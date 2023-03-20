شركة PureSoftware تعرض نموذج الاستماع في شبكات 5G في مؤتمر الجوالات العالمي 2023

سنغافورة ونيودلهي 20 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- قدمت شركة PureSoftware، وهي شركة عالمية لمنتجات البرمجيات والخدمات الرقمية، عرضًا حيًا لمنتجها الجديد الذي تم إطلاقه من برنامج شبكة الجيل الخامس 5G، وهو نموذج الاستماع في الشبكات Network Listening Module (NLM) في مؤتمر الجوالات العالمي 2023 في برشلونة. وجاء تصميم منتج البرنامج الجديد لتسهيل نشر خلايا شبكة الجيل الخامس 5G الصغيرة للتطبيقات الداخلية ومزامنة عناصر الشبكة. كما يمكن تصميم الحل لتلبية احتياجات مشغلي الشركات المصنعة للتصميمات الأصلية ODM وشركات الاتصالات.

PureSoftware showcases 5G Network Listening Module at Mobile World Congress 2023

يُعد نموذج الاستماع في الشبكات (Network Listening Module - NLM) حلاً مثاليًا لشبكات التنظيم الذاتي (Self-Organizing Networks- SON) ، كونها تعالج حالات انقطاع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وتوفر مرجعًا للوقت والتردد وتقليل التكلفة التشغيلية لنشر هوائيات نظام تحديد المواقع العالمي. من خلال توحيد نموذج الاستماع في الشبكات مع شبكات التنظيم الذاتي ، يمكن لخلايا شبكة الجيل الخامس 5G الصغيرة ضبط إعداداتها وتكوينها وفقًا لبيئتها، مما يمنع أي تعارضات محتملة مع المحطات الأساسية الأخرى.

صرح أنيل بيد، المؤسس والرئيس التنفيذي للاستراتيجية في شركة PureSoftware، قائلًا: "سيساعد حل برمجيات نموذج الاستماع في الشبكات عملائنا في النشر السهل لخلايا شبكة الجيل الخامس 5G الصغيرة في خطوط التجميع عالية الدقة، والمراقبة الآلية، وعمليات الصيانة والهندسة المركزية. وسيدعم الحل أيضًا تعبئة المنتجات التي تدعمها الرؤية، وروبوتات الخدمة، والترفيه التفاعلي، وغير ذلك الكثير". ويضيف أنيل، قائلًا: "تعمل منصة Arttha5G على تحويل صناعة شبكة الجيل الخامس 5G من خلال توفير حلول 5G المتوافقة مع شبكة الوصول المفتوحة O-RAN، مما يتيح للمؤسسات إجراء انتقال أكثر سلاسة إلى الشبكات اللاسلكية الحديثة".

يوفر برنامج نموذج الاستماع في الشبكات من شركة PureSoftware لصناعة البرمجيات، المبني على أساس معالج السليكون NXP Layerscape® Access LA9310 القائد في الصناعة وميسور التكلفة، وقتًا أسرع للتسويق وتكلفة تطوير منخفضة للتسريع من طرحه.

وأضاف نوي كوجوك، نائب الرئيس الأول لشركة PureSoftware، قائلًا: "إننا ندرك الحاجة إلى شبكات موثوقة وفعالة. لقد تم تصميم حل نموذج الاستماع في الشبكات لدعم الشبكات عبر العديد من الصناعات مما يلغي احتياجات نشر نظام تحديد المواقع العالمي المكلفة. كما إننا ملتزمون في شركة PureSoftware بتزويد عملائنا بأحدث حلول شبكة الجيل الخامس 5G المتوافقة مع شبكة الوصول المفتوحة O-RAN والتي تتجاوز احتياجات شبكات الجيل التالي لعملائنا".

خصصت شركة PureSoftware لتقديم حلول برامج شبكة الجيل الخامس 5G، والتي تتوافق مع معايير شبكة الوصول المفتوحة O-RAN، إلى الشركات المصنعة للتصميمات الأصلية (ODMs) والشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs) ومشغلي الاتصالات على مستوى العالم. تفيد مجموعة حلول البرمجيات Arttha5G لوحدة الراديو القائمة على FR1 و FR2، والخلية الصغيرة المدمجة ونموذج الاستماع في الشبكات العملاء والمشغلين بتكلفة منخفضة للملكية، وكفاءة في استخدام الطاقة، ووقت سريع لإمكانيات السوق.

نبذة عن شركة PureSoftware:

شركة PureSoftware هي شركة عالمية لمنتجات البرمجيات والخدمات الرقمية تقود التحول لأفضل المؤسسات في العالم في مختلف قطاعات الصناعة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية والاتصالات والرعاية الصحية والألعاب والترفيه. Arttha ، من PureSoftware، هي منصة تكنولوجيا مالية موثوقة عالميًا. وتساعد هذه المنصة الشركات على استخدام حلول رقمية لتقديم خدمات مصرفية للعملاء من الأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وخدمات مصرفية عبر وكلاء (دون فروع بنكية)، وقروض عبر قنوات رقمية، وخدمات دفع، وخدمات لمعالجة المدفوعات الخاصّة بالشركات التجارية. Arttha5G هي منصة شبكة الجيل الخامس 5G متوافقة مع شبكة الوصول المفتوحة ORAN والتي تمكن الشركات من نشر حلول الواجهة الأمامية للتردد اللاسلكي الرقمية RF لتحسين الاتصال.

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للتواصل:

أميتاب تشودري

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