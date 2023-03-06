AMN ليمتد توقع اتفاقية الشبكة كخدمة (NaaS) مع أورانج مدغشقر لبناء ما لا يقل عن 500 محطة قاعدة ريفية

ميلتون كينز، إنكلترا, 6 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- يسر AMN أن تعلن أنها وقعت اتفاقًا مع أورانج مدغشقر لتوسيع التغطية الريفية وربط غير المتصلين. تخطط AMN وأورانج مدغشقر لبناء ما لا يقل عن 500 محطة قاعدة ريفية، وقد حصلت AMN على كل التمويل للوفاء بهذا الاتفاق.

ستسمح المواقع ال 500 الجديدة لأكثر من مليون شخص مدغشقري بالتواصل بشكل فعال عبر مسافات طويلة دون الحاجة إلى السفر في المناطق الحضرية، مع منحهم إمكانية الوصول إلى جميع الخدمات التي تقدمها شبكة أورانج، بما في ذلك الخدمات المالية التي تقدمها أورانج موني.

تعمل أورانج مدغشقرعلى تسريع هدفها المتمثل في ربط الناس في المناطق الريفية كجزء من طموحها لتصبح مزود الخدمات الرقمية الرائد في مدغشقر، مع تطوير الشمول المالي.

تدير AMN حاليًا أكثر من 700 موقع لأورانج في جمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون، ويسعدها تنمية العلاقة الحالية لتشمل أورانج مدغشقر.

تقوم AMN ليمتد ببناء البنية التحتية لشبكة الهاتف المحمول وامتلاكها وتشغيلها وصيانتها، وتقديم الخدمات لمشغلي شبكات الهاتف المحمول من المستوى 1 (MNOs) في إفريقيا. يسمح نموذج الشبكة كخدمة (NaaS) من AMN لمشغلي شبكات الهاتف المحمول من المستوى 1 بتوسيع تغطية شبكتهم في عمق المناطق الريفية، دون أي استثمار في النفقات الرأسمالية ولا مخاطر تشغيلية. تتفهم AMN التحديات التي يواجهها جميع المشغلين وتحظى بخبرة كبيرة في توسيع التغطية حيث لن يتمكن المشغلون من القيام بذلك.

يوضح فريديريك ديبورد، الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مدغشقر، "تواصل أورانج مدغشقر استثماراتها في البنية التحتية لشبكتها لتغطية المناطق الريفية بشكل أفضل، بما يتماشى مع مشروع الحكومة لفتح المناطق الريفية في مدغشقر. ستسمح هذه الشراكة لأورانج مدغشقر بتزويد أكبر عدد ممكن من الأشخاص بإمكانية الوصول إلى شبكة الهاتف الخاصة بها، وتهدف إلى تقديم خدمات الهاتف المحمول إلى الأشخاص الملغاشيين الذين تم استبعادهم سابقا من التكنولوجيا الرقمية. هذه المواقع الـ 500 هي بالإضافة إلى 500 موقع يتم نشرها مع شريك آخر لأورانج مدغشقر".

تقوم AMN بتشغيل أكثر من 3000 محطة قاعدة في 12 دولة ووقعت اتفاقية الشبكة كخدمة (NaaS) مع أورانج مدغشقر. سيتم ربط كل موقع بشبكة أورانج لمدة لا تقل عن 10 سنوات، مما يوفر خدمات 2G و3G لما لا يقل عن 500 مجتمع غير متصل سابقًا لتحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية وتعليمية للسكان. تتوقع AMN طرح المواقع الأولى على الهواء خلال عام 2023.

"رؤية AMN بسيطة - لا يوجد مجتمع من أي حجم كبير بدون خدمات الاتصالات الأساسية. ويسعدنا أن نضيف أورانج مدغشقر إلى شبكتنا المتنامية، وسنستفيد من خبرتنا في طرحها بسرعة وكفاءة للتأثير بشكل إيجابي على أولئك الذين يعيشون في المجتمعات الريفية داخل مدغشقر. ويعني نموذج أعمالنا الفريد أنه يمكننا ربط المجتمعات الريفية والريفية البعيدة بشكل مربح وهذا أمر أساسي لضمان التنمية المستدامة لخدمات الهاتف المحمول. نحن متحمسون لتكون علاقتنا طويلة الأمد مع أورانج لتوسيع تغطيتها في عمق المناطق الريفية في مدغشقر ".

حصلت AMN مؤخرًا على تمويل للوصول إلى ما مجموعه 7000 محطة أساسية وتتوقع الوصول إلى ما يقرب من 4,500 موقع هوائي بحلول نهاية عام 2023.

AMN هي شركة تصنيع المعدات الأصلية (OEM) لعقدة راديو AMN (ARN). ARN عبارة عن راديو مُعرف بالبرمجيات، قادر على توفير خدمات 2G و3G و4G من عقدة واحدة تم تحسينه للتوصيل الأقمار الصناعية لتقديم الخدمات حتى في أبعد المواقع.

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