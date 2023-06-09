CCI تطلق مؤشر COTTON USA Mill Performance Index™ في ITMA 2023، وهو أداة قياس أداء المصنع رائدة تثبت تفوق القطن في الولايات المتحدة

ميلانو, 9 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- تم إطلاق أداة معيارية أساسية جديدة لمصانع الغزل اليوم في ITMA 2023 والتي تسمح للمصانع بتقييم أدائها تجاه الآخرين وإظهار التأثير الإيجابي للقطن الأمريكي بشكل قاطع وهي: مؤشر COTTON USA Mill Performance Index™

"إن القدرة المعيارية لهذه الأداة من مجلس القطن الدولي (CCI) لديها القدرة على تحويل أداء المطحنة" هذا ما قاله Bruce Atherley المدير التنفيذي لـ CCI. يُظهر مؤشر COTTON USA Mill Performance Index™ كيف تقارن المصانع بمنافستها المباشرة وكيف أن مصادر القطن في الولايات المتحدة تزيد في نهاية المطاف من الإنتاجية وتوفر عوائد أعلى.

COTTON USA MILL PERFORMANCE INDEX (TM)

يجمع مؤشر COTTON USA Mill Performance Index™ (المعلق ببراءة اختراع) بيانات مجهولة المصدر من مصانع الغزل المشاركة ويعطي قياسات الأداء عبر خمسة محركات رئيسية للتكلفة: إنتاجية المواد وإنتاجية الماكينة وإنتاجية العمل وإدارة الكفاءة وإدارة الطاقة. أمن البيانات هو أولوية قصوى، وعدم الكشف عن هويتها مضمون.

ويأتي إطلاق هذه الأداة الحصرية في معرض ITMA 2023، وهو أكبر معرض دولي لتكنولوجيا المنسوجات والملابس في العالم، في أعقاب برنامج تجريبي ناجح شمل 47 مصنعًا في 13 دولة. أظهر الطيار أن القطن الأمريكي زاد من إنتاجية العمل وأدى إلى ظروف تشغيل أفضل/أعطال أقل، وعائد أعلى في الخيوط الممشطة والمتمحورة، وإنتاجية أعلى للآلة وسرعة أعلى للمغزل.

يتوفر مؤشر COTTON USA Mill Performance Index™ على أساس الدعوة فقط لمصانع الغزل التي هي أعضاء في بروتوكول U.S. Cotton Trust Protocol® وتستهلك ما لا يقل عن 10000 بالة من U.S. Upland وقطن Supima.

تفضل بزيارة فريق CUTTON USA SOLUTIONS® في Stand H2-A303 في ITMA 2023 لمعرفة المزيد حول كيف يمكن لمؤشر COTTON USA Mill Performance Index™ تحسين أداء المصنع باستخدام القطن الأمريكي أو الاتصال بممثل CCI عبر www.cottonusa.org/contact-form .

نبذة عن مجلس القطن الدولي (CCI): مجلس القطن الدولي (CCI) هو جمعية تجارية غير ربحية تروج لألياف القطن الأمريكية ومنتجات القطن المصنعة في جميع أنحاء العالم من خلال علامة COTTON USA™ الخاصة بنا. يمتد انتشارنا إلى أكثر من 50 دولة من خلال 20 مكتبًا حول العالم. مع أكثر من 65 عامًا من الخبرة، تتمثل مهمة CCI في جعل القطن الأمريكي هو الألياف المفضلة للمصانع/المصنعين والعلامات التجارية/تجار التجزئة والمستهلكين، مما يؤدي إلى الحصول على علاوة قيمة مضافة توفر الربحية في جميع أنحاء صناعة القطن في الولايات المتحدة وتدفع نمو الصادرات من الألياف والغزل وغيرها من منتجات القطن. للمزيد من المعلومات قم بزيارة cottonusa.org.

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