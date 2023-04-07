شركة Miami International Holdings تعلن عن نتائج التداول لشهر مارس 2023؛ سجلات التداولات المتعددة والحصة السوقية لشركات MIAX Options وEquities Exchanges

برينستون، نيوجيرسي، 7 مارس 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings اليوم عن نتائج تداول شهر فبراير من العام 2023 لفروعها في البورصة الأمريكية - MIAX®، وMIAX Pearl® وMIAX Emerald® (المعروفين معًا باسم مجموعة MIAX ® للصرافة™)، ومينيابوليس لتبادل الحبوب (MGEX™).

أبرز مؤشرات حجم التداول في مارس 2023

بلغ إجمالي حجم التداول الشهري متعدد الإدراج لمجموعة MIAX رقماً قياسياً بلغ 161.3 مليون عقد، بزيادة سنوية قدرها 32.5٪ وتمثل حصة سوقية شهرية تبلغ 16.74٪، بزيادة سنوية قدرها 21.8٪.

حققت MIAX Options معدل قياسي في حجم التداول الشهري بلغ 64.0 مليون عقد، بزيادة سنوية قدرها 29.9٪ وتمثل حصة سوقية تبلغ 6.64٪ بزيادة سنوية قدرها 19.4%.

ومن جانبها، حققت MIAX Pearl Options أيضًا معدل قياسي في حجم التداول الشهري بلغ 66.2 مليون عقد، بزيادة سنوية قدرها 74.0٪ وتمثل حصة سوقية شهرية قياسية تبلغ 6.87٪، بزيادة سنوية قدرها 59.9٪. كما سجلت MIAX Pearl Options حجمًا قياسيًا يوميًا بلغ 4.5 مليون عقد في 10 مارس 2023.

بلغ حجم التداول الشهري لشركة MIAX Emerald 31.2 مليون عقد، بنسبة انخفاض سنوية قدرها 9.6٪ وتمثل حصة سوقية شهرية تبلغ 3.24٪، بنسبة انخفاض سنوية قدرها 16.9٪.

في الأسهم الأمريكية، سجلت MIAX Pearl Equities حجم تداول شهري قياسي قدره 4.4 مليار سهم بزيادة سنوية قدرها 46.9% وحصة سوقية شهرية قياسية قدرها 1.54%. إضافة إلى ما سبق، بلغ حجم التداول اليومي لِـ MIAX Pearl Equities ما قدره 326 مليون سهم في 13مارس 2023 وحصة سوقية قياسية يومية بلغت نسبتها 2.02% في 27 أبريل 2023.

في العقود الآجلة بالولايات المتحدة، أبلغت MGEX ، وهي سوق عقود محددة ( DCM ) ومنظمة مقاصة المشتقات ( DCO) ، عن حجم تداول بلغ 242712 عقدًا، بنسبة انخفاض سنوية قدرها 29.1% وزيادة بنسبة 4.2% عن يناير 2023.

بلغ إجمالي حجم العقود الآجلة لشركة SPIKES® 26449 عقدًا، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 35.2% سنويًا ومتوسط حجم يومي قدره 1150 عقدًا. سجلت شركة SPIKES Futures رقمًا قياسيًا في الفائدة المفتوحة بلغ 764 عقدًا في 24 مارس 2023.

يتم تسليط الضوء على مزيد من الأرقام القياسية لحجم التداول لـ MIAX Exchange Group في الجداول أدناه.

حجم تداول الخيارات متعددة القوائم الخاص بشركة MIAX Exchange Group، في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن

عقود خيارات متعددة القوائم مارس 2023 مارس 2022 % التغيير 23 فبراير % التغيير مارس 2023 مارس 2022 % التغيير

أيام التداول 23 23

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62 62



صناعة خيارات الأسهم الأمريكية 963,375,498 885,713,224 8.8 % 816,156,925 18.0 % 2,630,831,722 2,481,656,821 6.0 %

MIAX Exchange Group 161,313,643 121,786,671 32.5 % 137,080,466 17.7 % 433,956,534 347,626,738 24.8 %

MIAX Options 63,968,591 49,250,401 29.9 % 54,863,604 16.6 % 173,801,092 141,273,019 23.0 %

MIAX Pearl 66,151,794 38,025,689 74.0 % 54,820,051 20.7 % 178,258,282 111,760,103 59.5 %

MIAX Emerald 31,193,258 34,510,581 -9.6 % 27,396,811 13.9 % 81,897,160 94,593,616 -13.4 %

متوسط الحجم اليومي للخيارات متعددة القوائم مارس 2023 مارس 2022 % التغيير 23 فبراير % التغيير مارس 2023 مارس 2022 % التغيير

صناعة خيارات الأسهم الأمريكية 41,885,891 38,509,271 8.8 % 42,955,628 -2.5 % 42,432,770 40,026,723 6.0 %

MIAX Exchange Group 7,013,637 5,295,073 32.5 % 7,214,761 -2.8 % 6,999,299 5,606,883 24.8 %

MIAX Options 2,781,243 2,141,322 29.9 % 2,887,558 -3.7 % 2,803,243 2,278,597 23.0 %

MIAX Pearl 2,876,165 1,653,291 74.0 % 2,885,266 -0.3 % 2,875,134 1,802,582 59.5 %

MIAX Emerald 1,356,229 1,500,460 -9.6 % 1,441,937 -5.9 % 1,320,922 1,525,703 -13.4 %



الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم لـ MIAX Exchange Group، في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن

الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم مارس 2023 مارس 2022 % التغيير 23 فبراير % التغيير مارس 2023 مارس 2022 % التغيير

MIAX Exchange Group 16.74 % 13.75 % 21.8 % 16.80 % -0.3 % 16.50 % 14.01 % 17.8 %

MIAX Options 6.64 % 5.56 % 19.4 % 6.72 % -1.2 % 6.61 % 5.69 % 16.0 %

MIAX Pearl 6.87 % 4.29 % 59.9 % 6.72 % 2.2 % 6.78 % 4.50 % 50.5 %

MIAX Emerald 3.24 % 3.90 % -16.9 % 3.36 % -3.5 % 3.11 % 3.81 % -18.3 %





حجم تداول الأسهم لـ أسهم MIAX Pearl في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن الأسهم (بالملايين) مارس 2023 مارس 2022 % التغيير 23 فبراير % التغيير مارس 2023 مارس 2022 % التغيير أيام التداول 23 23

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62 62

صناعة الأسهم الأمريكية 287,366 320,088 -10.2 % 216,694 32.6 % 730,610 798,580 -8.5 % حجم تداول MIAX Pearl 4,438 3,021 46.9 % 2,743 61.8 % 9,424 7,575 24.4 % متوسط حجم التداول اليومي لـ MIAX Pearl 193 131 46.9 % 144 33.6 % 152 122 24.4 % الحصة السوقية لـ MIAX Pearl 1.54 % 0.94 % 63.6 % 1.27 % 22.0 % 1.29 % 0.95 % 36.0 %

حجم تداول العقود الآجلة والخيارات لـ MGEX في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن العقود الآجلة وعقود الخيارات مارس 2023 مارس 2022 % التغيير 23 فبراير % التغيير مارس 2023 مارس 2022 % التغيير أيام التداول 23 23

19

62 62

حجم العقود الآجلة MGEX 242,712 342,172 -29.1 % 253,274 -4.2 % 661,586 931,091 -28.9 % متوسط حجم التداول اليومي لـ MGEX 10,553 14,877 -29.1 % 13,330 -20.8 % 10,671 15,018 -28.9 %

حول شركة MIAX

تمتلك شركة Miami International Holdings, Inc. الشركة الأم القابضة لشركة MIAX، شركة Miami International Securities Exchange, LLC (®MIAX)‎ ، وشركة MIAX PEARL, LLC ‎‎ )MIAX Pearl®)، وشركة MIAX Emerald, )LLC‎‎‎MIAX Emerald®)، وشركة Minneapolis Grain Exchange, LLC (MGEX™) ، وبورصة برمودا (BSX™) و دورمان للتجارة، ذ.ذ.م.

MIAX وMIAX Pearl وMIAX Emerald هي بورصات وطنية للأوراق المالية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) والتي يتم تمكينها من خلال تقنية MIAX الملكية المدمجة داخل الشركة. تقدم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الثلاثة بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال ™MIAX Pearl Equities. تم بناء منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لمجال تداول الخيارات الأمريكية ويتم تمييزها حسب الإنتاجية والكمون والموثوقية وحتمية الأوامر السلكية. وتعمل MIAX أيضًا كمكان تداول حصري لخيارات التسوية النقدية على SPIKES® Volatility Index (رمز التداول: SPIKE) هو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في أسهم إس بي دي آر (SPDR) إس أند بي 500 (S&P 500) صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) إس بي واي (.(SPY

MGEX هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) وتقدم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك العقود الآجلة لقمح الربيع الأحمر الصلب وتعمل أيضا كسوق حصرية لعقود SPIKES الآجلة. وتُعد بورصة مبنيابوليس للحبوب أيضًا سوق DCM ومنظمة DCO تابعة للجنة تداول السلع الآجلة، وتوفر سوقًا لـ DCM ومنظمة DCO وخدمات السوق النقدي في مجموعة من فئات الأصول.

BSX هي سوق أوراق مالية دولية متكاملة بالكامل، مقرها في برمودا ونظمت في عام 1971. BSX متخصصة في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم، وإصدارات الديون، والصناديق، وصناديق التحوط، وضمانات المشتقات، والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.

دورمان للتجارة هي شركة متكاملة الخدمات في لجنة العقود الآجلة مسجلة لدى CFTC.

وتقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب ميامي، وفلوريدا، ومينيابوليس، ومينيسوتا، وهاميلتون وبرمودا وشيكاغو وإيلينوي.

لمعرفة المزيد عن MIAX يرجى زيارة www.miaxoptions.com .

لمعرفة المزيد عن MGEX، قم بزيارة www.mgex.com .

لمعرفة المزيد عن BSX، قم بزيارة www.bsx.com .

لمعرفة المزيد حول Dorman Tradingقم بزيارة www.dormantrading.com .

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية فيما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings, Inc (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، "للشركة")، ولا يشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. وقد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل "قد"، "مستقبل"، "خطة" أو "مخطط"، "سوف" أو "ينبغي"، "يتوقع"، "مسودة"، "في نهاية المطاف" أو "المتوقعة". ويُعد هذا تحذير لك من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

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