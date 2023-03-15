:CGTNزيادة الاعتماد على الذات، والقوة في مجال العلوم والتكنولوجيا أمر لا بد منه للتنمية عالية الجودة

بكين, 15 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- كانت التنمية عالية الجودة، التي تنطوي على تنمية مبتكرة ومنسقة وخضراء ومفتوحة للجميع، إحدى الكلمات الطنانة خلال الدورتين اللتين اختتمتهما الصين للتو، والتي حددت أولويات التنمية لعام 2023 لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأثناء حضوره مداولات مع زملائه نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني من وفد مقاطعة Jiangsu خلال الجلسة، شدد الرئيس Xi Jingping على أهمية متابعة التنمية عالية الجودة، ووصفها بأنها المهمة "الأولى والأهم" في مسعى التحديث الصيني. وأشار الرئيس إلى أن تسريع الجهود لتحقيق قدر أكبر من الاعتماد على الذات وأن القوة في العلوم والتكنولوجيا هو الطريق الذي يجب أن تسلكه البلاد لتعزيز التنمية عالية الجودة.

وأكد شي مجددًا في كلمته أمام الاجتماع الختامي للدورة الأولى لمجلس الشعب الصيني الرابع عشر يوم الاثنين إنه يتعين على الصين العمل على تحقيق قدر أكبر من الاعتماد على الذات والقوة في العلوم والتكنولوجيا، وتعزيز التحول والارتقاء الصناعي، والنهوض بالتنمية الحضرية والريفية والإقليمية المنسقة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصديقة للبيئة والمنخفضة الكربون.

كما تعهد رئيس مجلس الدولة الصيني Li Qiang بتركيز الجهود على تعزيز التنمية عالية الجودة، مشيرًا إلى أن الصين ستعزز القدرة في مجال العلوم والتكنولوجيا وكذلك الابتكار، وتسريع بناء نظام صناعي حديث ودفع الانتقال نحو التنمية الخضراء.

لقد خطت الصين خطوات واسعة في السنوات الأخيرة في تعزيز الإنفاق على البحث والتطوير، وتوسيع إنتاج الطاقة النظيفة، وتزويد أقطاب النمو باستراتيجيات التنمية الإقليمية، بجانب التقدم في مجالات أخرى للبحث عن نمو مبتكر ومنسق وأخضر ومفتوح ومشترك.

الابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا يدعم التنمية عالية الجودة في الصين

في وقت مبكر من عام 2014، في جولة أخرى بمقاطعة Jiangsu، سلط Xi الضوء على دور الابتكار في التنمية الاقتصادية، قائلًا إن الصين يجب أن تعتمد على الابتكار لتحقيق تنمية اقتصادية مستمرة وصحية.

نفذت الصين بشكل كامل استراتيجية التنمية القائمة على الابتكار وحسنت ورفعت مستوى البنية الصناعية على مدى السنوات الخمس الماضية، وفقًا لتقرير العمل الحكومي لعام 2023.

وقال التقرير إن الصين عززت تنمية الاقتصاد الحقيقي من خلال الابتكار واستمرت في تعزيز محركات جديدة للنمو. وأضافت أن الدور القيادي للابتكار التكنولوجي تعزز، مضيفة أن الصين أطلقت عددًا من مشروعات الابتكار العلمي والتكنولوجي الكبرى وكثفت الجهود لتأمين اختراقات في التقنيات الأساسية في المجالات الرئيسية.

تضاعف الصين أيضًا الابتكار التكنولوجي كمحرك أساسي للنمو، في سعيها لتحقيق تنمية عالية الجودة. في عام 2022، أنفقت الصين مبلغًا قياسيًا قدره 3.09 تريليون يوان (449 مليار دولار) على البحث والتطوير، بزيادة قدرها 10.4 في المائة على أساس سنوي يمكن أن تُعزى إلى جهود الدولة المتسارعة لتعزيز قدرتها على الابتكار لتحقيق المزيد من الاختراقات.

وشهدت الصين ارتفاع ترتيبها في مؤشر الابتكار العالمي من المرتبة 34 في عام 2012 إلى المرتبة 11 في العام الماضي، مع توسع الاقتصاد بمعدل سنوي متوسط قدره 6.6 في المائة بين عامي 2013 و 2021، مما ساهم بأكثر من 30 في المائة في النمو الاقتصادي العالمي.

الصين تصنع منافع عامة عالمية للابتكار العلمي والتكنولوجي

عند تعزيز قوتها في مجال العلوم والتكنولوجيا، التزمت الصين أيضًا بمشاركة تقنيتها مع شركاء عالميين والتعاون لتحسين إدارة العلوم والتكنولوجيا العالمية.

تفتخر الصين بأطول شبكة سكك حديدية عالية السرعة في العالم وأكثرها استخدامًا، وقد ساعدت العديد من البلدان على بناء وتطوير السكك الحديدية العابرة من خلال تكنولوجيا السكك الحديدية المتقدمة. وقال نائب رئيس البنك الدولي لجنوب آسيا Martin Raiser إن تكنولوجيا السكك الحديدية الصينية ستجلب التنمية الحضرية والسياحة والنمو الاقتصادي الإقليمي.

مشروع "خذ السكك الحديدية بين الصين ولاوس"، هو مشروع تاريخي للحزام والطريق. منذ بدء العمليات في ديسمبر 2021، أصبحت لاوس غير الساحلية مركزًا مرتبطًا بالأرض في جنوب شرق آسيا. ووفر قطاع السكك الحديدية في لاو أكثر من 110 آلاف فرصة عمل محلية.

ومن خلال الآليات متعددة الأطراف مثل مبادرة الحزام والطريق والشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، قدمت إنجازات العلوم والتكنولوجيا في الصين خيارات جديدة في مجال 5G والطب الحيوي والعديد من المجالات، مع توفير قوة دافعة للنمو.

ويعد نظام بيدو للملاحة عبر الأقمار الصناعية (BDS) مثالًا آخر على المنتجات والتكنولوجيا والخدمات الصينية التي تم استخدامها في أكثر من 120 دولة ومنطقة.

أنشأت الصين مراكز خارجية لتطبيق BDS وتعزيز التصنيع، وتسعى جاهدة لبناء أسس متينة لصناعة الملاحة عبر الأقمار الصناعية، وفقًا للورقة البيضاء التي تحمل عنوان "نظام BeiDou الصيني للملاحة عبر الأقمار الصناعية في العصر الجديد"، التي نُشرت في نوفمبر 2022.

وتعمل الصين على تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا ASEAN والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وجماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وإطلاق حلول قائمة على BDS في مجالات المدن الذكية والأمن العام والزراعة الدقيقة والنقل الرقمي والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها، والتي يتم تجريبها في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وفقًا للورقة البيضاء.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-13/Speeding-up-self-reliance-in-sci-tech-a-path-to-high-quality-development-1i8T09vixbi/index.html

CGTN SOURCE