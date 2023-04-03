Hong Kong Ambassadors Club ينعش هونغ كونغ لنجاح أكبر للأعمال مع فريق متمرس يتواصل مع كبار المستثمرين العالميين

هونغ كونغ، 3 أبريل 2023 /PRNewswire/ -- شارك في تأسيس Hong Kong Ambassadors Club ("HKAC")، Hon Jeffrey Lam GBS، JP، وPatrick Tsang وافتتح رسميًا في فندق Four Seasons الذي يعمل فيه مسؤولون حكوميون وقناصل عامون وكبار رجال الأعمال، مع رؤية "Hong Kong 3.0 - الازدهار المتصل عالميًا".

من المقرر أن يكون HKAC ميسرًا ومروجًا لهونغ كونغ من خلال التعاون مع المستثمرين العالميين ومجتمع الأعمال الدولي لاستضافة الأحداث المؤثرة بالإضافة إلى كونه جسرًا بين القطاعين العام والخاص. يهدف HKAC إلى ربط المزيد من النظم الإيكولوجية في المناطق العالمية الاستراتيجية مثل الشرق الأوسط وبناء شراكة اقتصادية واستثمارية أقوى لشبكة الأعمال والأصدقاء تجاه هونغ كونغ.

وقال Hon Jeffrey Lam، GBS، JP، مؤسس HKAC، عضو المجلس التشريعي والمجلس التنفيذي: "تزدهر هونغ كونغ مرة أخرى كمركز مالي عالمي. ونحن نواصل العمل مع جميع المراكز المالية على الصعيد الدولي بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي، فإن the Club يتحمل دورًا حاسمًا ومسؤولية لتعزيز ثقافات الأعمال الودية والقيم المشتركة وصور المدينة".

وقال Patrick Tsang، مؤسس HKAC، رئيس مجموعة Tsangs، "تشتهر هونغ كونغ بأنها قوة مالية في التجارة والاستثمار الدوليين وتفتخر بأنها واحدة من أكبر أسواق الأسهم في العالم، مع إعادة فتح الحدود، لقد حان الوقت الآن لتجديد شباب سوق هونغ كونغ وإخبار شركائنا الحاليين والمحتملين في الخارج بمزايا هونغ كونغ لدفع النمو الاقتصادي واستكشاف مصادر جديدة للفرص – السبب في أننا بدأنا هذه المبادرة".

وقال Andre Kwok، المدير التنفيذي لـ HKAC: "the Club يخطط لتنظيم زيارات تجارية واستثمارية ثنائية بين الأسواق الاستراتيجية لهونج كونج. كما سنقدم لأعضائنا فرصًا فريدة".

نبذةة عن Hong Kong Ambassadors Club

Hong Kong Ambassadors Club هي منظمة للمستثمرين والمهنيين العالميين الذين يسعون إلى تعميق العلاقات وبناء الروابط والمشاركة في محادثات حميمة ورفيعة المستوى مع أفضل هونغ كونغ، مع الحصول على معلومات مهمة والاحتفال بالثقافة والروح الفريدة لشعبها.

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