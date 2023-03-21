Dante Genomics تطلق برنامج Avanti للتفسير الجيني للتوصيل والتشغيل في خلال دقائق بدلًا من ساعات

نيويورك، 21 مارس 2023 /PRNewswire/ -- Dante Genomics، وهي شركة عالمية رائدة في مجال علم الجينوم والطب الدقيق، أطلقت اليوم النسخة التجريبية من برنامج Avanti، وهو برنامج B2B خاص بالشركة لتفسير المتغيرات وكتابة التقارير على نطاق واسع. يوفر Avanti للأطباء وعلماء الوراثة والباحثين واجهة مستخدم للبرامج قائمة على الويب للتوصيل والتشغيل والتي تولد تقارير في أقل من خمس دقائق، بالتوازي، للجينوم الكامل والإكسوم الكامل واللوحات المستهدفة ومجموعات بيانات NGS الأخرى.

يمكن لكل متخصص في علم الجينوم التسجيل والبدء في إنشاء تقارير في دقائق على:

https://avanti.dantegenomics.com

يستخدم Avanti ملفات VCF أو FASTQ كمدخل، ويخرج تقارير كاملة عن مجموعة واسعة من المجالات السريرية، في بضع دقائق فقط، تعمل بالتوازي. برنامج Avanti هو منصة لاأدرية، وهذا يعني أنه بغض النظر عن التسلسل المستخدم، يقوم Avanti بإرجاع التقارير الجينومية وتعزز العرض الجيني للأطباء والباحثين.

وتتضمن الميزات الرئيسية ما يلي:

قم بالتسجيل وإنشاء التقرير الأول في دقائق

أجهزة التوصيل والتشغيل

كتالوج يضم 125 تقريرًا

التحليل الثانوي والثالثي

يتم إنشاء التقارير بالتوازي، في أقل من 5 دقائق

متاح الثلاثي المتقدم والتحليل السكاني

يدعم مراجع GRCh37 و GRCh38 في ملفات VCF

مجموعة متقدمة من واجهات برمجة التطبيقات

الدمج ليس مطلوب ابدأ العمل في 3 دقائق

تسعير شفافة، بدون رسوم ترخيص

المعلوماتية الحيوية أو خلفية علوم الكمبيوتر ليست مطلوبة

متوافق مع Illumina و PacBio و Oxford Nanopore و Complete Genomics/MGI و Element و Ultima datasets

"لقد قمنا بتطوير برنامج Avanti الخاص بنا للسماح لفريق Dante بالحصول على السرعة والدقة على نطاق واسع، وبالنظر إلى النجاح الذي رأيناه داخليًا، قررنا إتاحته خارجيًا. مع Avanti، تكتسب العيادات والباحثون البرنامج اللازم لتعزيز تفسيرهم الجيني" هذا ما قاله Andrea Riposati، الرئيس التنفيذي لشركة Dante Genomics. "لن يحتاج عميل Avanti إلى القلق بشأن رسوم الترخيص باهظة الثمن أو عمليات الدمج، ولا يحتاج إلى معرفة محددة حول المعلوماتية الحيوية. لقد قمنا ببناء برنامج التوصيل والتشغيل لتمكين المتخصصين في الجينوم والرعاية الصحية من العمل في غضون دقائق، واكتساب السرعة وقابلية التوسع التي نستفيد منها في Dante Genomics لتفسير تسلسل الجينوم الكامل المعقد على نطاق واسع."

يستخدم برنامج Avanti مخرجات البيانات الأولية لأي جهاز تسلسل كمدخل لإنشاء تقارير جينية ذات فائدة سريرية ورؤى طبية قابلة للتنفيذ.

نبذة عن Dante Genomics

Dante Genomics هي شركة عالمية للمعلومات الجينية تقوم ببناء وتسويق فئة جديدة من تطبيقات الصحة التحويلية وطول العمر على أساس تسلسل الجينوم الكامل والبرمجيات. تستخدم الشركة منصتها لتقديم نتائج أفضل للمرضى والوقاية والتشخيص المعزز والطب الشخصي. وتشمل أصول الشركة واحدة من أكبر قواعد بيانات الجينوم الخاصة بموافقة البحث، والبرمجيات الاحتكارية المصممة لإطلاق العنان لقوة البيانات الجينومية على نطاق واسع والعمليات الاحتكارية التي تمكن من اتباع نهج صناعي لتسلسل الجينوم.

للتواصل:

Laura D'Angelo

نائب رئيس علاقات المستثمرين

[email protected]

‎+39 0862 191 0671

www.dantegenomics.com

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2035834/Dante_Genomics_Logo.jpg

Dante Genomics SOURCE