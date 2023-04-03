تتعاون NAVER مع وزارتين سعوديتين للتحول الرقمي

- NAVER وNAVER LABS وNAVER Cloud توقعان مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الاستثمار السعودية

- تعاون كبير بعد مشاركة NAVER في كونسورتيوم "One Team Korea" بقيادة وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية

- فريق NAVER للمشاركة في التعاون الشامل عبر مختلف مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستفادة من أحدث التقنيات لإنشاء توأم رقمي على مستوى المدينة في المملكة العربية السعودية وتطوير تطبيق فائق

MOU signing ceremony between Team NAVER, MOMRAH and MISA. The signing ceremony was attended by the President of NAVER's ESG and External Policy Chae Seon-ju, NAVER LABS CEO Seok Sang-ok, Executive Director of NAVER Cloud Han Sang-young, along with Minister Majed Al Hogail and Vice Minister Musaed Alotaibi of Saudi Arabia's Ministry of Municipal and Rural Affairs and Housing (MOMRAH), and Minister Khalid Al-Falih and Vice Minister Fahad Alnaeem of the Ministry of Investment Saudi Arabia (MISA).

سيونغنام، كوريا الجنوبية, 3 أبريل / نيسان 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة NAVER (الرئيس التنفيذي تشوي سو يون) أن شركة NAVER، وNAVER LABS، وNAVER Cloud وقعتا مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، للتعاون في مبادرة التحول الرقمي الوطنية للحكومة السعودية باستخدام التقنيات المتقدمة لفريق NAVER.

أقيم حفل التوقيع في الـ 30 (بالتوقيت المحلي) في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الواقعة في الرياض، المملكة العربية السعودية. حضر الحفل الوزير ماجد الحقيل، ونائب الوزير مساعد العتيبي من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، والوزير خالد الفالح ونائب الوزير فهد النعيم من وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية مع وفد من NAVER بما في ذلك رئيس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لـ NAVER والسياسة الخارجية تشاي سون جو، الرئيس التنفيذي لـ NAVER LABS سيوك سانغ أوك، والمدير التنفيذي لـ NAVER Cloud هان سانغ يونغ.

ويعد توقيع مذكرة التفاهم هذه مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية علامة بارزة تدل على أن استثمار NAVER المستمر في التقنيات المتقدمة أدى إلى نتيجة ملموسة.

في عام 2013، أنشأت NAVER "GAK Chuncheon"، وهو أول مركز بيانات تم بناؤه بواسطة شركة إنترنت كورية، كجزء من التزامها بحماية بيانات المستخدم. "Gak Chuncheon" لديها ما لا يقل عن 10 سنوات من الخبرة التشغيلية المستقرة دون أي انقطاع أو حوادث أو كوارث. أصبحت هذه الخبرة والتجربة الأساس لاستثمار NAVER المستمر في البحث والتطوير للتقنيات المتقدمة بما في ذلك الروبوتات والقيادة الذاتية والتوأم الرقمي حتى بعد تأسيس شركة NAVER LABS، وهي شركة تابعة للبحث والتطوير في NAVER، في عام 2017.

بالإضافة إلى مشروع نيوم في المملكة العربية السعودية الذي يهدف إلى بناء أكبر مدينة ذكية في العالم، تبذل البلاد جهودًا متنوعة نحو التحول الرقمي. تم اختيار شركة NAVER، وهي شركة الإنترنت الرائدة في كوريا، كشريك عالمي لـ MOMRAH وMISA، من بين جميع شركات التكنولوجيا العالمية التنافسية لتقنياتها الحديثة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات والسحابة والقيادة الذاتية والتوأم الرقمي.

من خلال مذكرة التفاهم، سيعمل Team NAVER وMOMRAH وMISA معًا بشكل شامل في جميع المجالات لمشروع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية من أجل التحول الرقمي على مستوى البلاد. وستستخدم المشاريع المحتملة روبوتات Team NAVER والحل الرقمي المزدوج المدعوم بالذكاء الاصطناعي لعمليات المحاكاة على مستوى المدينة في المملكة العربية السعودية ومراقبة المدينة، أو تطوير "التطبيق الفائق (المؤقت )" لـ MOMRAH للبلاد باستخدام ألذكاء الاصطناعي فائق الناطاق والسحابة.

"إن البراعة التقنية لـ Team NAVER تكتسب الاعتراف في السوق العالمية بعد سنوات من الاستثمار المستمر في التقنيات المتطورة، وسوف نستفيد من خبرتنا ونتعاون بشكل وثيق لدعم مبادرة التحول الرقمي الوطنية للحكومة السعودية"، قال تشاي سون جو، رئيس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والسياسة الخارجية لـ NAVER. ومن خلال الاستفادة من هذه الحالة كفرصة مهمة، حيث بدأ التعاون بشكل جدي بعد مشاركتنا في "One Team Korea"، سنعزز جهودنا لريادة السوق العالمية والبقاء ملتزمين بتأسيس شركة NAVER كشركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا. "

في نوفمبر من العام الماضي، أصبحت نافر جزءًا من كونسورتيوم "One Team Korea"، الذي يهدف إلى تأمين المشاريع السعودية تحت رعاية الوزير وون هي ريونغ من وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل (MOLIT) وعقد اجتماعًا مع الوزير الحقيل. ومنذ ذلك الحين، تجري نافر مناقشات مستمرة مع المملكة العربية السعودية. وفي الشهر نفسه، زار الوزير الحقيل 1784، "مبنى التقارب التقني" التابع لـ NAVER، حيث أتيحت له الفرصة لمشاهدة براعة الشركة التكنولوجية وقدراتها على تخطيط وتطوير خدمات الهاتف المحمول بشكل مباشر. وخلال زيارته، أجريت مناقشات إضافية حول كيفية استخدام التكنولوجيا الرقمية في إدارة الإسكان والمباني، فضلًا عن جوانب أخرى من التخطيط الحضري مثل النقل والسلامة العامة. بعد زيارة الوزير الحقيل، يستمر اهتمام المملكة العربية السعودية بـ NAVER حيث قامت ثلاث وكالات حكومية سعودية ذات صلة بالذكاء الاصطناعي والبيانات بزيارة الشركة في فبراير من هذا العام.

حول NAVER

تأسست في عام 1999، NAVER هي أكبر شركة إنترنت في كوريا مع أكثر من 700 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم. وهي تدير محرك البحث رقم 1 في كوريا "NAVER" ومنصة التجارة الإلكترونية رقم 1 في البلاد، بالإضافة إلى خدمات الإنترنت العالمية الأخرى مثل LINE Mobile Messenger وWebtoon وWebnovel للنشر وتطبيق كاميرا فيديو الثلج ومنصة ZEPETO metaverse.

بالإضافة إلى عروضها الخاصة، تقوم NAVER ببناء محفظة أعمال عالمية قوية من خلال الشراكات مع الشركات الرائدة في الصناعة، بما في ذلك Softbank وPoshmark وWattpad وHybe.

سجلت NAVER مبيعات بقيمة 6.8 تريليون وون كوري (5.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2021. وتستثمر الشركة ما يقرب من 25% من مبيعاتها السنوية في مشاريع البحث والتطوير، وتسعى إلى الابتكار من خلال البحث والتطوير المستمر للتكنولوجيات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتنقل.

لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة www.navercorp.com/en.

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