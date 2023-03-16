تصدر UL Solutions أول تصنيف للأنظمة الذكية UL لتقنية التوأم الرقمي Para بواسطة Dar Group

تم التحقق من تصنيف الأنظمة الذكية UL من أن الفقرة تساعد مالكي المباني الذكية على التحقق من الأنظمة الذكية التي تعمل على تحسين وتسهيل التشغيل والصيانة.

نورثبروك، إلينوي، 16 مارس، 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة UL Solutions، وهي شركة عالمية رائدة في مجال علوم السلامة التطبيقية، اليوم أن تقنية Para الرقمية المزدوجة من Dar Group، وهي مجموعة خدمات مهنية مملوكة للقطاع الخاص من شركات التخطيط والتصميم والهندسة وإدارة المشاريع، قد حققت أول تصنيف الأنظمة الذكية UL.

UL Solutions announced that Para digital twin technology by Dar Group achieved the first-ever UL Smart Systems Rating. The rating measures what makes systems smart -- connectivity and interoperability, resiliency, cybersecurity, digital experience, functional value, and control and automation. Dar’s Cairo office (pictured) currently uses Para, as does the Atlanta office of the architectural services company Perkins and Will, part of the Dar portfolio.

يستمر تقدم التكنولوجيا الذكية في خلق سوق تنافسية وصعبة لمصنعي المعدات الأصلية (OEMs) الذين يكافحون لتمييز منتجاتهم عن منافسيهم. يضع مصنعو المعدات الأصلية وتيرة ابتكار متسارعة يحاول المالكون والمقاولون العامون والاستشاريون والمقاولون المتكاملون ومشغلو المباني مواكبة عملياتهم والثقة بها. ومع ذلك، فإن العدسة التي ينظرون إليها لتحقيق الأهداف التشغيلية للمبنى غير متسقة طوال عملية التعاقد.

يساعد برنامج تصنيف الأنظمة الذكية UL على مواجهة هذا التحدي من خلال وضع برنامج تصنيف قائم على المعايير لأنظمة المباني الذكية. تم بناء البرنامج على تقييم شامل لما يجعل الأنظمة ذكية - الاتصال وقابلية التشغيل البيني، والمرونة، والأمن السيبراني، والتجربة الرقمية، والقيمة الوظيفية، والتحكم والأتمتة. عند التقييم الناجح، تصدر UL Solutions علامة تحقق يمكن الوصول إليها بشكل عام واستخدامها لمطالبات التسويق.

قال فيصل شير، الرئيس التنفيذي لشركة Para: "أحد التحديات التي يواجهها سوق التوائم الرقمية حاليًا هو التعريف الموحد ونموذج التشغيل لتكنولوجيا التوأم الرقمي، وقد صعدت UL Solutions لحل هذه المشكلة من خلال برنامج تصنيف الأنظمة الذكية UL". "نحن فخورون بالاعتراف بنا عالميًا كأول منصة رقمية مزدوجة تكمل تقييم UL Solutions وتحصل على تصنيف الأنظمة الذكية UL".

كمنصة تحليلات وتؤأم رقمي تعمل على تحسين وتسهيل التشغيل والصيانة، تساعد Para في جعل الأصول أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وفعالية من حيث التكلفة ومستدامة. يجمع البرنامج بين التحليلات المعرفية المدعومة بالتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. قدم أكثر من 19,000 مهندس بالشركة يتمتعون بمجموعة واسعة من الخبرة في مجال تكنولوجيا البناء نظرة ثاقبة لتطوير Para، مما يتيح منصة تحليلات شاملة مع توصيات مستهدفة تعزز أداء المبنى وعملياته.

قال سودهي سينها، نائب رئيس النظم البيئية وتطوير الخدمات في UL Solutions: "يساعد برنامج تصنيف الأنظمة الذكية UL على ترسيخ تعريف المنتج الذكي ويوفر الوضوح الذي تشتد الحاجة إليه لصناعة المباني الذكية". "Para ليست فقط أول من حصل على تصنيف الأنظمة الذكية UL ولكنها أيضًا مثال على قيمة البرنامج لمصنعي المنتجات الذكية وعملائهم".

قال تيم كوبا، نائب رئيس تطوير الأعمال في Para: "يمكن أن توفر تقنية التوأم الرقمي قيمة فورية وطويلة الأجل لصناعة المباني الذكية من خلال توفير رؤى عميقة والقدرة على التحسين بشكل مستقل مع التحكم في جوانب مختلفة من المباني". "مع تقنية التوأم الرقمي Para من Dar Group، كونها أول منصة برمجية تحصل على تصنيف الأنظمة الذكية UL تؤكد لعملائنا مزايا استخدام Para في محافظ المباني الخاصة بهم".

يستخدم مكتب Dar في القاهرة حاليا Para، وكذلك مكتب أتلانتا لشركة الخدمات المعمارية Perkins and Will، وهي جزء من محفظة Dar .

نبذة عن شركة UL Solutions

شركة UL Solutions هي شركة عالمية رائدة في علوم السلامة التطبيقية، وتعمل الشركة على توفير حلول تسهم في تحويل تحديات السلامة والأمن والاستدامة إلى فرص يستفيد منها عملاؤها في أكثر من 100 دولة. كما توفر UL Solutions لعملائها خدمات الاختبار والفحص والاعتماد بالإضافة إلى البرمجيات والخدمات الاستشارية التي تدعم العملاء في ابتكار منتجات جديدة وتنمية أعمالهم. وتمثّل علامات اعتماد UL ضمانًا لموثوقية منتجات العملاء، وتظهر التزام الشركة الراسخ بالسعي لتطوير مجال السلامة. وتدعم الشركة عملاءها في ابتكار وإطلاق منتجات وخدمات جديدة، ودخول الأسواق العالمية وإيجاد حلول لمشكلات سلاسل التوريد المعقدة، وتنمية الأعمال على نحوٍ مستدام ومسؤول لإيجاد مستقبل أفضل. كما تسهم علوم الشركة التطبيقية في إيجاد ميزات تنافسية لعملائها.

التواصل الإعلامي:

ستيفن بروستر

UL Solutions

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الهاتف: ‎+1 (847) 664.8425

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