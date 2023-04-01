CGTN: رئيس مجلس الدولة: يقين الصين ركيزة أساسية للسلام والتنمية في العالم

بكين 1 أبريل 2023 /PRNewswire/ -- قال رئيس مجلس الدولة الصيني Li Qiang اليوم الخميس "في عالم من عدم اليقين، فإن يقين الصين هو الدعامة الأساسية التي تحمي السلام والتنمية في العالم" واصفًا إياها بأنها "حقيقة كانت صحيحة في الماضي، وأكثر من ذلك في الحاضر والمستقبل".

"بغض النظر عن الكيفية التي سيتغير بها العالم، ستلتزم الصين بالإصلاح والانفتاح والتنمية المدفوعة بالابتكار"، هذا ما قاله Li في حفل افتتاح المؤتمر السنوي لمنتدى Boao لآسيا 2023 يوم الخميس.

وأكد في خطاب رئيسي "أنه وبذلك، لن تضخ الصين قوة دفع وحيوية جديدة في الاقتصاد العالمي فحسب، بل ستمكن العالم أيضًا من تقاسم الفرص والعوائد الناتجة عن تنمية الصين."

انتعاش الاقتصاد الصيني

ارتفعت مبيعات التجزئة في الصين، وهي مقياس لنمو الاستهلاك، بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى فبراير، مما عكس الانخفاضات التي شهدتها الأشهر الثلاثة السابقة، حسبما أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء (NBS).

في الشهرين الأولين من العام، ارتفع الناتج الصناعي الصيني للقيمة المضافة بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع المؤشر الذي يقيس إنتاج صناعة الخدمات في البلاد بنسبة 5.5 في المائة، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطني (NBS).

وأشار Li إلى الاتجاه الجيد في التعافي الاقتصادي للصين من الآثار التي تلوح في الأفق لوباء COVID-19 خلال الأشهر القليلة الماضية، قائلًا إن مارس يشهد أداءً أفضل من يناير وفبراير، مع تحسن المؤشرات الرئيسية باستمرار وزخم نمو قوي.

الاقتصاد الصيني مرن، مع إمكانات كبيرة وحيوية، هذا ما قاله رئيس مجلس الدولة في Boao، وهي بلدة ساحلية في مقاطعة جزيرة هاينان الصينية.

وأضاف أن الصين ستقدم سلسلة من التدابير الجديدة لتوسيع الوصول إلى الأسواق، وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل تنفيذ المشاريع.

"لدينا الثقة والقدرة على دفع الاقتصاد الصيني لكسر الموجات والحفاظ على نمو مطرد ومستدام وتقديم مساهمات أكبر في التنمية الاقتصادية العالمية".

وفي حديثه في نفس المنتدى، قال رئيس الوزراء السنغافوري Lee Hsien Loong إن الصين أصبحت أكبر شريك تجاري لكل دولة في آسيا تقريبًا، ورحب بالمبادرات الإقليمية والعالمية التي اقترحتها الصين، مثل مبادرة الحزام والطريق ومبادرة التنمية العالمية.

وقال لي: "نتطلع إلى المشاركة في فرص نمو جديدة في الاقتصاد الصيني الديناميكي".

بيئة سلمية ومستقرة للتنمية

وحث رئيس مجلس الدولة الصيني يوم الخميس أيضًا على بذل جهود مشتركة لحماية بيئة سلمية ومستقرة من أجل التنمية وضخ مزيد من اليقين في البيئة العالمية المتقلبة.

وقال Li "يجب ألا تشهد آسيا فوضى أو حروبًا إذا كانت تريد تحقيق تنمية أكبر في المستقبل."

وأكد أن الصين لا تزال ملتزمة بحل الخلافات والنزاعات بين الدول من خلال الوسائل السلمية وحماية السلام والاستقرار العالميين بشكل مشترك، مضيفًا أن البلاد تعارض إساءة استخدام العقوبات الأحادية الجانب والاختصاص القضائي طويل الذراع، أو اختيار الجانبين، أو مواجهة الكتلة أو "حرب باردة جديدة".

وقال Li إنه يتعين على الدول التمسك بالاحترام والثقة المتبادلين والانفتاح والشمولية واحترام مسارات التنمية التي تختارها الدول الأخرى بشكل مستقل ومعارضة رواية "صراع الحضارات" والمواجهة الأيديولوجية.

وضعت الصين مهمتها المركزية في بناء نفسها كدولة اشتراكية حديثة عظيمة من جميع النواحي ودفع تجديد الأمة الصينية على جميع الجبهات من خلال مسار صيني للتحديث.

بالنسبة للعالم، فإن مهمة الصين لتحديث بلد يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة، أو ما يقرب من خمس سكان العالم، لم يسبق لها مثيل.

وقال Li إن الصين ملتزمة بتحقيق التحديث من خلال السلام والتنمية، مما سيخلق قوة دافعة قوية للنمو الاقتصادي في آسيا والعالم بأسره.

لن تسعى الصين أبدًا إلى التحديث من خلال الحرب أو الاستعمار أو النهب".

https://news.cgtn.com/news/2023-03-30/Premier-Li-urges-safeguarding-peace-and-stability-for-development-1iACDkMx2nK/index.html

CGTN SOURCE