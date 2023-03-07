شركة MEDGULF تتعاون مع شركة Newgen من أجل رقمنة عمليات التأمين على المركبات

شركة تأمين كائنة في المملكة العربية السعودية تسعى للاستفادة من الحلول الرقمية لشركة Newgen وتقديم تجربة متميزة لعملائها

دبي، الإمارات العربية المتحدة 7 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Newgen Software، إحدى الشركات العالمية الرائدة التي تقدم خدمات التحول الرقمي ذات الرمز المنخفض ، أن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (MEDGULF) السعودية قد اختارت شركة Newgen لتحقيق رغبة الشركة في التحول الرقمي ورقمنة عمليات التأمين علي المركبات الخاصة بها.

ستتمكن شركة MEDGULF، من خلال الاستفادة من الحلول الرقمية التي تقدمها شركة Newgen من أجل رقمنة عمليات التأمين الخاصة بالشركة والمبنية علي منصة التحول الرقمي NewgenONE، من قيادة عملية أتمتة العمليات من بدايتها حتى نهايتها وكذلك تحسين كفاءة الإجراءات التأمينية والمساعدة في زيادة الإنتاجية الإجمالية للشركة.

في هذا الصدد، صرح السيد عمر المحمود نائب الرئيس التنفيذي لشركة MEDGULF والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات بالشركة قائلًا "إن الشركة تهدف، من خلال الاستفادة من الحلول الرقمية لشركة Newgen، إلى إدارة دورة حياة الطلبات التأمينية للشركة على نحو فعال واستباقي وكذلك منع عمليات الاحتيال وتحسين كفاءة عمليات الشركة. كما تتطلع الشركة إلى زيادة سبل التعاون مع شركة Newgen لتسهيل تجربة عملائنا وتقديم خدمة سلسة ومتميزة لهم."

ومن جانبه، صرح السيد Vivek Bhatnagar نائب رئيس قسم المبيعات الدولية بشركة Newgen Software "نحن فخورون بأن نكون جزءًا من رحلة شركة MEDGULF للتحول الرقمي. وإن الحلول الرقمية لشركتنا ستساعدهم على تعزيز سبل الامتثال وكذلك حصر واستخلاص البيانات وتتبع عمليات السداد، الأمر الذي سيساعد الشركة على تمكين معالجة المطالبات بشكل أسرع وأكثر فعالية."

ستتمكن شركة MEDGULF بواسطة المجموعة الواسعة من الحلول الرقمية سالفة الذكر من أتمتة رحلة المطالبات التأمينية الخاصة بها من أجل تحقيق تسوية سريعة ودقيقة وآمنة. كما يمكنها تسريع وتيرة سير الأعمال من بدايتها إلى نهايتها، وكذلك تحقيق المعالجة المباشرة وضمان التوحيد القياسي لعملياتها من خلال المنصة الرقمية الشاملة القائمة على القواعد. فضلًا عن أتمتة نظام عمل الشركة وإلغاء المهام اليدوية الورقية والإدارة الشاملة لمحتوى الشركة وكذلك تحقيق رقمنة كاملة للوثائق والمستندات الخاصة بها، وذلك من خلال منصة خدمات المحتوى السياقية الأساسية (ECM) والتكنولوجيا القائمة على السحابة.

نبذة عن شركة MEDGULF

تعتبر شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (MEDGULF) هي إحدى الشركات الرائدة في مجال التأمين وإعادة التأمين التعاوني بالمملكة العربية السعودية، حيث توفر مجموعة شاملة من الخدمات التعاونية والصحية، بالإضافة إلى خدمات التأمين على المركبات والعقارات وغيرها من خدمات التأمين الأخرى. وقد قدمت الشركة على مدار الست والعشرين عاماً الماضية حلول تأمينية مختلفة ومرخصة من قبل البنك المركزي السعودي تناسب مختلف المجالات الصناعية مثل الهندسة والطيران وصناعات المركبات والتأمين على الممتلكات وكذلك الرعاية الصحية والتأمين الصحي للشركات والمؤسسات.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الصفحة الرئيسية لشركة MEDGULF

نبذة عن شركة Newgen Software Technologies Limited

تعتبر شركة Newgen هي إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير منصات التحول الرقمي الموحدة بالإضافة إلى أتمتة العمليات المحلية و خدمات المحتوى وكذلك أتمتة القدرات والإمكانات المتعلقة بإدارة المعلومات والاتصالات. وتعتمد العديد من المؤسسات والشركات الناجحة حول العالم على المنصات الرقمية ذات الرمز المنخفض التي تقدمها شركة Newgen، وذلك لتطوير تطبيقات الأعمال المعقدة والقائمة على المحتوى ومشاركة العملاء ونشرها على الشبكات السحابية. بدءًا من طلبات التأهيل والالتحاق بالخدمة إلى التطبيق الفعال لها، ومن عمليات الإقراض إلى الاكتتاب، بالإضافة إلى العديد والعديد من الخدمات الأخرى في كافة المجالات الصناعية. تهدف شركة Newgen إلى تحقيق البساطة مع السرعة والمرونة.

لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة www.newgensoft.com

للتواصل الإعلامي:

Ryan Rocque

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