تعلن ValueLabs، المزود العالمي الرائد لخدمات وحلول التكنولوجيا، عن نجاح AiDE™، منصة الذكاء الاصطناعي التوليدية للمؤسسات الآمنة والقابلة للتخصيص

منصة خاصة مصممة لمساعدة الشركات على الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي

حيدر أباد، الهند

9 يونيو 2023

/PRNewswire/ -- تفخر شركة ValueLabs، وهي شركة عالمية لخدمات وحلول التكنولوجيا، بالإعلان عن النجاح الملحوظ لمنصة الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها، AiDE™ – وهو حل تحويلي يحدث ثورة في الأنشطة اليومية لجميع المهندسين والمختبرين والمصممين وغيرهم في ValueLabs. كشركة معتمدة من النوع الثاني من SOC، ملتزمة بمبادئ حماية البيانات والبيانات، اكتسبت ValueLabs اهتمامًا كبيرًا من عملائها الذين يزيد عددهم عن 300 عميل لـ AiDE™. مدعوم من قبل ValueLabs 'الملكية AiDE™ Fabric، تدمج المنصة الإمكانات الجماعية لصناعة LLMs الرائدة وLLMs المخصصة، لضمان جودة الانتاج والأداء الأمثل لحالات الاستخدام المختلفة. مع خيار النشر المحلي – تم تصميم AiDE™ خصيصًا للتخفيف من المخاوف الأمنية للمؤسسات.

وفي معرض تسليطها الضوء على الاعتبارات الأخلاقية والنهج المسؤول الذي تتبعه ValueLabs، قالت Veda Reddy، الرئيسة التنفيذية لشركة Imagine، ذراع الابتكار في ValueLabs: "لقد كان دمج AiDE™ في دورة حياة تطوير البرمجيات بأكملها أمرًا تحويليًا. مع تدريب LLMs المخصصة على مجموعات البيانات الخاصة بالصناعة، والتجريد الهندسي الفوري، والذكاء الاصطناعي المتقدم للمحادثة، تعتمد AiDE™ على مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤولة لـ ValueLabs – مما يعزز الأمن والموثوقية والمساءلة والشمولية وفائدة المجتمع.

يمكّن نهج ValueLabs الرائد في الذكاء الاصطناعي التوليدي كل مستخدم من الاستفادة بشكل آمن من منصة AiDE™ التي تتكيف مع الصناعة وخطوط الخدمة المحددة التي يهتم بها عملاؤهم. صُممت AiDE™ لتلبية مجموعة واسعة من حالات الاستخدام، وتستفيد من أحدث الخوارزميات وتقنيات التعلم الآلي المتقدمة لضمان الكفاءة عبر ثلاثة أبعاد – التكلفة والسرعة والجودة. بالمقارنة مع الطرز الأخرى المتاحة تجاريًا، توفر AiDE™ مكاسب كفاءة أعلى نسبيًا لحالات استخدام المؤسسات.

يمكن رؤية نجاح AiDE™ في توفير الوقت والتكلفة الذي حققته عبر مجموعة واسعة من عملاء ValueLabs. وتشمل بعض الوفورات التي تحققت في مختلف فئات الخدمات ما يلي:

· ترجمة المتطلبات إلى قصص مستخدم شاملة في أقل من دقيقة

· خفض جهود الترحيل من صفحات JSP القديمة إلى React بنسبة 66 ٪

· خفض جهود تطوير الخدمات الصغيرة بنسبة 69%

· خفضت جهود تطوير ETL بنسبة 43%

· تقليل جهود توليد حالة الاختبار الوظيفية والتشغيل الآلي بنسبة تصل إلى 75%

· تقليل جهود اختبار الأداء لقوائم انتظار الرسائل بنسبة 94%

· خفض الجداول الزمنية لدعم تكنولوجيا المعلومات بنسبة 90%، مدفوعة بـ Bolt Chat (حل مدعوم من AiDE™)

ساعدت AiDE™ مهندسي ValueLabs في فهم المتطلبات، وتوليد التعليمات البرمجية، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، وتقديم النتائج – كل ذلك مع تقليص الوقت المستغرق لاكتساب مجموعات مهارات جديدة. تعمل قدرات AiDE المتقدمة أيضًا كأساس لأجنحة الحلول المبتكرة الأخرى التي طورتها ValueLabs – والتي توفر واجهات محادثة سلسة وذكية، وإثراء تفاعلات العملاء، وتبسيط عمليات الدعم.

وقال Arjun Rao، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ValueLabs: "في الأشهر الخمسة الماضية، تطورنا إلى الإصدار 3.0 من AiDE™ - وهو أمر كان سيستغرق عادة بضع سنوات. لقد تحطمت سرعة الذكاء الاصطناعي الآن من سنوات وأشهر إلى أيام وساعات! نحن نحقق مكاسب كبيرة في الكفاءة، وتحسين الخطوط العريضة، وتحويل نماذج الأعمال. سيكون الفائزون هم أولئك الذين يتبنون هذه التكنولوجيا بطريقة آمنة، ويستفيدون من بروتوكول الإنترنت والبيانات الخاصة بهم لإنشاء ميزة تنافسية."

وخلال تسليطه الضوء على فوائد AiDE™، أضاف Abed Lawabni، نائب رئيس قسم الهندسة في Lifetouch: "تعد AiDE™ إطارًا واعدًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي يمكن أن يفيد الشركات بشكل كبير في مجالات متعددة تتراوح من التطوير وهندسة الجودة، إلى الدعم و DevOps.

هناك العديد من الاختلافات الفريدة التي تميز هذا الإطار القائم على الذكاء الاصطناعي عن الأطر المتطورة الأخرى:

· قابل للضبط بدرجة عالية ولكنه لا يعرف المجال: يمكن تدريب LLM المخصص وضبطه على بيانات نطاق محددة لتحليل أكثر دقة ووضوحًا.

· أمن البيانات والخصوصية: يحتوي هذا الإطار على طبقة قوية من الأمان والجودة في المؤسسة، وإذا رغبت في ذلك، يمكن فصل بياناتك. يعالج جميع المخاوف المتعلقة بالخصوصية والأمن.

· مرن: يمكن نشره على السحابة أو على الموقع.

سنستفيد من AiDE™ لبناء وإطلاق منصة التجارة الإلكترونية من الجيل التالي في Lifetouch، ونحن واثقون من التوفير من حيث التكلفة والسرعة والجودة، والتي سنحققها."

لمزيد من المعلومات حول AiDE ™، يرجى زيارة www.valuelabs.com/aide/

نبذة عن ValueLabs

ValueLabs هي مزود عالمي رائد لخدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات مع تركيز قوي على تمكين العملاء من تحقيق وقت أسرع للتسويق، وتحسين الجودة، وتحسين التكاليف من خلال الجيل التالي من تطوير المنتجات، وتجربة المستخدم، والتشغيل الآلي، والتحليلات – مدعوم من AiDE™. على مدار الـ 25 عامًا الماضية، توسعت الشركة إلى 26 موقعًا، و7000 موظفًا و300 عميلًا حول العالم. وقد أدى تركيزها على الموظفين والعملاء إلى الحصول على صافي درجات الترويج الرائد في الصناعة (NPS)، وبلغت أكثر من 80 و90 على التوالي. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.valuelabs.com

للمزيد من التفاصيل، يُرجى الاتصال بـ:

Veda Reddy

https://www.valuelabs.com/business-form/

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