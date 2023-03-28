تعلن .Kivu Consulting،Inc عن إطلاق شراكتها الاستراتيجية مع Microsoft

عقود من الخدمة المهنية، واستخبارات التهديدات السيبرانية، وخدمات الحد من المخاطر الإلكترونية لمختلف المؤسسات عبر العالم.

بيركلي، كاليفورنيا، 28 مارس/آذار 2023 /PRNewswire/ -- يسر شركة . Kivu Consulting, Inc. الرائدة في توفير حلول الأمن السيبراني والشريك الموثوق به من قِبل شركات التأمين والمحاماة، أن تعلن عن إطلاق شراكة استراتيجية مع Microsoft. التزم الطرفان بالتعاون ومساعدة المنظمات في جميع القطاعات على مستوى العالم في مكافحة الجرائم الإلكترونية وفي تكريس المرونة الإلكترونية.

"لن تتوقف الجريمة الإلكترونية أبدًا. علينا أن نعمل بشكل مشترك وأن نشجّع المواهب ونجمع المعلومات الاستخباراتية وننسق جهودنا مع زملائنا في القطاع العام لأجل حماية المؤسسات من التهديدات الإلكترونية. قال شين سيمز، الرئيس التنفيذي لشركة .Kivu Consulting, Inc، "يجمع تحالفنا مع Microsoft Security بين نقاط قوتنا ليكون لها تأثير أكبر على أي نوع من المشاكل المتصلة بالأمن السيبراني"، ليضيف "نحن الآن مجهزون لتسريع التصدّي لمخاطر الأعمال إلى هجوم دائم التغير من التهديدات الإلكترونية التي تستهدف أي منظمة في أي قطاع وفي أي قارة".

من خلال هذه الشراكة، ستعمل Microsoft و Kivu بشكل مشترك من خلال عدد من الطرق لمعاجة سبل التصدي للهجمات الإلكترونية التي يتعرّض لها العملاء. ستجعلُ Kivu من Microsoft الخيار الأول لخدمات إعادة التأهيل بعد التعرّض لعمليات الخرق متى احتاجها عملاء الشركة، وستعتبر Microsoft شركة Kivu شريكًا موثوقًا به لمعالجة قضايا الفدية للعملاء الذين يطلبون هذا النوع من الخدمات.

"مهمتنا هي تأمين العالم حتى يتمكن عملاؤنا من النموّ والازدهار. قال كيلي بيسيل، نائب الرئيس الأول لخدمات الأمن في Microsoft، "إن الأمن هو بمثابة رياضة جماعية،كما أنّ الاستجابة للحوادث هي واحدة من أهم المجالات التي يجتمع فيها رواد الأعمال لأجل تطوير التعاون". "نتطلع إلى العمل مع Kivu والشركاء الآخرين لمساعدة العملاء على أن يكونوا آمنين ومأمونين ضد جميع الهجمات الإلكترونية. يمكن للعملاء أن يكونوا واثقين من أنه سيتم تلبية احتياجاتهم من خدمات الاستجابة للحوادث (IR) التي تمكّنهم ن تطوير أعمالهم. "

ستقدم الشركتان سويّا حلول الأمن السيبراني مدعومة ببرامج كل شركة، وتجربة عقود من استخبارات التهديدات، وعلاقات التأمين/القانونية/الحكومية التي من شأنها تسريع رحلة أي مؤسسة تسعى إلى المرونة الإلكترونية وتقليل مخاطر الأعمال ذات الصلة بالجرائم الإلكترونية.

نبذة عن Kivu

Kivu شركة عالمية رائدة في مجال الأمن السيبراني تأسست عام 2009 وتقدم مجموعة متكاملة من خدمات الأمن السيبراني المتخصصة في الاستجابة للحوادث الجنائية واسترجاع الأعمال التجارية عقب الهجمات الإلكترونية وإدارة مفاوضات الفدية والعمليات الأمنية المدارة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (24 × 7). تُعدّ Kivu شريكا موثوقا به من طرف المجتمعات ذات الصلة بالتأمين والقانون والحكامة في مختلف دول العالم.

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