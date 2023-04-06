حققت DCX نتائج قياسية في الإيرادات والصادرات، على الرغم من التحديات في الأسواق العالمية.

وسعت تجارتها إلى 18 سوقًا دولية جديدة.

على وشك إطلاق جيل جديد من منتجات التبريد السائل المخصصة لتعدين العملات المشفرة.

وارسو، بولندا, 6 أبريل / نيسان 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة DCX، وهي شركة عالمية رائدة في حلول التبريد السائل لصناعة تعدين العملات الرقمية، اليوم عن نمو في الإيرادات بنسبة 215% على أساس سنوي. تمثل زيادة الإيرادات السنة الرابعة على التوالي لسجل النمو القياسي منذ أن بدأت الشركة عملياتها في عام 2019.

صرح توماش بوك، مؤول خدمة المتعاملين في DCX، "تظهر نتائج 2022 ميزتنا التكنولوجية المستمرة وقدرتنا على خدمة العملاء بكفاءة في أكثر من 50 دولة حول العالم. كان نمونا في السنوات الأخيرة مدفوعًا بأنظمة تبريد غاطسة قابلة للتطوير وبأسعار معقولة مخصصة لكل من عمال التعديم الأفراد على نطاق صغير والمشغلين الكبار. صُممت حلول التعدين الغاطسة من DCX لتمكين الأداء العالي وكفاءة الطاقة وإعادة الاستخدام المستدام للحرارة، مما ساهم أيضًا على مدار العام في توفير 10 ملايين دولار أمريكي من الطاقة من قبل عملائنا من رجال الأعمال والأفراد".

وقال ماسيك زادكوفسكي، رئيس قسم التكنولوجيا في DCX، "لدينا عملاء مذهلون وثقوا بنا، ولهذا السبب تمكنا من تقديم أكثر من 2000 نظام غمر فردي بسعة تبريد إجمالية تبلغ 80 ميجاوات، مما يجعلنا روادًا في صناعة التبريد السائل سريعة النمو. موقف رائع للإعلانات القادمة للهندسة المعمارية الجديدة لأنظمة التبريد الغاطس في DCX".

تسمح أنظمة التبريد الغاطس من DCX لعملائنا بحماية الأجهزة باهظة الثمن من المناخات الرطبة أو درجات الحرارة المتجمدة، أو إعادة استخدام الحرارة، أو رفع تردد تشغيل آلة التعدين مما يوفر عائد استثمار أسرع وتكلفة إجمالية للتملك أفضل لعملية التعدين.

العقود الجديدة والمساهمات في نجاح العملاء

في عام 2022، نجحت DCX في تحقيق خطة التسليم الخاصة بها إلى جميع الأسواق الرئيسية، بالإضافة إلى توفير أنظمة جديدة من الدرجة الأولى للولايات المتحدة، وهي السوق العالمية رقم 1:

نظام الغطس بقدرة 5 ميجاوات يقع في شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية، مع رفض الحرارة المستدامة/إعادة استخدام الحرارة

نظام الغطس بقدرة 2 ميجاوات موجود في ولاية فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية

حل الغطس 8 ميجاوات بما في ذلك 4 حاويات غطس جنبًا إلى جنب مع المبردات الجافة المثلى للغطس 2 ميجاوات DC2000 ، وتسليمه إلى أستراليا.

أنظمة غطس فردية 800 بسعة تتراوح من 40 ألف إلى 500 كيلو وات، يتم تسليمها إلى بلدان متعددة.

منذ إطلاق عمليات DCX في عام 2019، واصلت الشركة تطورها في جميع أنحاء أوروبا والأسواق الدولية. تخدم DCX الآن أكثر من 50 سوقًا على مستوى العالم، عبر 6 قارات.

حول DCX

DCX dcx.eu , cryptocooling.eu ، ومقرها في وارسو، بولندا، الاتحاد الأوروبي، هي شركة عالمية رائدة توفر مجموعة شاملة من أنظمة التبريد السائل المستدامة: التبريد المباشر السائل والتبريد بالغطس مخصص للحوسبة عالية الأداء، بما في ذلك عمليات تعدين العملات المشفرة ومراكز بيانات تكنولوجيا المعلومات.

وتشمل محفظة DCX حاويات التعدين الغاطس وحلول رف التعدين الغاطس، وأنظمة خادم الغطس، ووحدات توزيع التبريد (CDUs) المخصصة للتبريد السائل المباشر (DLC). توفر الشركة أيضًا مبردات جافة محسنة للغطس وسوائل هندسية عازلة للعزل الحراري. تقدم DCX خدمات تصميم وتنفيذ شاملة مما يجعلها الخيار الأول لأنظمة التبريد السائل لتعدين العملات المشفرة وتكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات وتطبيقات EDGE.

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