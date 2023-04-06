(ASX:ATV) ActivePort Group تؤمن صفقة بملايين الدولارات لمدة 10 سنوات مع Lightstorm

بيرث، أستراليا، 6 أبريل 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة ActivePort Software هذا الأسبوع أنها حصلت على عقد لمدة 10 سنوات مع العملاء الحاليين Lightstorm في الوقت الذي تكثف فيه المرحلة التالية من النمو والتوسع على مستوى العالم. هذه الاتفاقية التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات لتقديم الشبكات المعرفة بالبرمجيات والتنسيق السحابي، تعزز التوافق الاستراتيجي والتطور المستقبلي لكلا الشركتين.

Lightstorm هي ذراع البنية التحتية للشبكة الرقمية لشركة الأسهم الخاصة الأمريكية I Squared Capital وهي متخصصة في بناء البنية التحتية للشبكات الفائقة في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.

ActivePort Software-Defined Networking Product Suite

مع حل Orchestration متعدد البائعين من ActivePort كمكون أساسي، قامت Lightstorm ببناء منصة شبكة كخدمة (NaaS) تسمى Polarin. تتيح هذه المنصة للشركات إدارة البنية التحتية لشبكتها بسهولة ونشر شبكة عالية التوافر بشكل آمن في دقائق مع ضمان وقت تشغيل 100%.

الدكتور كريم نجيم الرئيس التنفيذي لشركة Karim Nejaim: "يشرفنا أن Lightstorm قد وضعت ثقتها في برنامجنا كجزء أساسي من أعمالهم ومددت عقدنا من حيث النطاق والوقت. لقد مضى عام تقريبًا على بدء شراكتنا الاستراتيجية. خلال هذا الوقت، قامت Lightstorm ببناء منصة NaaS قائمة على السحابة مع حل Orchestration من ActivePort ووظيفة التشغيل الآلي لسير العمل من البداية إلى النهاية. ونحن نتطلع إلى هذه الشراكة طويلة الأجل حيث نواصل العمل مع Lightstorm لبناء المنتجات والخدمات وأن نكون جزءًا أساسيًا من نجاحها من الشرق الأوسط، عبر الهند وجنوب شرق آسيا".

Lalit Chowdhary كبير مسؤولي الابتكار التكنولوجي في Lightstorm: " لا يمكننا أن نكون أكثر سعادة مع برنامج ActivePort ودعم أعمالنا. منصة NaaS Polarin من Lightstorm جاهزة للتوافر العام، وتوسع هذه الاتفاقية علاقتنا المستمرة مع ActivePort إلى علاقة استراتيجية مع استمرارنا في إثراء منصتنا. نحن متحمسون لهذه المرحلة التالية من النمو والعمل مع الفريق في ActivePort ونحن نتوسع على مستوى العالم."

نبذة عن ActivePort

يتخصص برنامج ActivePort في حلول الشبكات المعرفة بالبرمجيات، بما في ذلك منصة Orchestration الحيادية وأحدث تقنيات المحاكاة الافتراضية للشبكة. وتشمل عروض البرامج الخاصة بهم Orchestration وSD-WAN وSD-Internet وNFV، عرض النطاق الترددي عند الطلب، تكامل API والحوسبة.

بعد أن شهدت ActivePort الطلب العالمي غير المسبوق، تتحول بسرعة من النشأة إلى التوسع. ولتلبية هذا الطلب المتزايد من العملاء، أضافت الشركة المزيد من الموارد وقدرة التسليم وقدرة الدعم لضمان بقائها رائدة في Cloud orchestration.

لمزيد من المعلومات: www.activeport.com.au

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