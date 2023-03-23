CGTN : تعزيز العلاقات الصينية الروسية وبدء 'فصل جديد' من التعاون خلال زيارة الرئيس الصيني شي لموسكو

بكين, 23 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- شهدت العلاقات الصينية الروسية انتعاشًا مع بدء فصل جديد من التعاون عقب وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ، للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين في موسكو،.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل الزيارة بأنها ستكون "رحلة صداقة وتعاون وسلام"، وأن الهدف منها هو العمل المشترك مع بوتين "لتبني رؤية جديدة وخطة جديدة وإجراءات جديدة" من أجل تنمية شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا خلال السنوات القادمة.

CGTN: China-Russia ties deepened as Xi stresses 'new chapter' in his visit

وأجرى الزعيمان يوم الثلاثاء حوارا "صريحا ومثمرا" ووقعا بيانات مشتركة تهدف إلى تعزيز الشراكة الصينية الروسية الشاملة وتعميق التعاون في مجال الاستثمار والطاقة والمجالات الأخرى.

تأتي هذه الاتفاقات على خلفية النتائج المثمرة التي تحققت في سنوات من التعاون الشامل. حيث شهدت التجارة بين الصين وروسيا توسعا كبيرا، فقد تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 190 مليار دولار في عام 2022، بزيادة 116 في المائة عن العقد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهد التعاون الثنائي زخمًا قويًا في مجالات عدة من بينها، الابتكار العلمي والتكنولوجي والتجارة الإلكترونية العابرة للحدود وغيرها من المجالات الناشئة.

ترسيخ الثقة المتبادلة

رحلة شي إلى روسيا هي التاسعة له منذ انتخابه رئيسا للصين قبل 10 سنوات. وفي مقال موقع نشرته وسائل الإعلام الروسية، قال إن هناك "منطقا تاريخيا واضحا وقوة دافعة داخلية قوية لتنمية العلاقات الصينية الروسية".

على مدى العقد الماضي، عززت الصين وروسيا الثقة السياسية المتبادلة، والتي تنبع من التزام البلدين بعدم التحالف وعدم المجابهة وعدم معاداة أي طرف ثالث في تطوير علاقاتهما الثنائية. ويشترك الجانبان أيضًا في تحقيق رؤية الصداقة الدائمة والتعاون المثمر للجانبين ودعم كل منهما الآخر بقوة في اتباع مسار التنمية المناسب للواقع الوطني لكل منهما.

وفي لقائه مع بوتين، أشار شي إلى أن روسيا هي أيضًا أول دولة يزورها منذ توليه الرئاسة وأنه هو ونظيره الروسي يمتلكان علاقة طيبة، وكانا على اتصال وثيق خلال السنوات العشر الماضية. وقال شي إن مثل هذه التفاعلات الرفيعة المستوى، والتي تضمنت صياغة خطط التعاون والتواصل في الوقت المناسب بشأن القضايا الدولية، قد لعبت دورًا استراتيجيًا في قيادة العلاقات الصينية الروسية.

ففي مارس 2013، تحدث شي عن مفهوم بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية خلال خطاب ألقاه في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية. منذ ذلك الحين، اقترح شي سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز السلام والتنمية العالميين في سياق زيادة التقارب.

إن موقف الصين من الأزمة الأوكرانية، يتفق مع مبادرة الأمن العالمي التي اقترحها شي والذي يدعو إلى تسوية سياسية لحل النزاع. حيث أن خلال زيارته، أكد شي مجددا على موقف الصين "المحايد والموضوعي". من جانبه رحب بوتين بجهود الصين للدفع بعجلة السلام وقال إن روسيا ملتزمة باستئناف محادثات السلام.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-22/China-Russia-ties-deepened-as-Xi-stresses-new-chapter-in-his-visit-1imB6pDd0FG/index.html

https://youtu.be/MTtXZHUDebE

فيديو: https://www.youtube.com/watch?v=MTtXZHUDebE

CGTN SOURCE