EMPOW: العد التنازلي للإطلاق في المملكة العربية السعودية

قوانغتشو، الصين، 8 مارس 2023 /PRNewswire/ -- يسر شركة GAC MOTOR، الشركة الصينية الرائدة في صناعة السيارات، أن تعلن عن إطلاق أحدث طراز لها، EMPOW، في المملكة العربية السعودية في 14 مارس. ومن المقرر أن ينجح هذا الطراز الجديد للسيارة السيدان بسرعة العاصفة مع ميزاته المتطورة والتصميم المبتكر.

طراز EMPOW القادم: سيارة سيدان رياضية وفريدة من نوعها

يتميز EMPOW بتصميم خارجي مذهل جريء ومبتكر، مع الاهتمام بكل التفاصيل. تصميمها الداخلي مثير للإعجاب بنفس القدر، حيث تم تصميمه بألواح جلدية ذات ألوان زاهية ومواد من ألياف الكربون.

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وبصرف النظر عن تصميمها الرائع، فإن EMPOW هي أيضًا استثنائية في أدائها بسبب محركها القوي. يمكن أن تتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 6.95 ثانية فقط، مع ناقل حركة DCT بـ 7 سرعات وعزم دوران 270 نيوتن متر.

تم تصميم EMPOW مع وضع كل من الأسلوب والأداء في الاعتبار، ومن المؤكد أنه يلبي احتياجات أي سائق.

الحرفية الصينية

لقد كان الشرق الأوسط سوقًا رئيسيًا لشركة GAC MOTOR ويلعب دورًا مهمًا في استراتيجية الشركة في الخارج.

وفي فبراير، كبار المسؤولين التنفيذيين في GAC، بقيادة المدير العام لمجموعة GAC Feng Xing Ya، زاروا منطقة الشرق الأوسط، مما أعاد تأكيد علاقة العلامة التجارية مع الوكلاء المحليين، ووعد بالعديد من التطورات الجديدة المثيرة القادمة.

في المملكة العربية السعودية، سيتم طرح العديد من الموديلات في الأشهر المقبلة، بما في ذلك نجوم الأداء الذين حققوا نجاحًا كبيرًا بين المستهلكين الشباب في السوق الصينية.

في قلب التزام GAC MOTOR بالابتكار والتميز تكمن روح الحرفية الصينية، ومن المقرر أن يؤدي الإطلاق القادم لـ EMPOW إلى تعزيز هذه السمعة. وتتطلع GAC MOTOR إلى تقديم المزيد من التجارب المبتكرة من خلال التكنولوجيا للعملاء مع توسيع نفوذها كشركة عالمية رائدة في صناعة السيارات.

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