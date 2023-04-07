شركة Miami International Holdings تعلن عن نتائج التداول لشهر مارس 2023؛ سجلات التداولات المتعددة والحصة السوقية لشركات MIAX Options وEquities Exchanges
٠٧ أبريل, ٢٠٢٣, ١٤:١٨ AST
برينستون، نيوجيرسي، 7 مارس 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings اليوم عن نتائج تداول شهر فبراير من العام 2023 لفروعها في البورصة الأمريكية - MIAX®، وMIAX Pearl® وMIAX Emerald® (المعروفين معًا باسم مجموعة MIAX ® للصرافة™)، ومينيابوليس لتبادل الحبوب (MGEX™).
أبرز مؤشرات حجم التداول في مارس 2023
- بلغ إجمالي حجم التداول الشهري متعدد الإدراج لمجموعة MIAX رقماً قياسياً بلغ 161.3 مليون عقد، بزيادة سنوية قدرها 32.5٪ وتمثل حصة سوقية شهرية تبلغ 16.74٪، بزيادة سنوية قدرها 21.8٪.
- حققت MIAX Options معدل قياسي في حجم التداول الشهري بلغ 64.0 مليون عقد، بزيادة سنوية قدرها 29.9٪ وتمثل حصة سوقية تبلغ 6.64٪ بزيادة سنوية قدرها 19.4%.
- ومن جانبها، حققت MIAX Pearl Options أيضًا معدل قياسي في حجم التداول الشهري بلغ 66.2 مليون عقد، بزيادة سنوية قدرها 74.0٪ وتمثل حصة سوقية شهرية قياسية تبلغ 6.87٪، بزيادة سنوية قدرها 59.9٪. كما سجلت MIAX Pearl Options حجمًا قياسيًا يوميًا بلغ 4.5 مليون عقد في 10 مارس 2023.
- بلغ حجم التداول الشهري لشركة MIAX Emerald 31.2 مليون عقد، بنسبة انخفاض سنوية قدرها 9.6٪ وتمثل حصة سوقية شهرية تبلغ 3.24٪، بنسبة انخفاض سنوية قدرها 16.9٪.
- في الأسهم الأمريكية، سجلت MIAX Pearl Equities حجم تداول شهري قياسي قدره 4.4 مليار سهم بزيادة سنوية قدرها 46.9% وحصة سوقية شهرية قياسية قدرها 1.54%. إضافة إلى ما سبق، بلغ حجم التداول اليومي لِـ MIAX Pearl Equities ما قدره 326 مليون سهم في 13مارس 2023 وحصة سوقية قياسية يومية بلغت نسبتها 2.02% في 27 أبريل 2023.
- في العقود الآجلة بالولايات المتحدة، أبلغت MGEX، وهي سوق عقود محددة (DCM) ومنظمة مقاصة المشتقات (DCO)، عن حجم تداول بلغ 242712 عقدًا، بنسبة انخفاض سنوية قدرها 29.1% وزيادة بنسبة 4.2% عن يناير 2023.
- بلغ إجمالي حجم العقود الآجلة لشركة SPIKES® 26449 عقدًا، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 35.2% سنويًا ومتوسط حجم يومي قدره 1150 عقدًا. سجلت شركة SPIKES Futures رقمًا قياسيًا في الفائدة المفتوحة بلغ 764 عقدًا في 24 مارس 2023.
يتم تسليط الضوء على مزيد من الأرقام القياسية لحجم التداول لـ MIAX Exchange Group في الجداول أدناه.
|
حجم تداول الخيارات متعددة القوائم الخاص بشركة
MIAX Exchange Group، في الشهر الحالي
|
مقارنة من بداية السنة حتى الآن
|
عقود خيارات متعددة
القوائم
|
مارس 2023
|
مارس 2022
|
% التغيير
|
23 فبراير
|
% التغيير
|
مارس 2023
|
مارس 2022
|
% التغيير
|
أيام التداول
|
23
|
23
|
19
|
62
|
62
|
صناعة خيارات الأسهم الأمريكية
|
963,375,498
|
885,713,224
|
8.8 %
|
816,156,925
|
18.0 %
|
2,630,831,722
|
2,481,656,821
|
6.0 %
|
MIAX Exchange Group
|
161,313,643
|
121,786,671
|
32.5 %
|
137,080,466
|
17.7 %
|
433,956,534
|
347,626,738
|
24.8 %
|
MIAX Options
|
63,968,591
|
49,250,401
|
29.9 %
|
54,863,604
|
16.6 %
|
173,801,092
|
141,273,019
|
23.0 %
|
MIAX Pearl
|
66,151,794
|
38,025,689
|
74.0 %
|
54,820,051
|
20.7 %
|
178,258,282
|
111,760,103
|
59.5 %
|
MIAX Emerald
|
31,193,258
|
34,510,581
|
-9.6 %
|
27,396,811
|
13.9 %
|
81,897,160
|
94,593,616
|
-13.4 %
|
متوسط الحجم اليومي للخيارات متعددة القوائم
|
مارس 2023
|
مارس 2022
|
% التغيير
|
23 فبراير
|
% التغيير
|
مارس 2023
|
مارس 2022
|
% التغيير
|
صناعة خيارات الأسهم الأمريكية
|
41,885,891
|
38,509,271
|
8.8 %
|
42,955,628
|
-2.5 %
|
42,432,770
|
40,026,723
|
6.0 %
|
MIAX Exchange Group
|
7,013,637
|
5,295,073
|
32.5 %
|
7,214,761
|
-2.8 %
|
6,999,299
|
5,606,883
|
24.8 %
|
MIAX Options
|
2,781,243
|
2,141,322
|
29.9 %
|
2,887,558
|
-3.7 %
|
2,803,243
|
2,278,597
|
23.0 %
|
MIAX Pearl
|
2,876,165
|
1,653,291
|
74.0 %
|
2,885,266
|
-0.3 %
|
2,875,134
|
1,802,582
|
59.5 %
|
MIAX Emerald
|
1,356,229
|
1,500,460
|
-9.6 %
|
1,441,937
|
-5.9 %
|
1,320,922
|
1,525,703
|
-13.4 %
|
الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم لـ
MIAX Exchange Group، في الشهر الحالي
|
مقارنة من بداية السنة حتى الآن
|
الحصة السوقية للخيارات متعددة
القوائم
|
مارس 2023
|
مارس 2022
|
% التغيير
|
23 فبراير
|
% التغيير
|
مارس 2023
|
مارس 2022
|
% التغيير
|
MIAX Exchange Group
|
16.74 %
|
13.75 %
|
21.8 %
|
16.80 %
|
-0.3 %
|
16.50 %
|
14.01 %
|
17.8 %
|
MIAX Options
|
6.64 %
|
5.56 %
|
19.4 %
|
6.72 %
|
-1.2 %
|
6.61 %
|
5.69 %
|
16.0 %
|
MIAX Pearl
|
6.87 %
|
4.29 %
|
59.9 %
|
6.72 %
|
2.2 %
|
6.78 %
|
4.50 %
|
50.5 %
|
MIAX Emerald
|
3.24 %
|
3.90 %
|
-16.9 %
|
3.36 %
|
-3.5 %
|
3.11 %
|
3.81 %
|
-18.3 %
|
حجم تداول الأسهم لـ
أسهم MIAX Pearl في الشهر الحالي
|
مقارنة من بداية السنة حتى الآن
|
الأسهم (بالملايين)
|
مارس 2023
|
مارس 2022
|
% التغيير
|
23 فبراير
|
% التغيير
|
مارس 2023
|
مارس 2022
|
% التغيير
|
أيام التداول
|
23
|
23
|
19
|
62
|
62
|
صناعة الأسهم الأمريكية
|
287,366
|
320,088
|
-10.2 %
|
216,694
|
32.6 %
|
730,610
|
798,580
|
-8.5 %
|
حجم تداول MIAX Pearl
|
4,438
|
3,021
|
46.9 %
|
2,743
|
61.8 %
|
9,424
|
7,575
|
24.4 %
|
متوسط حجم التداول اليومي لـ MIAX Pearl
|
193
|
131
|
46.9 %
|
144
|
33.6 %
|
152
|
122
|
24.4 %
|
الحصة السوقية لـ MIAX Pearl
|
1.54 %
|
0.94 %
|
63.6 %
|
1.27 %
|
22.0 %
|
1.29 %
|
0.95 %
|
36.0 %
|
حجم تداول العقود الآجلة والخيارات لـ
MGEX في الشهر الحالي
|
مقارنة من بداية السنة حتى الآن
|
العقود الآجلة وعقود الخيارات
|
مارس 2023
|
مارس 2022
|
% التغيير
|
23 فبراير
|
% التغيير
|
مارس 2023
|
مارس 2022
|
% التغيير
|
أيام التداول
|
23
|
23
|
19
|
62
|
62
|
حجم العقود الآجلة MGEX
|
242,712
|
342,172
|
-29.1 %
|
253,274
|
-4.2 %
|
661,586
|
931,091
|
-28.9 %
|
متوسط حجم التداول اليومي لـ MGEX
|
10,553
|
14,877
|
-29.1 %
|
13,330
|
-20.8 %
|
10,671
|
15,018
|
-28.9 %
حول شركة MIAX
تمتلك شركة Miami International Holdings, Inc. الشركة الأم القابضة لشركة MIAX، شركة Miami International Securities Exchange, LLC (®MIAX) ، وشركة MIAX PEARL, LLC )MIAX Pearl®)، وشركة MIAX Emerald, )LLCMIAX Emerald®)، وشركة Minneapolis Grain Exchange, LLC (MGEX™) ، وبورصة برمودا (BSX™) و دورمان للتجارة، ذ.ذ.م.
MIAX وMIAX Pearl وMIAX Emerald هي بورصات وطنية للأوراق المالية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) والتي يتم تمكينها من خلال تقنية MIAX الملكية المدمجة داخل الشركة. تقدم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الثلاثة بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال ™MIAX Pearl Equities. تم بناء منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لمجال تداول الخيارات الأمريكية ويتم تمييزها حسب الإنتاجية والكمون والموثوقية وحتمية الأوامر السلكية. وتعمل MIAX أيضًا كمكان تداول حصري لخيارات التسوية النقدية على SPIKES® Volatility Index (رمز التداول: SPIKE) هو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في أسهم إس بي دي آر (SPDR) إس أند بي 500 (S&P 500) صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) إس بي واي (.(SPY
MGEX هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) وتقدم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك العقود الآجلة لقمح الربيع الأحمر الصلب وتعمل أيضا كسوق حصرية لعقود SPIKES الآجلة. وتُعد بورصة مبنيابوليس للحبوب أيضًا سوق DCM ومنظمة DCO تابعة للجنة تداول السلع الآجلة، وتوفر سوقًا لـ DCM ومنظمة DCO وخدمات السوق النقدي في مجموعة من فئات الأصول.
BSX هي سوق أوراق مالية دولية متكاملة بالكامل، مقرها في برمودا ونظمت في عام 1971. BSX متخصصة في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم، وإصدارات الديون، والصناديق، وصناديق التحوط، وضمانات المشتقات، والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.
دورمان للتجارة هي شركة متكاملة الخدمات في لجنة العقود الآجلة مسجلة لدى CFTC.
وتقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب ميامي، وفلوريدا، ومينيابوليس، ومينيسوتا، وهاميلتون وبرمودا وشيكاغو وإيلينوي.
لمعرفة المزيد عن MIAX يرجى زيارة www.miaxoptions.com.
لمعرفة المزيد عن MGEX، قم بزيارة www.mgex.com.
لمعرفة المزيد عن BSX، قم بزيارة www.bsx.com.
لمعرفة المزيد حول Dorman Tradingقم بزيارة www.dormantrading.com.
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