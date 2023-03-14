افتتحت Velasea، الشركة الرائدة في بناء أنظمة OEM، مكاتب دولية في مدينة دبي للإنترنت. سيقود التوسع فريدي عيسى.

إيرفين، كاليفورنيا، 14 مارس/آذار 2023 /PRNewswire/ -- افتتحت Velasea، الشركة الرائدة في بناء أنظمة OEM، مكاتبها الدولية الأولى.

مكاتب Velasea Mideast، الواقعة في مدينة دبي للإنترنت، ستوفر الخدمة للعملاء في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

يقود التوسع الدولي لشركة Velasea المدير الإقليمي فريدي عيسى، الذي سبق أن أمضى 20 عامًا في إدارة فرق المبيعات الدولية لشركتي GE و Dell.

قال السيد عيسى: "إنني أتطلع إلى رحلة رائعة والتعاون مع العملاء في جميع أنحاء منطقة META".

وأوضح السيد عيسى قائلاً: "تقدم Velasea حلولًا مبتكرة لتصنيع المعدات الأصلية وخدمة عملاء متميزة". "هناك فرصة هائلة للتواصل مع شركاء التكنولوجيا وشركات تكامل الأنظمة في جميع أنحاء العالم لتوفير حلول OEM للمراقبة واحتياجات إنترنت الأشياء الأخرى."

مع قيام Velasea ببناء فريقها الدولي، عينت الشركة أيضًا مديري مبيعات إقليميين لجنوب إفريقيا والشرق الأوسط.

قال توم لارسون، رئيس Velasea: "يمثل توسعنا في منطقة META علامة فارقة في نمو Velasea، حيث نقدم منتجاتنا ذات المستوى العالمي إلى جماهير جديدة". "إننا نرحب بفرصة إقامة شراكات جديدة مع شركاء التكنولوجيا وموظفي تكامل الأنظمة، كما فعلنا بنجاح استثنائي في الولايات المتحدة."

لمزيد من المعلومات حول إطلاق Velasea في منطقة META، تفضل بزيارة https://www.velasea.com

نبذة عن Velasea

تعد Velasea منشئ أنظمة OEM كامل الخدمات الذي يتعامل مع عمليات التكامل المعقدة للأمان المادي، وتحليلات البيع بالتجزئة، ورؤية الكمبيوتر، والذكاء الاصطناعي (AI)، نيابة عن شركاء التكنولوجيا وتكامل الأنظمة. من الإعدادات فائقة الصغر إلى الإعدادات شديدة التقارب، توفر Velasea حلولًا للتكنولوجيا الناشئة في بيئات متعددة.

http://www.velasea.com

Velasea, LLC SOURCE