دراسة Netcore Cloud لـ 100 مليار بريد إلكتروني: تشهد صناعة المواعدة أعلى نسبة نقر للفتح بنسبة 11%

مومباي، الهند

6 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة Netcore Cloud، وهي شركة SaaS مربحة ورائدة عالميًا في مجال التواصل مع العملاء ومشاركتهم والاحتفاظ بهم، عن إصدار نسختها الثالثة من تقرير معيار البريد الإلكتروني لعام 2023. يحلل التقرير أكثر من 100 مليار بريد إلكتروني ويعرض تحليلًا متعمقًا ومتعدد المقاييس لرسائل البريد الإلكتروني عبر 20 صناعة رئيسية، بما في ذلك BFSI وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والجمال والطعام والترفيه والإعلام.

يسلط التقرير الضوء على كيفية انتشار البريد الإلكتروني ليكون أحد أكثر الطرق فعالية للتواصل مع المستهلكين عبر العلامات التجارية. كما يكشف عن استراتيجيات مثبتة للتغلب على تحديات التسويق عبر البريد الإلكتروني في قطاعات مختلفة والمجالات الرئيسية التي يجب التركيز عليها من أجل التحسين.

وفي معرض حديثه عن هذا الإطلاق، قال كالبيت جاين، الرئيس التنفيذي لمجموعة "Netcore Cloud ": "على الرغم من ظهور منصات المراسلة الأخرى، لا يزال البريد الإلكتروني هو الصفقة الحقيقية للوصول إلى جمهورك والتواصل معه بشكل هادف. شهد عام 2022 ارتفاعًا عالميًا في اعتماد رسائل البريد الإلكتروني AMP التي تعمل بقوة مثل موقع الويب أو التطبيق. ستستمر الموجة وستحتل رسائل البريد الإلكتروني التفاعلية لـ AMP، المخصصة بشكل مفرط بقوة بيانات الطرف الصفري، مركز الصدارة. لمساعدة المسوقين على الاستعداد للأوقات غير المؤكدة المقبلة، أنشأنا تقرير قياس البريد الإلكتروني 2023. العلامات التجارية لديها اتجاه واضح لقياس أداء التسويق عبر البريد الإلكتروني مقابل أقرانها العالميين ".

النقاط الرئيسية في تقرير معيار البريد الإلكتروني لعام 2023:

95% من المستخدمين لا ينقرون على روابط إعادة توجيه موقع الويب الموضوعة داخل رسائل البريد الإلكتروني

أصبحت رسائل البريد الإلكتروني الثابتة مع روابط CTA شيئًا من الماضي. يبحث معظم المستخدمين عن إكمال المهمة الفورية بأقل جهد ممكن.

فتح أفضل الممارسات للتحسين

في العالم المهيمن المتنقل، يكون طول سطر الموضوع الأمثل مع أعلى معدلات مفتوحة هو 30-35 حرفًا مع مسافات. يتم اقتطاع الأسطر التي تتجاوز 36 حرفًا تلقائيًا وتكسر الوصف فجأة.

نقر أفضل الممارسات للتحسين

تعد إضافة الصور أو صور GIF أو مقاطع الفيديو في رسائل البريد الإلكتروني طريقة تم اختبارها بمرور الوقت لتحسين التفاعل.

اقر أ التقرير الكامل هنا

حول Netcore Cloud

Netcore Cloud هي شركة SaaS تمهيدية تساعد العلامات التجارية B2C والمسوقين على إنشاء تجارب عملاء جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في كل نقطة اتصال في رحلة العميل. تتيح منصة التسويق الكاملة لـ Netcore Cloud تجارب رقمية مخصصة للغاية وقابلة للتطوير بسهولة وتوفر تحليلات قابلة للتنفيذ وتقارير في الوقت الفعلي وحلول سريعة التنفيذ عبر القنوات. يمكن للعلامات التجارية التي تستخدم Netcore Cloud الحصول على عرض موحد لعملائها وتحسين تجربة المستخدم الخاصة بهم.

يقع مقرها الرئيسي في مومباي، الهند، ولها 11 مكتبًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة وماليزيا ونيجيريا وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، وتخدم Netcore Cloud أكثر من 6500 عميل في جميع أنحاء العالم. وهو يسلم أكثر من 20 مليار رسالة بريد إلكتروني و15 مليار+ دفع الإخطارات شهريًا. كما أنه يدير مقياسًا يبلغ 120 تريليون فعاليات مستخدم سنويًا. Netcore Cloud هي شريك موثوق به عبر الصناعات مع بعض العلامات التجارية الأكثر احترامًا مثل MaxLife Insurance وICICI Bank وStandard Chartered وFlipkart وMyntra وMiss Amara وAirtel وDisney Hotstar وCanon وPuma وTobi وEaseMyTrip وPizzaHut وMcDonald 's. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة https://netcorecloud.com/

للتواصل:

سيمون بيوس

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