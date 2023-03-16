شركة upGrad تتخطى 22,000 فرصة عمل بقيمة $362 مليون كرور هذا العام

نيويورك

16 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- أغلقت شركة upGrad عامها الحالي مع أكثر من 22.000 علامة توظيف للمهنيين العاملين لأول مرة، وتعتبر إحدى أكبر الشركات الرائدة في مجال تعلم المهارات وتطوير القوى العاملة والتوظيف في قارة آسيا والتي تصنف نفسها كأحد مراكز التعلم والاستعداد الوظيفي التي تعمل بنشاط مع أكثر من 400 شركة عالمية لتحسين مهاراتهم الوظيفية.

(L-R) Phalgun Kompalli Co-founder, Mayank Kumar Co-founder & MD, and Ronnie Screwvala, Chairperson & Co-founder, upGrad

نجحت شركة upGrad في بناء نظام تعليمي قوي وقابل للتكديس محافظًا على الزخم في تسجيل أعلى النتائج الوظيفية والمهنية، وكذلك برزت كإحدى أهم العلامات التجارية في هذا المجال لما لها من باع كبير وخبرة عميقة في مجال التعلم ومنشآت الإرشاد ومعدلات الإستكمالات العالية عبر طرق التعلم الرسمية والفصول الدراسية في الحرم الجامعي، وكذلك الدورات التدريبية القصيرة والمعسكرات التدريبية وبرامج الدراسة في الخارج.

تتراوح رواتب الوظائف التي أغلقت مؤخرًا من 7230 دولارًا سنويًا إلى 30000 دولار سنويًا مع تأمين أقصى يصل إلى 300000 دولار سنويًا.

ومن جانبه، صرح السيد Mayank Kuma، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، قائلًا: "نحن نتبنى المتعلمين الجامعيين لدينا الذين عادة ما يكونون موظفين لأول مرة، وكذلك المهنيون العاملون من ذوي الخبرة الراغبين في الترقية والتقدم في المستوي وتحسين المهارات مع ضمان أن يصبحوا جاهزين لوظائف المستقبل. فمع سجل حافل بنسبة نجاح للمشاركين في دوراتنا التدريبية تتخطى 85% التي تعتبر الأولى من نوعها على الإطلاق في هذا القطاع في جميع أنحاء العالم، تضمن لكم شركتنا متابعة وثيقة لكافة المهارات الشخصية والمهنية ومهارات المقابلات الشخصية الرسمية، وذلك لصقل مهاراتكم ودفع فرصكم المهنية إلى الأمام. لقد بدأنا للتو فقط، ويشرفنا أن نكون المحرك الرئيسي لثورة إعادة المهارات المهنية العالمية لنصابها الصحيح. ومع بطاقة تقرير قوية تضم أكثر من 22000 فرصة عمل في عامنا الأول، نعتقد أننا أضفنا قيمة أكبر إلى رحلات التعلم المستمر مدى الحياة. وإن دل هذا العدد من الوظائف علي شيء فإنه يدل علي مساهمتنا الثورية والتطلعية في هذا المجال".

نبذة عن شركة upGrad

تأسست شركة upGrad في عام 2015، وتعد إحدى أكبر الشركات المتكاملة في قارة آسيا في مجال تعلم المهارات وتطوير القوى العاملة والتوظيف. وتتراوح خدمات الشركة بين الدورات التدريبية وبرامج الدرجات العلمية المختلطة عبر الإنترنت ومسارات التعلم، بالإضافة إلى برامج الدراسة في الخارج والمعسكرات التدريبية وبرامج الحصول على شهادات الدبلومة والماجستير والدكتوراه للمهنيين العاملين. كما تقدم الشركة معظم هذه البرامج لعملاء المؤسسات من خلال برامج الأعمال الموجّهة للشركات B2B إلى جانب خدمات التوظيف المهني واستقدام العمالة. حتى يومنا هذا، ساهمت شركة upGrad في تعلم أكثر من 7 ملايين شخص في أكثر من 100 دولة حول العالم. وتتميز الشركة بشبكة قوية تضم أكثر من 300 شريك جامعي عالمي، بالإضافة إلى مجموعة واسعة مكونة من أكثر من 2500 مسار تعليمي وأكثر من 20000 شريك توظيف وذراع مؤسسي قوي يمتلك من العملاء الكثير وما يقرب من 3000 شريك من الشركات في جميع أنحاء العالم.

www.upgrad.com

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2033522/upGrad_Co_founders.jpg

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