تعد Koo بتوفير التحقق المجاني الدائم لجميع الشخصيات البارزة

سان فرانسيسكو

3 أبريل / نيسان 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت Koo، وهي ثاني أكبر مدونة صغيرة في العالم، أنها ستقدم خدمة التحقق المجاني الدائم لجميع الشخصيات البارزة المؤهلة لذلك. اعترافًا بالتفوق أو الإنجازات أو المكانة المهنية، تمنح Koo علامة صفراء مقابل ملفات تعريف المستخدم بعد أن تستوفي المعايير المبيّنة بوضوح في موقعها الإلكتروني .

Koo Promises Lifetime Free Verification for all Notable Personalities

تلتزم Koo ببناء موقع آمن وشامل يوفر للمستخدمين فرصًا متساوية للتعبير عن أنفسهم وليجعلوا صوتهم مسموعا. وسيصبحُ التحقق المجاني الدائم متاحا لجميع الشخصيات البارزة والمبدعين في جميع أنحاء العالم، وذلك لتمكينهم من بناء الثقة مع المتابعين وحماية سمعتهم وتجنب خطر انتحال الشخصية على المنصة. بالإضافة إلى ذلك، تمكن Koo المستخدمين من ترحيل تغريداتهم بسلاسة ومن العثور على متابعيهم على Twitter من خلال المنصة نفسها، دونما الحاجة إلى البدء من نقطة الصفر.

مايانك بيداواتكا،الشريك المؤسس لتطبيق Koo، يصرّحُ أنّ "Koo، يهتم بالشمولية في التفكير وفي العمل. نحن نقدم التحقق المجاني الدائم لجميع الشخصيات البارزة التي تعتبر علامة على الاعتراف والحماية من منتحلي الهوية، ما يتيحُ لهم مشاركة صوتهم الأصيل مع متابعيهم. نحن منصة قائمة على الجدارة ونفتخر بمنهجيتنا الشفافة التي تعترف بالفخامة وتحتفل بها وبدون ثمن. يعتبرُ Koo Eminence Tick رمزًا متميّزا لا يمكن شراؤه ونحن ملتزمون بحماية هذا الحق الرقمي لجميع الشخصيات البارزة. "

"لقد ركزنا جهودنا على مدى السنوات الثلاث الأخيرة لإنشاء تجربة المدونات الصغيرة 2,0 لنصبح ثاني أكبر مدونة صغيرة بأكثر من 60 مليون تنزيل من أكثر من 100 دولة. لا بد لكل صاحب مصلحة أن يخرج رابحا من تطبيق Koo. لن نتقاضى أبدًا أي رسوم عن الميزات التي من المفترض أن يوفرها الإنترنت مجانًا. على التطبيقات أن تكون وسيلة للتمكين. وليس لاستخلاص الأرباح."

يوفر تطبيق Koo جميع الميزات مجانًا. تتضمن بعض هذه الوظائف خاصية تحرير مجانية، ومنشورات أطول من 500 حرف، ومقاطع فيديو أطول، والقدرة على النشر في أكثر من 20 لغة عالمية دفعة واحدة، وطفرة ChatGPT، وجدولة المنشورات، وإنشاء المسودات، وأدوات تحقيق الدخل لمنشئي المحتوى، وبرنامج الولاء للمستخدمين و الإشراف الاستباقي على المحتوى الأفضل من بين جميع المنصات الاجتماعية. تؤمن Koo بضرورة تمكين كل صاحب مصلحة من الحصول على تجربة متميّزة عند زيارته للمنصة.

لطلب الحصول على علامة التحقق، يمكن للمستخدمين زيارة موقع Koo وتتبع عملية التحقق أو الكتابة مباشرة إلى [email protected] .

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2045029/Koo_Offers_Free_Verification.jpg

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