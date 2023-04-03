شركة Ooredoo وشركة Reailize تقدمان تجربة هي الأفضل في فئتها لاستخدام الشبكة للاتصالات المحمولة داخل الملاعب وفي جميع أنحاء البلاد

سان جوسيه، كاليفورنيا والدوحة، قطر، 3 إبريل 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة Ooredoo قطر وشركة Reailize، وهي إحدى شركات B-Yond، تنفيذ حل التدقيق المستمر (CA) الخاص بشركة Reailize لتحويل مركز إدارة الشبكة (NOC) الخاص بهم لمركز رقمي وتوفير واجهة تعامل رسومية موحدة عن سلامة شبكتهم، وخدمتهم، وتجربة العملاء. حيث أنها خطوة مهمة في استراتيجية شركة Ooredoo للتحول من نموذج يرتكز على الشبكات إلى نموذج تشغيلي يرتكز على تجربة العملاء.

فمن أجل ضمان توفير تجربة سلسة للعملاء، تعاونت شركة Ooredoo قطر مع شركة Reailize لتحويل عمليات الشبكة الخاصة بهم باستخدام حل التدقيق المستمر. وقد خضع ذلك لاحقًا للاختبار في أكبر بطولة كروية في العالم، اُستضيفت مؤخرًا في قطر. بقدوم الملايين من المشجعين من جميع أنحاء العالم، اختبرت شركة Ooredoo قطر حركة البيانات التي حطمت الرقم القياسي، حيث تجاوزت 800 تيرابايت وأكثر من 12 مليون مكالمة صوتية. يحدد حل التدقيق المستمر من شركة Reailize، عوامل الخلل في الشبكة بشكل استباقي قبل أن تؤثر على العملاء، مما يؤدي لتقديم خدمة عالية الجودة لمستخدمين الهواتف المحمولة لشبكة Ooredoo قطر.

هاجس تجربة العملاء

تتسبب الفعاليات الرياضية التي تُقام في قطر في ارتفاع هائل في الاتصالات المحمولة وتشكل ضغطًا كبيرًا على الشبكة. من أجل الاستعداد لذلك، استفادت شركة Ooredoo قطر من حلول التدقيق المستمر الخاص بشركة Reailize واكتشاف الخلل، لزيادة تحسين أداء الشبكة والأداء التشغيلي بشكل مباشر مركزةً على تجربة العملاء. وقد تعاون فريق من الخبراء في المجال من شركة Reailize مع فريق العمليات في شركة Ooredoo من أجل الحصول على رصد فوري، واكتشاف مبكر لمشاكل الشبكة المحتملة، ومعالجة تأثيرات الخدمة والعملاء بشكل استباقي. يشمل حل التدقيق المستمر شبكة الوصول إلى الراديو (RAN)، والشبكة الأساسية، وشبكة المراسلات الفورية، وشبكات الإرسال والمراقبة على نطاق الجيل الثاني، والجيل الثالث، والجيل الرابع، والجيل الخامس.

وتجمع شركة Reailize بين التشغيل الآلي والذكاء الاصطناعي (AI) وقياس تجربة العملاء لاكتشاف أوجهه الخلل في الشبكة، ولتحديد الأسباب الجذرية للتدهور المقرن، والإجراءات الموصي بها وفقًا لتأثيرات العملاء المتوقعة. ومن الآن فصاعدًا، تعتمد شركة Ooredoo قطر التدقيق المستمر كحل موحد، حيث يوفر تأمين وقائي واستباقي وتنبؤي مبني على تجربة العملاء، مما يمكن شركة Ooredoo قطر للتركيز على تحقيق أداء مثالي للشبكة وإرضاء العملاء مع استمرار سلاسة العمليات.

كما صرح غونتر أوتيندورفر، رئيس التكنولوجيا والبنية التحتية في Ooredoo قطر، قائلًا: "يُعد تقديم تجربة استثنائية للعملاء، سواء في الملاعب خلال حدث رياضي كبير أو في أنحاء قطر، أولوية رئيسية بالنسبة لنا في شركة Ooredoo. ويظهر التزامنا بهذا في جهودنا لإقامة شراكات وتطويرها كما هو الحال مع شركة Reailize، مما يمكّنا من الاستفادة من أحدث التقنيات والابتكارات لضمان بقاءنا في ريادة القطاع الخاص بنا".

وصرح نيد طالب، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Reailize، قائلًا: "أثبتت تجربة العمل مع شركة Ooredoo قطر نموذجنا حول الانخراط مع عملائنا وأن نكون شركاء حقيقيين لهم. وقد أثبتت مرة أخرى قدرتنا على اكتشاف الخلل تلقائيًا وإجراء تقييم الأثر، أنها تحسن من تجربة المستخدم لشبكة الجيل الخامس 5G".

نبذة عن Ooredoo

تُعد شركة Ooredoo شركة اتصالات قطرية رائدة، تقدم خدمات للهواتف المحمولة، وخدمات ثابتة، وخدمات إنترنت واسع النطاق، وخدمات تديرها الشركات مُصممة خصيصًا لاحتياجات العملاء والشركات. باعتبارها شركة تركز على المجتمع، تسترشد شركة Ooredoo برؤيتها المتمثلة في إثراء حياة الناس واعتقادها بقدرتها على تحفيز النمو البشري من خلال الاستفادة من الاتصالات لمساعدة الناس لتحقيق كامل قدراتهم.

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نبذة عن Reailize:

يواجه قطاع الاتصالات تحديات غير مسبوقة بسبب تدهور حزمة التقنيات، والخدمات المعقدة بشكل متزايد، والضغوط على الميزانية. تعالج شركة Reailize هذه المشكلات عن طريق تفعيل التشغيل الآلي والذكاء في كل جوانب عمليات الاتصالات والاستفادة من خبرتها العالمية في تصميم الشبكات، وبناءها وتشغيلها. تفضل بزيارة www.reailize.com للحصول على مزيد من المعلومات.

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