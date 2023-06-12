شركة Rockit Apple تتصدر فئتها بتوقيع اتفاقية شراكة مع LULU Hypermarkets

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 12 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- مع بدء وصول تفاح الموسم النيوزيلندي الجديد إلى الأسواق، شركة التفاح النيوزيلندية المبتكرة Rockit Global وقعت أول مذكرة تفاهم (MOU) في فئتها، حيث عقدت صفقة لمدة 12 شهرًا مع لولو هايبر ماركت في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

اتفاقية الشراكة - التي يطلق عليها اسم برنامج شراكة Rockit™ Apple (RAPP) – تحدد العلاقة بين الطرفين لتنمية سوق الشرق الأوسط لـكلا Rockit و لولو هايبر ماركت.

Mr. Zulfiker Kadavath (Director Fruits & Vegetables) Mr. Santhosh Mathew (Buying Manager F&V) ROCKIT LEADS CATEGORY SIGNING PARTNERSHIP AGREEMENT WITH LULU HYPERMARKETS

يقول زياد الشوا، مدير أسواق Rockit في شرق الأوسط وشمال أفريقيا، كعلامة تجارية للتفاح نحن نبتكر ونفكر ونتصرف بشكل مختلف، لا يمكن أن نكون أكثر فخراً بالتعاون مع لولو هايبر ماركت لإحداث فرق كبير في الأسواق التجارية وعلى الإنترنت لتنمية مبيعات Rockit.

"سيمكننا برنامج RAPP من مشاركة المعلومات والأفكار لإنشاء حملات قوية مدفوعة برؤية محلية. حيث سنشهد المزيد من العروض الترويجية المنسقة في المتاجر، إلى جانب حملات قوية على مختلف القنوات تصب في مصلحة المستهلك وتقدم Rockit إلى ملايين المستهلكين الجدد."

تقول تشارلي جرانت، مديرة تطوير الأعمال العالمية، إن Rockit تتطلع إلى توقيع المزيد من الاتفاقيات مع عدد من التجار في أسواق متعددة لزيادة المبيعات بنسبة سنوية تصل إلى 50%.

"ستسمح لنا إتفاقية RAPP بالامتداد عبر العديد من البلدان بالتعاون مع التجار، مما يوفر لشركائنا إمكانية الحصول على حملات ترويجية حصرية تساهم في زيادة مبيعات Rockit. من خلال مشاركة البيانات، ستضمن هذه الإتفاقية تقديم أفضل العروض التي تصب في مصلحة كلاً من التجار والمستهلكين. نحن متحمسون لإطلاق هذه المبادرة الجديدة مع لولو هايبر ماركت ونتطلع إلى العمل معاً في هذه الشراكة المميزة."

بعد النمو السنوي القوي في عام 2022، يقول زياد، إنه من الرائع رؤية وصول عدد قياسي من التفاح النيوزيلندي إلى الشرق الأوسط هذا العام. نحن نفتخر بجودة تفاح Rockit هذا العام الغني بالنكهة والمميز باللون، ونحن نستعد لأقوى موسم لدينا حتى الآن."

كما تطلق Rockit هذا الشهر حملتها العالمية – اجهز. استعد. روكيت. التي تتيح للمستهلكين فرصة التفاعل مع قصتها الفريدة وأسلوبها المختلف في مئات المحلات التجارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

يقول زياد الشوا، بعد نجاحها في عام 2022، اجهز. استعد. روكيت. ستعرض مجموعة من القصص الجديدة عبر القنوات الرقمية ومن خلال نموذج ترويجي مباشر للمستهلك، مما يغير تجربة التسوق بطريقة لا مثيل لها في مجال المحلات التجارية. هذا الأمر يميز Rockit في الأسواق ويقدم تجربة مختلفة للمستهلكين الذين يبحثون عن خيار صحي ومنتج ذي صلة بأسلوب حياتهم.

تفاح Rockit™ النيوزيلندي من موسم الحصاد الجديد متوفر حالياً في المحلات التجارية وعبر الإنترنت في جميع أنحاء الخليج العربي.

www.rockitapple.com

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