزودة بتقنية الفرز الأوتوماتيكية الرائدة في جنوب شرق آسيا. وبالاستفادة من ذلك، حققت الشركة زيادة بنسبة 25% في حجم الطرود وتحسنًا بنسبة 19% في كفاءة الخدمة على أساس سنوي في عام 2022.

وقالت السيدة Lily Chen، الرئيس التنفيذي للتسويق في J&T Express تايلاند: "لم تكن إنجازات J&T Express ممكنة بدون دعم عملائنا وشركائنا. متجذرين في مهمتنا "الموجهة نحو العملاء والقائمة على الكفاءة"، ونحن نسعى جاهدين لنكون أفضل مزود لخدمات التوصيل اللوجستية في تايلاند. سنواصل تحقيق خطوات واسعة مع عملائنا والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي في تايلاند".

كما حضر الاحتفال بالذكرى الرابعة Mario Maurer، وهو مثل أعلى وطني تايلاندي، والمتحدث باسم J&T Express تايلاند.

نبذة عن J&T Express

شركة J&T Express هي مزود عالمي للخدمات اللوجستية، مع شركات رائدة في مجال التوصيل السريع في جنوب شرق آسيا والصين، وهو السوق الأكبر والأسرع نموًا في العالم. تأسست شبكة J&T Express سنة 2015، وتمتد أعمالها إلى 13 دولة، بما في ذلك إندونيسيا وفيتنام وماليزيا والفلبين وتايلاند وكمبوديا وسنغافورة والصين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمكسيك والبرازيل ومصر. وإذ تلتزم بمهمتها "الموجهة نحو العملاء والقائمة على الكفاءة"، تلتزم J&T Express بتزويد العملاء بحلول لوجستية متكاملة من خلال بنية أساسية ذكية وشبكة لوجستية رقمية، كجزء من استراتيجيتها العالمية لربط العالم بكفاءة أكبر وتحقيق فوائد لوجستية للجميع.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2049604/J_T_Express_Celebrates_Its_Fourth_Anniversary_Thailand.jpg

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