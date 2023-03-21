Agilis Robotics بدأت تجربتها الأولى في البر الرئيسي للصين محققة قفزة كبيرة إلى الأمام في الجراحة الآلية بالمنظار في البلاد

هونج كونج, 21 مارس 2023 /PRNewswire/ -- شركة Agilis Robotics هي شركة أحدثت ثورة في عالم الجراحة بالمنظار الداخلي. طوّرت الشركة أصغر نظام روبوت بمنظار داخلي مرن وبارع في العالم، الأمر الذي يعد طفرة في مجال الجراحة باستخدام الروبوتات.

Dr. Joe King Man FAN, Assistant HCE of The University of Hong Kong-Shenzhen Hospital, led the first Agilis Robotics trial in mainland China

صُمم نظام Agilis Robotics لجعل الجراحة بالمنظار وداخل اللمعة أسهل وأسرع وأكثر دقة. إن الأدوات المستخدمة فائقة الدقة حيث يبلغ قطرها 2.5 ملم وتوفر للأطباء مستويات غير مسبوقة من المهارة للوصول داخل الفتحات الطبيعية للجسم مثل الجهاز الهضمي والمسالك البولية. يجري التحكم في الروبوت عن طريق طبيب يستخدم وحدة تحكم تشبه القلم للتحكم في حركات الروبوت، والتي، عند دمجها مع توجيه الصور المعزز بالذكاء الاصطناعي، يمكن أن ترتقي إلى حدٍ كبير بمستوى التعلم عند الأطباء عند إجراء عملية تشريح تحت المخاطية بالتنظير الداخلي (ESD). وفي الأخير، سيؤدي ذلك إلى زيادة فعالية العملية وتحسين نتائج لدى المرضى.

يكون النظام الآلي مضغوطًا للغاية ومتوافقًا بشكل مباشر مع المناظير التقليدية المرنة والصلبة المستخدمة حاليًا في الممارسة السريرية؛ وذلك بغرض الارتقاء بمستوى التعلم وتقليل حاجز الدخول. لقى هذا النظام إشادة نظرًا لسهولة استخدامه.

كما يعد نظام Agilis Robotics إنجازًا كبيرًا في مجال الجراحة داخل اللمعة. لقد انتهى النظام من إجراء الاختبارات اللازمة على النظام بالتطبيق على نماذج حيوانات حية، مما يثبت فعاليته وسلامته. شرعت شركة Agilis Robotics للتو في سلسلة اختبارات ما قبل التطبيقات السريرية في مستشفيات البر الرئيسي ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات البشرية الأولى (First-in-Human - FIH) في عام 2024. ويُعد هذا برهانًا على التزام الشركة بالابتكار وقدرتها على إحداث ثورة في مجال الجراحة بالمنظار. علّق الجراحون والأطباء بملاحظات إيجابية عن النظام من حيث جوانب تجربة المستخدم وكفاءته، وذلك بما يوفره النظام من فترات تعافي أقصر ونتائج محسنة متوقعة.

تُجري شركة Agilis Robotics حاليًا جولة جديدة من جمع الأموال بهدف الحصول على تمويل بـ 10 مليون دولار أمريكي. وهذه فرصة عظيمة للمستثمرين ليكونوا جزءًا من شركة تجدد النشاط في مجال الجراحة بالمنظار. سوف تُستغل الأموال التي تم جمعها لمواصلة تطوير نظام Agilis Robotics من أجل طلب إدارة الغذاء والدواء (FDA) وإدارة الأغذية والأدوية الصينية (NMPA).

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