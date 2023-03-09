"إعلانات بيتال"Petal Ads تمكّن الشركات من الاستمتاع بتجربة إعلانية لا مثيل لها خلال شهر رمضان

دبي الامارات العربية المتحدة, 9 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- طرحت "إعلانات بيتال" Petal Ads ، المعروفة سابقًا باسم HUAWEI Ads، وهي منصة إعلانية رائدة من هواوي، أحد أبرز مزودي التكنولوجيا في العالم، حزمة حملة إعلانية رمضانية حصرية مصمّمة خصيصاً لمساعدة الشركات والعلامات التجارية على الوصول إلى جمهور مستهدف للغاية طيلة الشهر الكريم. إن "إعلانات بيتال"Petal Ads هي منصة رائدة وسريعة النمو لنشر الإعلانات على الهواتف المحمولة مصممة لتلبية متطلبات الناشرين والمعلنين والمسوّقين الذين يرغبون في تنمية وتطوير أعمالهم والوصول إلى جماهير جديدة غير مستهدفة من قبل بما يعود عليهم بالقيمة. تزخر هواوي بتاريخ حافل وطويل الأمد من الاستجابة لمتطلبات الأسواق المحلية من أجل تلبية توقعات العملاء.

Petal Ads gives back this Ramadan so every business can enjoy a superior ad experience

خلال شهر رمضان من عام 2022، ارتفع المعدل الإجمالي لجذب المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 53٪. وفقًا لمسح أجرته *AdColony في الإمارات العربية المتحدة، يستخدم 63٪ من الأشخاص التطبيقات للتسوق خلال شهر رمضان، بينما يقوم 66٪ من المشاركين بشراء المنتجات بعد مشاهدة الإعلانات، مما يدل على رواج تطبيقات الأجهزة المحمولة. أصبحت عادات التسوق داخل التطبيقات رائجة جداً في الشرق الأوسط وأفريقيا، وقد بدأ المستهلكون استعدادهم لزيادة طلبات الشراء. بالإضافة لذلك، نتيجة لحملة "إعلانات بيتال" خلال شهر رمضان في العام الماضي، نما الاستثمار الإعلاني في المنطقة بنسبة 447٪، في حين تضاعف عدد المعلنين النشطين.

واليوم، ستتيح حملة رمضان الإعلانية لعام 2023 من "إعلانات بيتال" Petal Ads لجميع الشركات والعلامات التجارية تحسين تجربتها الإعلانية، من خلال تقديم ولفترة محدودة فقط حزمة حملات ترويجية خلال فترة الربع الأول من عام 2023. ومن خلال الاستفادة من هذا العرض المذهل، ستحظى الشركات والعلامات التجارية بفرصة فريدة للتميز عن نظيراتها، وذلك من خلال نشر إعلاناتها في مواقع إعلانية متميزة وحصرية على وسائط هواوي الخاصة (مثل متجر AppGallery وHUAWEI Video و HUAWEI Musicوبحث Petal وغيرها)، مع 100 مليون مستخدم نشط شهرياً، ما يضمن نسب مشاهدة عالية وسلامة العلامة التجارية. وتجدر الإشارة إلى أن منصة إدارة البيانات (DMP) المدمجة في "إعلانات بيتال"Petal Ads تمكّن العملاء من الوصول بدقة عالية إلى جمهورهم ذي الصلة، وذلك من خلال استهداف المستخدمين استنادًا إلى موقعهم الجغرافي وخصائصهم السكانية واهتماماتهم، مع الامتثال بقواعد خصوصية المستخدمين وموافقتهم على استهلاك المحتوى المرتبط بشهر رمضان.

إلى جانب الوسائط الخاصة بشركة هواوي، تقدم "إعلانات بيتال" Petal Ads تغطية إضافية للتطبيقات والوسائط الرئيسية التابعة لأطراف ثالثة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما في 31 ديسمبر 2022، تعاونت "إعلانات بيتال" Petal Ads مع معلنين يتوزعون في أكثر من 200 قطاعاً، وهناك أكثر من 53000 تطبيق حول العالم مزوّد بخاصية الدعم الإعلاني "Ads Kit"، وهو ما يجذب ملايين المستخدمين شهرياً. ويعتزم متجر AppGallery أيضاً إطلاق مجموعة خاصة بشهر رمضان، سيتم عرضها ضمن علامة التبويب "Featured Tab"، والتي تتيح للمستخدمين الوصول السريع إلى التطبيقات المتعلقة بشهر رمضان والعيد. ومن خلال طرح حملة ترويجية على متجرAppGallery ، سيتم عرض تطبيقات المعلنين في هذه المجموعة ضمن الفئات الخاصة بهم وترتيبها وفقًا لعروض الأسعار.

قال ويليام هو، المدير العام للتنمية البيئية والعمليات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، "خلال هذا الشهر الفضيل، تساعد "إعلانات بيتال" Petal Ads الشركات على التواصل بشكل أكثر فاعلية مع المستخدمين في هذا الموسم. لدينا جمهور فريد، ولذلك نعتمد على مبدأ الاستهداف المسبق لفئات محددة منه، ما يجعل إعلاناتنا متاحة بتكلفة ميسورة وقابلة للتكيف مع العديد من الأسواق، والأهم من ذلك، أنها تعطي الأولوية لخصوصية المستخدم. وأود التنويه إلى أن إعلاناتنا تصل إلى المستخدمين في أي وقت وفي أي مكان، وهو ما يشكل بداية لحقبة أكثر ذكاءً وجاذبية للإعلانات على الأجهزة المحمولة. ونحن بدورنا، سنستمر في تسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبيانات الكبيرة لتوسيع نطاق منصتنا."

تعمل "إعلانات بيتال"Petal Ads ، وهي منصة إعلانية فائقة التطور من الجيل التالي تابعة لشركة هواوي، على دعم وإثراء الإعلانات بخصائص متميزة وتقوم بتوزيعها بدقة بالغة على المستخدمين المتواجدين في جميع أنحاء نظام هواوي الإيكولوجي الكامل وخارجه، مما يعزز من جدوى وكفاءة أي ميزانية إعلانية. وتشكّل منصة "فيو" Viu وتطبيق "شيك بوينت" Chicpoint مثالاً ساطعًا عن كيفية تمكّن "إعلانات بيتال" Petal Ads من تحقيق أفضل النتائج. وبفضل قدراتها المثبتة، ساعدت "إعلانات بيتال" Petal Ads منصة "فيو" Viu، المنصة الرائدة لبث محتوى الفيديو الترفيهي عبر الإنترنت، في الوصول إلى شريحة أكبر من الجمهور، ولعبت دوراً كبيراً في تحقيق نمو غير مسبوق لأعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شهد العام الماضي نمواً بنسبة 47٪ على نظام هواوي الإيكولوجي ومنصة الإعلانات.

دعمت "إعلانات بيتال" Petal Ads أيضاً حملة إطلاق تطبيق "شيك بوينت" Chicpoint في منطقة الخليج (المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت) من خلال تسخير مجموعة من المزايا الترويجية المتاحة على متجرAppGallery ، بما في ذلك البطاقات الترويجية وبطاقات الإعلانات العلوية والتصنيفات. ومن خلال هذه الشراكة تمكن تطبيق "شيك بوينت" Chicpoint، وهو منصة تجارة إلكترونية عابرة للحدود، من مضاعفة عدد مرات تنزيله وزيادة إيراداته الشهرية بنسبة 40%.

لمزيد من المعلومات حول "إعلانات بيتال" Petal Ads، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]. كما يمكنكم أيضاً زيارة موقعنا الإلكتروني: الخاص بالمنصة والمتوفر هنا.

اتصال: Adnan Wahidi, [email protected], +() 971 55 968 8297

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