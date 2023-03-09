CGTN: الهيئة التشريعية الصينية تؤكد على تعزيز العملية الديمقراطية الشعبية بكاملها

بكين 9 مارس 2023 /PRNewswire/ -- في يوم الثلاثاء حث كبير المشرعين الصينيين مجلس الشعب الصيني على دعم وتحسين نظام مجلس الشعب وتعزيز عملية الديمقراطية الشعبية بكاملها بشكل مستمر.

أدلى Li Zhanshu، رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني الـ 13، بهذه التصريحات أثناء تقديم تقرير العمل في الجلسة الأولى لمجلس الشعب الصيني الـ14.

تعد عملية الديمقراطية الشعبية بكاملها نموذجًا للديمقراطية الاشتراكية فهي تغطي جميع جوانب العملية الديمقراطية وجميع قطاعات المجتمع، وفقًا للكتاب الأبيض الذي يحمل عنوان "الصين: الديمقراطية التي تعمل"، الذي أصدره مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني في عام 2021.

"حيوية قوية وتفوق" لمجلس الشعب الصيني

ظل مجلس الشعب الصيني ولجنته الدائمة ملتزمين بقيادة الحزب وموقع الشعب كأسياد للبلاد والحكم القائم على القانون، وفقًا للتقرير.

وقال Li إن فترة الخمس سنوات للجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني الـ 13 تتزامن مع فترة "تغيير تاريخي كبير" تزدهر فيها قضية الحزب والبلاد.

وأثناء حديثه عن أهم إنجازات اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني خلال السنوات الخمس، شدد Li على أن مفهوم عملية الديمقراطية الشعبية بكاملها يفسر بعمق الدلالة الأساسية والسمات الأساسية والمبادئ الأساسية للديمقراطية الاشتراكية في الصين.

في عام 2021، عُقد مؤتمر مركزي حول العمل المتعلق بالمجالس الشعبية في بكين. وقال في الاجتماع الرئيس الصيني Xi Jinping، وهو أيضًا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إن عملية الديمقراطية الشعبية بكاملها في الصين "ليس لديها فقط مجموعة كاملة من المؤسسات والإجراءات ولكن أيضًا المشاركة الكاملة والممارسات".

وقال Xi "إنها أوسع ديمقراطية اشتراكية وأكثرها أصالة وفعالية".

وفي الوقت نفسه، قال تقرير العمل إن مجلس الشعب الصيني الـ 13 ضمن التنفيذ الكامل للدستور ودعم سلطته وقدسيته خلال فترة ولايته التي استمرت خمس سنوات.

وأشار التقرير إلى أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، تم إدخال تحسينات على الدستور والقوانين الأخرى ذات الصلة.

وعلى وجه الخصوص، اعتمد مجلس الشعب الصيني التعديل الدستوري، الذي أوضح أن قيادة الحزب الشيوعي الصيني هي السمة المميزة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية. كما حدد التعديل الدستوري الدور التوجيهي لفكر Xi Jinping حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية لعصر جديد في الأنشطة السياسية والاجتماعية في الصين.

التمسك بعملية الديمقراطية الشعبية بكاملها

وقال التقرير إن ممارسة السنوات الخمس الماضية زادت من تعميق فهم الدلالة العلمية والخصائص الأساسية والمتطلبات الأساسية لنظام المجالس الشعبية.

وقال التقرير "يجب أن نتمسك بقيادة الحزب الشيوعي الصيني ونضمن التنفيذ الكامل للمبدأ الدستوري بأن قيادة الحزب الشيوعي الصيني هي أهم سمة أساسية للاشتراكية ذات الخصائص الصينية".

وقال التقرير: إن عام 2023 يمثل أول عام تنفذ فيه الصين بالكامل المبادئ التوجيهية المجلس الوطني الـ 20 للحزب الشيوعي الصيني.

وفيما يتعلق بعمل اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني للعام المقبل، سلط التقرير الضوء على الجهود المبذولة في إنفاذ الدستور، وتنفيذ التشريعات، وتعزيز الإشراف على المجالس الشعبية، وتحسين عمل النواب، من بين أمور أخرى.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-07/Li-Zhanshu-delivers-NPC-Standing-Committee-work-report-1hYFWddsbmM/index.html

CGTN SOURCE