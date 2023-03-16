شركة STARTRADER تفوز بالعديد من الجوائز في العديد من المعارض حول العالم

تايبيه، 16 مارس 2023/PRNewswire/ -- لم يمر التزام شركة STARTRADER الراسخ بتوفير أفضل الخبرات لعملائها على مدار عامٍ مرور الكرام، فقد حصلت الشركة على العديد من الجوائز من معارض مختلفة حول العالم ومن ضمن هذه الجوائز، جائزة أفضل وسيط في آسيا من معرض Wiki Finance Expo بمدينة هونغ كونغ الصينية، جائزة أفضل وسيط في مجال تداول الذهب في حفل Traders Awards. كما فازت شركة STARTRADER بجائزة الوسيط المالي الأسرع نمواً وجائزة أفضل وسيط تنفيذي وجوائز برنامج الأفيلييت السريع من معرض Africa Financial Expo، هذا إضافةً إلى جائزة الوسيط المالي الأسرع نمواً في العالم من معرض دبي للأوراق المالية.

تدل هذه الجوائز على التزام شركة STARTRADER بتحقيق أهدافها في النمو والتوسع واكتساب رضا العملاء سواء مؤسساتٍ أو أفراداً، وتشهد على قدرة فريقها على تلبية الاحتياجات المتغيرة للسوق. في الحقيقة، قدمت الشركة على مدار عامٍ وأكثر للمتداولين في جميع أنحاء العالم خدماتٍ متكاملة في مجال الاستثمار، وفقاً لأفضل المعايير.

من أجل ضمان رضا عملائها دوماً، قامت STARTRADER بتقديم مواد تعليمية مجانية فضلاً عن تحاليل السوق المجانية، والدعم المميز والفردي المخصص لكل عميل. بالإضافة إلى ذلك، منحت الشركة لعملائها المزيج المثالي من السرعة والتكنولوجيا وإمكانية الوصول، حيث توفر الشركة للمتداولين في جميع أنحاء العالم فرصة سهلة للتداول من خلال منصات Copy Trade وWeb Trader وMT4 وMT5. وفوق كل ذلك قدمت شركة STARTRADER لشركائها مجموعة واسعة من الحلول والعروض والبرامج المخصصة وفق احتياجاتهم والمدعومة بسيولة مؤسساتية مرتفعة.

شركة STARTRADER هي واحدٌ من أسرع الوسطاء الماليين نمواً في العالم، حيث تمكّن عملائها من تداول العقود مقابل الفروقات على مئات الأدوات عبر ست فئات من الأصول بما في ذلك العملات الأجنبية والعملات المشفرة والمعادن والمؤشرات والسلع والأسهم. تمنح STARTRADER عملائها الفرصة للتتداول بكفاء حيث توفّر لهم مستوى عالٍ من الأمان للأموال وسيولة مرتفعة. رضى العملاء من أهم أولويات STARTRADER، ولذلك تعمل على توفير جميع الأدوات والمعلومات التي يحتاجونها لبدء رحلة التداول الخاصة بهم ضمن بيئة مرنة مع تنفيذ فائق السرعة.

الموقع الرسمي: www.startrader.com

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بيان المخاطر

توفر STARTRADER منتجات الرافعة المالية بما في ذلك العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات. يرجى ملاحظة أن المنتجات ذات الرافعة المالية قد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين لأنها تنطوي على درجة عالية من المخاطرة برأس المال الخاص بك ومن الممكن أن تخسر أكثر من صافي إيداعك. تقع على عاتقك مسؤولية أن تكون عارفاً أنه عند التداول على أساس الهامش أو الرافعة المالية، يكون رأس المال الخاص بك في خطر، وأن تفكر جيداً في أهدافك الاستثمارية ومعرفتك وخبرتك في التداول وقدرتك على تحمل التكاليف. من فضلك، لا تتداول إذا كنت غير قادر على تحمل الخسارة التي قد تنجم عن التداول. يوصى بطلب المشورة المالية المهنية المستقلة إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن المنتج الذي تقدمه ستاتريدر. يرجى ملاحظة أن ستاتريدر لا تتدخل أو تتحمل المسؤولية عن الخسارة الناتجة عن اتباع نصائح في التداول أو نسخ الصفقات

شركة STARTRADER LLC هي شركة تأسست حسب الأصول وفقَا للقوانين المعمول بها والمطبقة في دولة سانت فنسنت والجرينادينز، وذلك لتوفير خدمات التداول بالعملات الأجنبية وخدمات تداول العقود مقابل الفروقات للمستثمرين في جميع أنحاء العالم.

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