Fingerprint تطلق Smart Signals لمحاربة ومنع النصب والاحتيال

من خلال المؤهّلات الجديدة، تمكّنُ خاصية التعرّف بالبصمة بيانات عالية الجودة والدّقة للكشف عن النوايا الحقيقية لكل زائر، بل وحتى مجهولي الهويّة منهم

شيكاغو, 7 يونيو/حزيران 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم Fingerprint، منصة التعرّف بالبصمة، التي تُعتبر أدق منصة ذكاء الأجهزة في العالم، عن إطلاق Fingerprint Pro Plus، من خلال أحدث ابتكارات الشركة، Smart Signals. توفر هذه السّمات الجديدة معلومات في الوقت الحقيقي وقابلة للاستخدام الفعلي تعتمد على إشارات تعرّف المتصفح والجهاز من طرف Fingerprint التي تستخدمها أكثر من 6000 شركة للمساعدة في مكافحة الاحتيال ومنعه.

Browser Bot Detection is one of the Fingerprint Smart Signal capabilities that provide businesses with deeper insight into anonymous visitors to help fight and prevent fraud. VPN Detection is one of Fingerprint Smart Signal capabilities that provide businesses with deeper insight into anonymous visitors to help fight and prevent fraud.

"تمثل Smart Signals بداية مرحلة جديدة هامة من تاريخ شركة Fingerprint. تمكّن الشركات من اتخاذ قرارات ذكية قائمة على البيانات في الوقت الحقيقي والمعلومات القابلة للتنفيذ لمنع الاحتيال الدائم التطوّر، و توفر في الوقت نفسه تجربة إيجابية للمستخدمين الموثوق بهم"، وفقًا لدان بينتو ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Fingerprint. "خلال الشهر الماضي فقط، تمكنت شركة Fingerprint من تحديد 4.3 مليون حالة للروبوتات الضارة، و14 مليون مستخدم يقومون بزيارة المواقع بوضع التصفح المتخفي، و21 مليون مستخدم يتصفحون باستخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN)."

يسعى المحتالون باستمرار لاكتشاف طرق جديدة لإخفاء هويتهم، مما يعني أن المنصات ومحركات القرار التي تستخدمها الشركات لمنع الاستغلال يجب أن تكون أكثر ذكاءً وقُدرة على التكيّف السريع مع التغيرات في تكنولوجيا المتصفح وتطبيقات الهواتف المحمولة. تعتبر شركة Fingerprint مؤهلة بشكل فريد لكشف هويات هؤلاء المحتالين باستخدام Smart Signals، وهي مجموعة من الإشارات التي لم يتم استخدامها بعدُ في حلول مكافحة الاحتيال التقليدية، حيثُ توفر معرفة دقيقة متعمقة حول الزائرين المجهولين. تُستخدم Smart Signals بالتزامن مع قدرات تعرّف الزائر من شركة Fingerprint لتوفير نظرة أعمق قابلة للتنفيذ عندما يتم التلاعب بالمتصفح أو عند استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN) على سبيل المثال. تعد هذه الميزة الجديدة تغييرًا جوهريًا للشركات التي تحتاج إلى بيانات أكثر دقة وفائدة في الوقت المناسب لمكافحة المحتالين ولتعزيز استراتيجياتها التحليلية.

"تعتبر شركة Fingerprint جزءًا حيويا من سير عملنا، وستزيد Smart Signals من دقة النتائج بشكل أكبر"، وفقًا لبيير رودو، مدير أول في الهندسة ومحاربة الاحتيال في شركة Checkout.com. "نحن متحمسون لتوسيع استخدامنا Fingerprint لمواصلة التعرف على المدفوعات الاحتيالية داخل نظامنا."

تتوفر Smart Signals كجزء من عرض الشركة الجديد، Fingerprint Pro Plus، والذي تم تطويره خصّيصا للمؤسسات التي تحتاج إلى رؤى إضافية لفهم مستخدميها المجهولين، ولتحديد المستخدمين الضارين، وللوقاية من الاحتيال. تتضمّنُ هذه الاشارات:

- الكشف عن الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)

- كشف برامج الروبوت في المتصفح

- كشف التلاعب في المتصفح

- كشف وضع التصفح الخفي

- تحديد موقع عنوان IP

هناك Smart Signals إضافية متاحة في Fingerprint Enterprise، وهو حل مصمم لتلبية احتياجات الشركات التي تتطلب أمانًا إضافيًا ودعمًا قويًا وميزات متطورة على مستوى المؤسسة. تتضمّنُ هذه الاشارات:

- تطابق قوائم حظر العناوين IP

- السمات الأولية للجهاز

- كشف التلاعب في نظام Android

- كشف مُحاكي Android

"تلعبُ Fingerprint دورًا حاسمًا في منع الاحتيال لـفائدة شركة Kadeo"، قال شون دينز، مؤسس Kadeo. "لقد تمكّنا من خلال Smart Signals الموثوقة بدرجة عالية من التحديد الدقيق للمستخدمين ذوي النوايا السيّئة على مواقع عملائنا، دون إضافة مزيد من العوائق للمستخدمين الصالحين."

تشمل منصة ذكاء الجهاز Fingerprint إشارات التعرف، الإشارات الذكية (Smart Signals) ومجموعة غنية من أدوات المطور. يخدم Fingerprint بشكل أساسي الصناعات مثل البرمجيات، التكنولوجيا المالية ((Fintech المؤسسات المالية، الألعاب عبر الإنترنت، التجارة الإلكترونية ومعالجة المعاملات، مع وجود عملاء يتضمّنون فرق إدارة المخاطر ومنع الاحتيال وقادة الهندسة والمنتجات في المؤسسات ذات الأحجام المتنوّعة.

يتم دمج Fingerprint بسهولة كما يوفر خاصيّة التعرف على الأجهزة بدقة عالية (تصل إلى 99.5٪)، مما يمكنه من تشغيل محركات محاربة الاحتيال المتطورة لتوفير المعلومات المهمة لاتخاذ القرارات الأمنية الحيوية. يمكن للمستخدمين الآن التعرف بثقة على التهديدات البشرية والآلية باستخدام ذكاء الجهاز الذي تم ضبطه بدقة ليتمكّنَ من تنفيذ مليارات الطلبات على نطاق واسع.

لمعرفة المزيد عن Smart Signals وعن كيف يمكن لفرق الهندسة وقادة الأعمال التغلب على الاحتيال، قم بالتسجيل الآن لحضور ندوة الويب في 27 يونيو/ حزيران، التي ستبدأ على الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت المحيط الهادي / 1:30 مساءً بتوقيت الشرق الأمريكي. في غضون ذلك، يمكنك تجربة Fingerprint Pro Plus مجانًا عن طريق الاشتراك في تجربة مجانية لمدة 14 يومًا .

نبذة عن Fingerprint

يمكن لـ Fingerprint، الذي يعتمد على أدق منصة ذكاء الأجهزة، أن يساعدَ الشركات في منع الاحتيال وفي تحسين تجربة المستخدمين. تقوم Fingerprint بمعالجة أكثر من 70 إشارة تتعلق بالمتصفح وبالجهاز وبالشبكة وبسلوك المستخدم لتحديد النوايا الحقيقية لكل مستخدم - حتى لو كان مجهول الهويّة. بفضل التزامنا بأفضل معايير أمان البيانات والخصوصية، تفخر Fingerprint بحصولها على شهادة ISO 27001 والامتثال لمعايير SOC 2 Type II والامتثال للائحة العامة لحماية البيانات العامة في الاتحاد الأوروبي (GDPR) وقانون حماية الخصوصية في ولاية كاليفورنيا (CCPA). تعتبر Fingerprint موثوقة من قبل أكثر من 6000 شركة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 16٪ من أفضل 500 موقع الكتروني، لمساعدتها في اكتشاف المحتالين المتطورين وفي تخصيص التجارب للمستخدمين الموثوق بهم. اعرف المزيد من خلال الموقع fingerprint.com .

للتواصل الاعلامي

Raven Carpenter

BLASTmedia for Fingerprint

[email protected]

317-806-1900، الرقم الفرعي: 171

الصّورة - https://mma.prnewswire.com/media/2093514/Fingerprint_Smart_Signal.jpg

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