شركة TeDan Surgical Innovations تعبر المحيط الأطلسي مع إطلاق TeDan Surgical Innovations GmbH

شوجر لاند، تكساس، 7 مارس/آذار 2023 /PRNewswire/ -- تفخر شركة TeDan Surgical Innovations، Inc. (TSI)، وهي شركة عالمية رائدة في أنظمة الوصول الجراحية، بالإعلان عن إطلاق TeDan Surgical Innovations GmbH (المشار إليها في ما يلي بِـ"TSI GmbH")، وهو كيان تجاري قانوني جديد مقره في ألمانيا، استجابةً للطلب المتزايد و توسيع الأعمال التجارية في المنطقة الأوروبية. ستعمل TSI GmbH كمقر لشركة TSI في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بقيادة المدير الإداري المعين حديثًا، ماركوس لانسكي، الذي ينضم إلى الفريق بثروة من المعرفة الصناعية بعد أن شغل منصب المدير الإداري وكبير مسؤولي تسويق المبيعات في Realists Training Technologies GmbH.

قال إد أستورياس، نائب رئيس تطوير الأعمال في TSI: "هذا الهيكل التجاري الجديد يحرك حركة منظمة إقليمية تقودها قيادة مثبتة مع خبرة قوية في العمود الفقري وجراحة الأعصاب لتعزيز استراتيجيتنا بينما نواصل عولمة وتوسيع نطاق أعمالنا". "أنا واثق من أن سجل ماركوس الحافل في بناء فرق قوية وفعالة والتزامه برؤيتنا سيساعدنا على مواصلة بناء فهم وثيق للسوق ودعم العملاء في المنطقة الأوروبية وخارجها."

يأتي إطلاق TSI GmbH في أعقاب التوسع الدولي الأخير وإمكانات النمو لشركة TSI في المنطقة الأوروبية. تأسست TSI GmbH بهدف تمكين المزيد من الألفة مع السوق ودعم وتطوير شركاء الأعمال في المنطقة بشكل أوثق. كما ستعمل TSI GmbH كمحرك لتطوير الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الكبرى.

قال ماركوس لانسكي، المدير الإداري لشركة TSI GmbH: "يسعدني الانضمام إلى فريق TeDan وإتاحة الفرصة لي لقيادة TSI GmbH". "TeDan هي شركة في طور النمو ولديها التزام قوي بالابتكار وتحسين نتائج المرضى. أنا متحمس للمساهمة في نمو علامة TeDan التجارية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا".

نبذة عن TeDan Surgical Innovations

TSI هي شركة عالمية رائدة في أنظمة الوصول الجراحية مع التركيز بشكل خاص في جراحة العمود الفقري والجراحة العصبية وجراحة العظام وجراحة القلب. لأكثر من خمسة عشر عامًا، كانت TSI في طليعة الابتكار في الوصول الجراحي والأجهزة المعترف بها من قبل قادة الصناعة العالميين والمؤسسات التعليمية وقادة الفكر السريري في جميع أنحاء العالم. مؤسسو الشركة، الذين يتمتعون بخبرة سوقية مشتركة تزيد عن 75 عامًا، قادوا مبادرات ناجحة أدت إلى أعمال مربحة.

لمزيد من المعلومات:

www.tedansurgical.com

للتواصل الإعلامي:

الهاتف: ‎713-726-0886

البريد الإلكتروني: [email protected]

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/972648/TSI_Primary_Logo.jpg

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