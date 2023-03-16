CUMMINS Arabia وOWS Automotive تتعاونان لتطوير حلول توليد الطاقة للدفاع

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 16 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- في 14 مارس 2023، وقعت شركة Cummins Arabia وOWS Automotive مذكرة تفاهم للتعاون في تطبيقات الخدمات الدفاعية. ويأتي هذا التعاون بعد المشاركة المثيرة للإعجاب لكلا الشركتين في معرض IDEX 2023 في أبوظبي، ويهدف إلى استكشاف حلول توليد الطاقة والدعم الفني للمستخدمين النهائيين في مجال الدفاع، مع التركيز على تحديد الفرص التجارية القابلة للتطبيق والمنفعة المتبادلة في الشرق الأوسط.

From left to right: Amit Deshpande (MD, Cummins Arabia), Ian Norton (Operations Director, Cummins Arabia), Oweis Zahran (CEO, OWS Automotive), Anders Moeller (COO, OWS Automotive) during the signing ceremony.

وستستفيد الشراكة من خبرة OWS في حلول الخدمات المدنية والدفاعية والتزام Cummins Arabia بالاستدامة والابتكار لتطوير حلول عالية الجودة للمستخدمين النهائيين في مجال الدفاع. وستعمل الشركتان معًا لتحليل المعلومات المتاحة عن الأسطول الدفاعي، ووضع دراسات الجدوى، وتخطيط التدريبات لتطوير حالة الأعمال بشكل مشترك لإنشاء حلول منتجات توليد القوة والخدمات التقنية بعد التثبيت.

وقال السيد عويس زهران، الرئيس التنفيذي لشركة OWS: "نحن متحمسون للتعاون معCummins Arabia في استكشاف الفرص لتطوير حلول مبتكرة لتطبيقات الخدمات الدفاعية. وستدعم جهودنا المشتركة الاحتياجات المتطورة في المنطقة وتعزز مكانتنا كمزود رائد لحلول السيارات".

وعلق السيد إيان نورتون، مدير العمليات في شركة Cummins Arabia قائلًا: "بصفتنا شركة ملتزمة بالاستدامة والابتكار تخدم صناعة الدفاع منذ أكثر من مائة عام، فإننا حريصون على توسيع عملياتنا في الشرق الأوسط. وسنعمل عن كثب إلى جانب OWS لتحديد الفرص المتاحة لخدمة مستخدمي الدفاع لدينا مع حلول عالية الجودة تستفيد من خبرة Cummins في توليد الطاقة".

علاوة على ذلك، يعزز هذا التعاون أهمية الشراكات الاستراتيجية في صناعة السيارات، لا سيما في قطاع الدفاع، حيث تعتبر الموثوقية والاستدامة أمرًا بالغ الأهمية. وتعد مذكرة التفاهم بمثابة إطار للتعاون بين الشركتين، مما يتيح لهما العمل معًا لتحقيق الأهداف المشتركة واستكشاف سبل جديدة للنمو.

حول Cummins Arabia:

Cummins Arabia هي مشروع مشترك بين Cummins Inc. ومجموعة العليان وتدمج شركات توزيع Cummins في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت. وتتراوح منتجاتنا بين محركات ومولدات الديزل والغاز الطبيعي، إلى جانب قطع الغيار والترشيح وحلول الخدمة، ومجموعة منتجات الطاقة الجديدة (أكسيليرا الآن) بما في ذلك إنتاج الهيدروجين وخلايا الوقود. تضم شركة Cummins Arabia 10 فروع خدمة وثمانية مستودعات ومركز إعادة بناء رئيسي عالي القدرة (HHP) ومركز تدريب على الخدمة، وهي مجهزة بالكامل لتقديم القدرات والخبرات المناسبة لعملائنا.

Abouve Solutions LLC هي شركة رائدة في تقديم خدمات السيارات في المنطقة، تأسست في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 30 عامًا. تركز OWS في المقام الأول على حلول إعادة التصنيع وإدارة وصيانة الأسطول والإصلاح والإصلاح الشامل للحكومات والكيانات الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. وبفضل القوى العاملة المدربة والمؤهلة بالكامل والشراكات الاستراتيجية الرئيسية مع الحكومات والمصنعين والشركاء الرئيسيين الآخرين، تتمتع OWS بوضع كامل ولديها الكفاءات الأساسية لنقل قطاع السيارات في المنطقة إلى المستوى التالي، مما يوفر لعملائها حلولًا مستدامة ومبتكرة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2033888/MoU_Signing.jpg

Cummins Arabia SOURCE