ASUS تعلن عن جهاز Zenbook S 13 OLED، وهو أنحف كمبيوتر محمول OLED في العالم بحجم 13.3 بوصة

يعد الكمبيوتر المحمول OLED بحجم 13.3 بوصة الأنحف في العالم وهو أكثر أجهزة Zenbook الصديقة للبيئة على الإطلاق، مع تصميم خفيف الوزن واستدامة وأداء لتقديم المزيد بأقل تكلفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة ASUS عن جهاز Zenbook S 13 OLED الجديد (UX5304)، وهو أنحف كمبيوتر محمول OLED في العالم بحجم 13.3 بوصة. كما أنه أكثر Zenbook صديق للبيئة على الإطلاق، ويأخذ الصفات المميزة للعلامة التجارية من التصميم المحمول للغاية والاستدامة والأداء أثناء التنقل إلى مستوى جديد.

ASUS Announces Zenbook S 13 OLED, the World's Slimmest 13.3" OLED Laptop

بفضل مظهره الفائق النحافة الذي يبلغ طوله 1 سم وشاسيه خفيف الوزن يبلغ وزنه 1 كجم، يوفر Zenbook S 13 OLED المتطور أداءً لا هوادة فيه واتصالًا وعمرًا للبطارية، مما يجعله مثالًا للتصميم فائق الحمل، وتم تشطيبه باللون الرمادي البازلت الجديد أو الأزرق الكلاسيكي. كما تم تصميمه مع مراعاة البيئة وحياد الكربون بحزم، باستخدام المعادن والبلاستيك المعاد تدويرها في بنائه والتغليف المعتمد من FSCTM Mix، وألومنيوم سيراميك بلازما جديد أنيق وصديق للبيئة لطراز Basalt Grey، وإلكترونيات خالية من الهالوجين، لجعل طراز Zenbook هذا أكثر طراز صديق للبيئة أنتجناه على الإطلاق.

تتفوق سلسلة Zenbook في تقديم أداء لا مثيل له أثناء التنقل، و Zenbook S 13 OLED ليست استثناء، وتسخير قوة ما يصل إلى معالجات Intel Core i7 من الجيل الثالث عشر مع ما يصل إلى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 وما يصل إلى 1 تيرابايت PCIe® 4.0 x4 SSD. هناك مجموعة كاملة من منافذ الإدخال/الإخراج للاتصالات أثناء التنقل، وبطارية 63 Wh طويلة الأمد.

للحصول على صور واقعية غامرة، يحتوي Zenbook S 13 OLED على شاشة ASUS Lumina OLED رائعة 16:10 2.8K (2880 × 1800) معتمدة من Dolby Vision، مع تقديم ألوان Pantone® Validated وشهادة VESA DisplayHDR™ True Black 500، مما يضمن تفاصيل مذهلة وأعمق مستويات سوداء.

نحيف للغاية وخفيف للغاية

لتحقيق المظهر الجانبي الفائق النحافة 1 سم والوزن الخفيف للغاية 1 كجم من Zenbook S 13 OLED، يتم استخدام العديد من التقنيات والمواد المتقدمة في تصميمها وبنائها لتقليل الوزن والأبعاد مقارنة بالجيل السابق، دون المساس بالأداء أو الاتصال أو عمر البطارية.

والنتيجة هي كمبيوتر محمول فائق الدقة يُمكن حمله بسهولة شديدة يأخذ النحافة والخفة إلى مستوى جديد تمامًا دون تنازلات: فهو يدعم ما يصل إلى 14 ساعة من بث الفيديو، مع توفير تبريد وأداء محسنين مقارنة بسابقه. وعلى الرغم من أبعاده المدمجة التي تضرب العالم، يحتفظ Zenbook S 13 OLED بقابلية الاستخدام الكاملة ويتميز بمجموعة شاملة من منافذ الإدخال/الإخراج القياسية.

الاستدامة الشاملة

تلتزم ASUS بعمل المزيد بموارد أقل من خلال Zenbook. هذا الجهاز هو منتج مسجل في EPEAT® Gold وله بيئة إيجابية عبر دورة حياة المنتج بأكملها. الجهاز هو أكثر Zenbook ملائم للبيئة من أي وقت مضى.

إلى جانب المزايا المادية، يشبه شكل هذه المادة ومظهرها الحجر الطبيعي الذي يتردد صداه مع روح سلسلة Zenbook. بشكل لا يصدق، هذا يجعل كل غطاء فريد من نوعه على حدة. عمر الكمبيوتر المحمول الطويل يقلل من النفايات على المدى الطويل، لذلك يتم اختبار Zenbook 13 S OLED بشكل صارم باستخدام أحدث معايير المتانة العسكرية الأمريكية MIL-STD-810H، مع ما يصل إلى 12 طريقة اختبار و 26 اختبارًا فرديًا — متانة الكمبيوتر المحمول الأكثر اختبارًا في العالم.

شاشة ASUS Lumina OLED

لتجربة مشاهدة غامرة، تم تجهيز Zenbook S 13 OLED بشاشة ASUS Lumina OLED 16:10. تعمل شاشات ASUS Lumina OLED على توحيد الحلول المرئية عالية الجودة حول أفضل تجربة OLED. كما يسلط الاسم الضوء على المزايا الفريدة والتجربة البصرية الفائقة التي تتجاوز شاشات OLED التقليدية. تتميز شاشات ASUS Lumina OLED بتقنيات ASUS الحصرية، مثل ASUS Splendid و ASUS OLED Care، بالإضافة إلى ميزات جديدة مثل Delta E <1، وتوفير الطاقة، وحماية اللوحة. من خلال دمج هذه العناصر، ابتكرت ASUS حلًا عالي الدقة يمثل قمة تقنية OLED.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2083335/ASUS_Announces_Zenbook_S_13_OLED_World_s_Slimmest_13_3_1.jpg

ASUS Middle East SOURCE