DXC Technology تمكّن شركة Kaf Insurance في مصر من خلال التقنيات الرقمية

- KAF تستخدم DXC لنظام إدارة البوليصة الأساسية، وتحليلات البيانات، وتطوير التطبيقات، وحلول التأمين الرقمي

- يساعد تنفيذ DXC Assure Policy شركة التأمين الأسرع نموًا في مصر على بناء العمود الفقري الرقمي لمعالجة التأمين الأساسي

Neveen Gala, Managing Director of DXC Technology Egypt; George Ghobrial, CEO of Kaf Insurance

القاهرة، مصر، 5 أبريل 2023 /PRNewswire/ -- اختارت شركة Kaf Insurance شركة DXC Technology (NYSE: DXC)، إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات التكنولوجيا العالمية في Fortune 500، لقيادة تحولها الرقمي من خلال توفير تحليلات البيانات، وتطوير التطبيقات، وسياسة ضمان DXC لتصبح أسرع مزود للتأمين على الحياة في مصر. وبموجب عقد مدته عشر سنوات، DXC ستمكّن Kaf من توفير تجربة رقمية سلسة لعملائها الحاملين وثائق التأمين الحاليين البالغ عددهم مليوني شخص وعملائها الجدد.

تأسست Kaf في عام 2020، وتهدف إلى أن تكون أول مزود تأمين رقمي شامل في مصر. ومن خلال وضع العملاء في صميم مهمتها، تتعاون Kaf مع DXC لتوسيع نطاق إمكانية الوصول إلى التأمين على نطاق وطني.

DXC Assure Policy، النسخة الحديثة من برنامج DXC المتكامل للحياة والأعمال الجماعية، ستشكل العمود الفقري لإدارة التأمين الأساسية في Kaf، مما يمكّن Kaf من تقديم تجربة تأمين رقمية متسقة وشاملة لعملائها. تقنية الاكتتاب الآلي لإدارة الحالات ستسمح لـ Kaf ببيع منتجات التأمين من خلال المعالجة المباشرة وغير المباشرة، وتسريع وتحسين تجربة العملاء.

كجزء من العقد، تستفيد Kaf من DXC لإنشاء تطبيق جوال يسمح للعملاء بإدارة سياساتهم ومعلوماتهم الشخصية وحالة المطالبات بسهولة بالإضافة إلى تصفح المنتجات وشرائها. وستقوم DXC بدمج التطبيق بالكامل مع نظام التأمين الأساسي في Kaf، مما يتيح تحليلات البيانات في الوقت الفعلي لتخصيص خيارات السياسة وتوفير بوابة عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للتوثيق والدعم الرقمي فقط.

وبصفتنا أسرع شركات التأمين على الحياة نموًا في مصر، فإننا ملتزمون بالتحول الرقمي بهدف. وهذا سيتيح لنا أن نكون في طليعة صناعة التأمين المصرية ونقدم لعملائنا أحدث الحلول وأكثرها ابتكارًا " هذا ما قاله جورج غبريال، الرئيس التنفيذي لشركة Kaf. "تزودنا DXC بالتقنية اللازمة لخدمة عملائنا بشكل استباقي وتنفيذ وعد علامتنا التجارية "نجعل الأمر سهلًا، ونقوم به بشكل صحيح".

مع أكثر من 40 عامًا من الابتكار في صناعة التأمين، DXC هي واحدة من الشركات الرائدة في العالم في مجال برامج التأمين ومقدمي خدمات تكنولوجيا الأعمال. وهي تعمل حاليًا على تحويل بعض أكبر اللاعبين في السوق رقميًا، بما في ذلك سوق التأمين في لندن .

"يتوقع عملاء التأمين اليوم تجربة شراء رقمية ومعلومات في متناول أيديهم وسياسات مرنة" هذا ما قالته نيفين جلال، العضو المنتدب في DXC Technology Egypt. "تعمل مجموعة DXC Assure الخاصة بنا من الأنظمة الأساسية والمحيطة معًا لتمكين وقت أسرع للتسويق، والعمليات المبسطة، وتجارب العملاء الممتازة، ومنصة إطلاق للنمو."

نبذة عن DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) تساعد الشركات العالمية على تشغيل أنظمتها وعملياتها الحيوية أثناء تحديث تكنولوجيا المعلومات، وتحسين هياكل البيانات، وضمان الأمن وقابلية التوسع عبر السحب العامة والخاصة والهجينة. تثق أكبر الشركات في العالم ومؤسسات القطاع العام في شركة DXC لنشر الخدمات التي تدفع مستويات جديدة من الأداء والقدرة التنافسية وتجربة العملاء عبر ممتلكاتهم التكنولوجية. تعرف على المزيد حول كيفية تقديم التميز لعملائنا وزملائنا في DXC.com.

نبذة عن Kaf Insurance

Kaf هي شركة تأمين مصرية مرخصة لتقديم منتجات التأمين على الحياة والادخار والتأمين الصحي، وقد تأسست في عام 2020 كمشروع مشترك بين EFG Hermes Holding وGB Capital وTokio Marine. تلتزم Kaf ببناء منصة تأمين ذات مغزى تقودها التكنولوجيا لزيادة القيمة للأفراد والشركات في مجالات الحياة والمدخرات والصحة لشرائح المجتمع التي لديها اختراق تأميني منخفض. تهدف الشركة إلى توفير حلول تأمين مبتكرة باستمرار لزيادة الطلب في أسواق التجزئة والشركات وسد "فجوة التأمين" في مصر.

Jonathan Davies، أخصائي الاتصالات في DXC Technology، البريد الإلكتروني: [email protected]؛ كارما النجار، مديرة التسويق في Kaf Insurance، البريد الإلكتروني: [email protected]

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