Healthcare Revolution: السياحة الطبية والحلم الأمريكي

بالم بيتش غاردنز، فلوريدا 30 مارس 2023 /PRNewswire/ -- انطلقت Healthcare Revolution السنوية الخامسة عشرة (23 مايو 2023)، وهي أكبر تجمع لقادة الفكر في عالم الرعاية الصحية وأرباب العمل الممولين ذاتيًا والوسطاء وقادة الرعاية الصحية، وهذه المرة مع مناقشات مثيرة للتفكير وثاقبة حول كيفية قيام أرباب العمل الممولين ذاتيًا بالاستفادة من السياحة الطبية لتحقيق نتائج رعاية صحية رائعة لموظفيهم في جزء صغير من إنفاقهم الحالي على الرعاية الصحية.

تدور Healthcare Revolution لهذا العام حول إخفاقات الحلم الأمريكي مع ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية غير المستدامة، وكيف يمكن لأرباب العمل التنقل في الفرص التي لا تنتهي للسفر الطبي.

أصبحت الرعاية الصحية الأمريكية للأمريكيين الآن ترفًا وبعيدًا عن متناول الكثيرين. في الماضي كانت غالبية الديون المعدومة من الرعاية الصحية من غير المؤمن عليهم. الآن، في أمريكا 58% من الديون المعدومة تأتي من نفقات الرعاية الصحية من الأشخاص الذين يغطيهم التأمين ولكنهم غير قادرين على دفع خصوماتهم والتأمين المشترك ونفقات الجيب. أظهر مسح ديون الرعاية الصحية لمؤسسة Kaiser Family Foundation لعام 2022 أن ثمانية من كل 10 بالغين لديهم ديون رعاية صحية و 5 من كل 10 أشخاص ليس لديهم ديون رعاية صحية أبلغوا عن تخطيهم أو تأخير العلاج بسبب التكلفة في الأشهر الـ 12 السابقة.

يكافح أرباب العمل والموظفون على حد سواء لدفع تكاليف الرعاية الصحية.

بلغت الأقساط السنوية للتغطية الأسرية التي يتحملها صاحب العمل، وفقًا لمسح المزايا الصحية لأرباب العمل لعام 2022 من قبل KFF، 22463 دولارًا، حيث يدفع العمال 6106 دولارًا من هذا المبلغ ويدفع أرباب العمل الباقي. وقد ارتفع هذا بأكثر من 40 في المائة منذ عام 2012، عندما كان القسط السنوي للتغطية الصحية الأسرية التي يتحملها صاحب العمل 16351 جنية إسترليني.

ولكن مع انخفاض التضخم في أرباح الموظفين، أصبحت تكاليف الرعاية الصحية باهظة الثمن بالنسبة لمعظم الأسر الأمريكية، مع تخطي العديد من الوصفات الطبية والعلاجات، أو تجنب الرعاية الطبية تمامًا لمنع الوقوع في الديون المالية.

مع تفاقم هذه البيانات المؤلمة مع كل شهر، يتعين على أرباب العمل الذين يمولون أنفسهم تولي زمام الأمور وتحديد كيفية تحويل إنفاقهم على الرعاية الصحية لتحقيق أفضل النتائج. مؤتمر هذا العام هو تغيير قواعد اللعبة لدافعي الصحة الذين فقدوا في بحر نظام الرعاية الصحية المكسور في أمريكا ويبحثون عن طريق إلى الشاطئ.

تجمع Healthcare Revolution بعض القادة الأكثر شهرة في مجال الرعاية الصحية الممولة ذاتيا والرفاه.

تعلّم من أرباب العمل الممولين ذاتيًا الذين لديهم مفتاح في السياحة الطبية والسياحة الصيدلانية وسجلوا وقتًا كبيرًا، وكيف أن هذا يؤدي إلى وفورات ضخمة في التكاليف تصل إلى ملايين الدولارات كل عام، وتحسين نتائج الرعاية لموظفيها.

سيتم تقديم دراسات الحالة من قبل أرباب العمل الذين يرسلون الموظفين إلى الخارج لإجراء الإجراءات الطبية باهظة الثمن والعقاقير الطبية والذين يفضل موظفوهم الآن الحصول على رعاية صحية سريعة من الطراز العالمي في الخارج بدلًا من المستوى المحلي.

سيساعد المتحدثون عن أرباب العمل هذا العام في كسر الحواجز والاعتراضات التي تعيق اعتماد هذا بشكل أكبر كمزايا للموظفين. سيتم منح أرباب العمل ومستشاري استحقاقات الموظفين خارطة طريق واضحة حول كيفية تنفيذ السفر الطبي مع تقديم حوافز للموظفين (التنازل عن الخصومات والتأمين المشترك ونفقات الجيب وتزويد الموظفين بالآلاف نقدًا، مع تحرير الموظفين من الديون الطبية، وبجزء صغير من التكاليف الأمريكية.

سوف تتعلم أيضًا من قادة الرعاية الصحية من مختلف وجهات السفر الطبية، مثل كوريا وكوستاريكا وبنما، وتحويل الرعاية الطبية وتعزيز فن وعلم الطب من خلال الابتكارات الرائدة.

للمرة الأولى، تقوم Healthcare Revolution بإنشاء جمهور حصري لأكبر شبكة من أرباب العمل الممولين ذاتيًا، ومستشاري استحقاقات الموظفين، وشركات التأمين، و TPAs، ورعاة الخطة لتعلم عدد لا يحصى من الفرص التي تمتلكها السياحة الطبية.

"أرباب العمل والموظفون هم نقطة انهيار. لا شيء يعمل. لقد حان الوقت للتطور وتبني حلول جديدة مثل السياحة العلاجية"، هذا ما قاله Jonathan Edelheit، الرئيس التنفيذي لجمعية موارد الرعاية الصحية العالمية والسياحة الطبية.

ستقوم مجموعة المتحدثين لدينا بتفكيك التركيبات حول السفر الطبي، وتثقيف المشاركين حول الدعاية ضد وجهات السفر الطبية، وكيف تنص الحقائق بوضوح على أن السياحة الطبية تعمل على توسيع الرعاية الصحية وتوفير التكاليف لأرباب العمل الممولين ذاتيًا في الولايات المتحدة.

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نظرة خاطفة على بعض المتحدثين هذا العام

Tim Isenhower

Tim Isenhower، هو أحد المتحدثين لدينا، وهو مدير الفوائد في HSM Solutions، وقد عمل مع HSM وأدار برنامج التأمين الممول ذاتيًا منذ ما يقرب من ثلاثة عقود حتى الآن. وقد أتاحت له إدارة خطة التأمين الصحي الذاتي من خلال 90 إلى اليوم الفرصة للتفكير خارج الصندوق لبرامج خفض تكاليف الرعاية الصحية بما في ذلك التعاقد المباشر، والعيادات في الموقع، والسياحة الطبية، لتصبح واحدة من الرواد في الشركات الممولة ذاتيًا التي تقدم السياحة الطبية.

الدكتور Ray Bowman

يشغل الدكتور Ray Bowman حاليًا منصب نائب الرئيس الأول لتطوير المواهب والفرق في MarineMax، أكبر متاجر التجزئة للقوارب واليخوت في العالم والتي تغطي ثلاثين ولاية وثلاث قارات. يشرف على كل التدريب التنفيذي في MarineMax ويجد، ويفرد، ويوسع جميع الفوائد المتعلقة بالخطة الصحية. وهو أيضًا رئيس مبادرة MaxHealthPlan Solutions (MHS) استنادًا إلى تطويره لخطة الرعاية الصحية المبتكرة لـ MarineMax. توفر MHS استشارة مجانية للشركات ذاتية التمويل التي ترغب في احتواء تكاليف الخطة الصحية مع زيادة استحقاقات الموظفين.

Wade Larson

الدكتور Wade Larson هو الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لشركة Wagstaff، Inc. ورئيس Optimal Talent Dynamics، وهي مجموعة استشارية تتمحور حول القيادة والرعاية الصحية ونجاح الموارد البشرية. وقد عمل الدكتور Wade مع مئات المنظمات والآلاف من الأفراد كمستشار للقيادة والقوى العاملة لتحسين العمليات وتحسين الأداء. بصفته متحدثًا دوليًا ومؤلفًا ومدربًا وأستاذًا مساعدًا، يعتقد أن إصلاح الرعاية الصحية أمر شخصي ويتحدى Larson القادة لتحويل منظماتهم ومجتمعاتهم لتحقيق النجاح في استراتيجيات الرعاية الصحية الخاصة بهم.

تحذير!!

هذا الحدث ليس لأرباب العمل وشركات التأمين وقادة الأعمال الذين يشعرون بالرضا عن نظام الرعاية الصحية المعطل في أمريكا، أو أولئك الذين يتمتعون بزيادات في الأسعار، وارتفاع في أقساط التأمين والنفقات الشخصية لأعضائهم؛ ولا هو الحال بالنسبة لقادة الأعمال والوسطاء الذين هم خجولون جدا لقيادة التحول ورؤية تغييرات ملموسة في تكاليف الرعاية الصحية الخاصة بهم. هذا الحدث هو فقط لأولئك الذين هم على استعداد للقفز إلى الأمام وتحمل مخاطر المجهول لتحقيق نتائج لا مثيل لها.

سجل اليوم مجانًا على www.healthcarerevolution.com

نبذة عن جمعية السياحة الطبية:

جمعية السياحة الطبية (MTA) هي منظمة غير ربحية تركز على كسر الحواجز التي تحول دون الحصول على رعاية صحية بتكلفة معقولة وشفافة وذات مستوى عالمي. تأسست جمعية السياحة الطبية (MTA) في عام 2007، ومازالت تواصل زيادة الوعي بالسفر الطبي مع تبني أفضل الممارسات في هذه الصناعة. هدف جمعية MTA هو تسهيل اتصال أصحاب المصلحة في الصناعة والقيام بأعمال تجارية، سواء كان ذلك مقدم رعاية صحية أو منظمة إحالة (مشتري) أو سائح طبي. تفخر MTA بالعمل مع العلامات التجارية الرائدة في الصناعة والمساعدة في إطلاقها، مثل كوريا الجنوبية ودبي وواشنطن العاصمة وولاية فلوريدا وأبو ظبي. نحن نعمل مع الحكومات ومقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين وأصحاب المصلحة الآخرين بدءًا من وضع تصور لمشروعهم وحتى إطلاقه وطوال فترة التسويق.

Medical Tourism Association SOURCE