شركة Ordr الرائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني تتعاون مع Spire Solutions لمساعدة المؤسسات في الشرق الأوسط على الحصول على رؤية سطح الهجوم والأمن للأجهزة المتصلة

توفر منصة Ordr الرائدة في السوق جردًا للأصول في الوقت الفعلي، وتحدد نقاط الضعف والمخاطر، وتقوم بتشغيل سياسات الأمان آليًا لحماية المؤسسات من التهديدات الحديثة

سانتا كلارا، كاليفورنيا، ودبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 مارس 2023 /PRNewswire/ -- Ordr ، الشركة الرائدة في مجال أمن الأجهزة المتصلة، أعلنت اليوم عن شراكتها مع Spire Solutions التي يقع مقرها في دبي، وهي المزود الرائد لحلول الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وموزع القيمة المضافة (VAD). ستقدم Spire Solutions لشركائها في القناة منصة Ordr الحائزة على جوائز في مجال رؤية سطح الهجوم وإدارة الأصول والأمن عبر العديد من القطاعات المتخصصة بما في ذلك الرعاية الصحية والحكومة والمالية والمصرفية والتأمين والنفط والغاز والتصنيع وتجارة التجزئة والاتصالات السلكية واللاسلكية.

تعمل المؤسسات في الشرق الأوسط على زيادة اعتمادها للأجهزة المتصلة، بما في ذلك إنترنت الأشياء الطبية (IoMT) وإنترنت الأشياء (IoT) والتكنولوجيا التشغيلية (OT). ومع ذلك، فإن كل جهاز جديد يزيد أيضًا من سطح الهجوم، وإمكانية حدوث اختراق أمني أو هجوم إلكتروني. من أجل الحفاظ على أمان المؤسسة المتصلة، هناك حاجة للرؤية الكاملة للأجهزة ونقاط ضعفها، إلى جانب السياسات الآلية لتأمينها – سواء أثناء وقوع حادث، بشكل استباقي أو بأثر رجعي.

وقال Sanjeev Walia، مؤسس ورئيس شركة Spire Solutions: "إنه تحدٍ لحماية مؤسستك حقًا ما لم يكن لديك معلومات دقيقة في الوقت الفعلي حول الأجهزة التي تتصل بشبكتك - وماذا تفعل بمجرد اتصالها. ويشرفنا أن نتشارك مع Ordr لمواجهة هذه التحديات وتمكين شركائنا في القنوات والعملاء المستخدمين النهائيين من الاستفادة من التكنولوجيا الرائدة في الصناعة التي تمكّن العملاء حقًا من إدارة سطح الهجوم بالكامل سواء كان ذلك تكنولوجيا المعلومات التقليدية أو إنترنت الأشياء أو التكنولوجيا التشغيلية أو إنترنت الأشياء الطبية".

"يعد الشرق الأوسط أحد أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، ونحن فخورون بالشراكة مع Spire Solutions في هذه المنطقة. تتمتع Spire Solutions بسجل حافل في توفير أفضل الحلول الأمنية في فئتها، ويشرفنا العمل مع فريق يشاركنا التزامنا بنجاح العملاء، وحماية المنظمات الموكلة إلينا." هذا ما قاله Kieran Wood، مدير المبيعات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في Ordr.

"هذه الشراكة تجسد التزام Ordr بالاستثمار في النظام البيئي للشركاء العالميين والتعاونيين وتمثل خطوة أخرى إلى الأمام في خططنا للتوسع الدولي" هذا ما قاله Jim Hyman، المدير التنفيذي لشركة Ordr. "ستتمكن المؤسسات في الشرق الأوسط الآن من تسريع رحلة التحول الرقمي وتقليل المخاطر الإلكترونية من خلال فتح رؤية لا مثيل لها للأصول ونقاط الضعف والتهديدات."

مع إضافة منصة أمن الأجهزة المتصلة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من Ordr إلى محفظة Spire solutions، يمكن تعريف جميع الأصول والاتصالات وتدفقات الشبكة. من خلال تحديد السلوك الطبيعي للأصول المتصلة، يمكن للمؤسسات إنشاء سياسات لتمكين الوصول المناسب فقط مع الحد من التعرض، مما يتيح تحقيق وضع أمان حقيقي لـ Zero Trust. وستقوم شركتا Ordr و Spire معًا بتزويد العملاء والشركاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط بخدمات أمنية لا مثيل لها وقيمة فورية وخبرات متقدمة لتحسين قدرتهم على الصمود السيبراني.

يتم الاحتفال بهذه الشراكة الاستراتيجية في معرض GISEC Global 2023 ، الذي سيعقد هذا الأسبوع في مركز التجارة العالمي في دبي. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة Ordr وفريق Spire Solutions في الجناح A50، القاعة 7.

لمعرفة كيف يمكن لـ Spire Solutions و Ordr مساعدة مؤسستك في الحصول على رؤية كاملة وأمان كامل للجهاز، يرجى زيارة: www.ordr.net .

نبذة عن Ordr

Ordr تجعل من السهل تأمين كل جهاز متصل، من أجهزة تكنولوجيا المعلومات التقليدية إلى إنترنت الأشياء، والتكنولوجيا التشغيلية وإنترنت الأشياء الطبية الأحدث والأكثر ضعفًا. يستخدم Ordr Systems Control Engine فحص الحزم العميق والتعلم الآلي المتقدم لاكتشاف كل جهاز، وتحديد مخاطره وسلوكه، ورسم خرائط لجميع الاتصالات وحمايتها باستخدام سياسات تلقائية. تثق المؤسسات في جميع أنحاء العالم في Ordr لتوفير جرد الأصول في الوقت الفعلي ومعالجة المخاطر والامتثال وتسريع مبادرات تكنولوجيا المعلومات. يتم دعم Ordr من كبار المستثمرين بما في ذلك Battery Ventures وWing Venture Capital وTen Eleven Ventures وNorthgate Capital وKaiser Permanente Ventures وUnusual Ventures. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.ordr.net وتابع Ordr على Twitter و LinkedIn .

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