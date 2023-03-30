HOUSE OF ROSE PROFESSIONAL تعلن عن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لنسخة الشرق الأوسط 2023 من قمة BREAK THE CEILING TOUCH THE SKY®

المنظمات الرائدة في التنوع والشمول Coca-Cola و Fine Hygienic Holding و BIC ستقود كراعٍ مبكر

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 30 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت House of Rose Professional Pte. Ltd (HORP) اليوم أن نسختها الشرق أوسطية لعام 2023 من Break the ceiling touch the sky® - قمة النجاح والقيادة للنساء ستعقد على الهواء مباشرة في دبي، الإمارات العربية المتحدة في 6 سبتمبر 2023. وستجمع القمة أكثر القادة إلهامًا في الأعمال والشركات في الشرق الأوسط لمشاركة وتبادل المعرفة المتطورة والشاملة للصناعة وأفضل الممارسات حول القيادة والنجاح والتنوع والإنصاف والشمول في القمة. التنوع والإنصاف والشمول (DEI) - المنظمات الرائدة Coca-Cola وFine Hygienic Holding وBIC ستقود كراعٍ مبكر لنسخة الشرق الأوسط لعام 2023 من Break the ceiling touch the sky®.

Leticia Cachinho، أوراسيا والشرق الأوسط – قائدة فئات الترطيب والرياضة والشاي والقهوة، في شركة Coca-Cola شاركت قائلة: " بالتنوع والشمول نخلق مستقبلًا مشتركًا أفضل للناس في كل مكان. نحن نسعى جاهدين لخلق بيئة عمل تُمكِّن وتُثقِّف وتُلهِم التنوع الثقافي والجنساني عبر جميع مستويات المؤسسة. كما نؤمن بأن التنوع هو مقدمة لثقافة التعاطف والابتكار. كما يسعدنا أن نتشارك مع قمة اخترِق السقف والمس السماء® والتي ستمنح المشاركين فرصة للتعلم من الآخرين، ومشاركة أفضل الممارسات، والتواصل مع أقرانهم وتخطيط دوراتهم الفردية من أجل تحقيق النجاح".

وعلق James Michael Lafferty، الرئيس التنفيذي لشركة Fine Hygienic Holding، قائلًا: "نحن فخورون بأن نكون راعيًا بلاتينيًا مرة أخرى لنسخة الشرق الأوسط لعام 2023 من Break the ceiling touch the sky. يجدد تجديد شراكتنا التزامنا بمهمتنا المستمرة لجعل بيئة مكان العمل في FHH أكثر شمولًا ودعوة للنساء. أنا فخور بالتقدم الذي تحرزه شركتنا في هذا المجال، واعتماد أفضل الممارسات، والاحتفاء بجهود ومساهمات النساء من خلال طرح سياسات وبرامج عالمية المستوى تضمن عملهن في بيئة داعمة تسمح لهن بإطلاق العنان لإمكاناتهن وازدهارهن. نتوقع أن يكون إصدار 2023 هو الإصدار الأكبر والأفضل في الشرق الأوسط لـ Break the ceiling touch the sky® حتى الآن".

وقال Peter Van den Broeck، نائب الرئيس الأول والمدير العام في الشرق الأوسط وأفريقيا في BIC : "التنوع والشمول هما جزء من الحمض النووي لدينا في BIC. إن وجودنا العالمي في أكثر من 160 دولة يسمح لنا بتعزيز بيئة تناصر الخلفيات المتنوعة، وتجلب الإبداع والابتكار إلى عملنا وتشجع أعضاء الفريق على تحقيق إمكاناتهم الكاملة. نحن نعزز التزامنا بالمساواة بين الجنسين لتمكين وتشجيع المواهب النسائية في جميع أنحاء المنظمة بهدف رؤية 40% من تمثيل النساء في مناصب المديرين وما فوقها بحلول عام 2027. وتساعدنا شراكتنا طويلة الأمد مع Break the ceiling touch the sky® في الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم على تحقيق رؤيتنا والعمل مع الأفراد والمنظمات ذات التفكير المماثل للوصول إلى الأهداف المحددة. ونحن نتطلع إلى ما ستقدمه نسخة هذا العام ".

نسخة الشرق الأوسط لعام 2023 من Break the ceiling touch the sky® هي الإصدار السنوي السادس للشرق الأوسط من Break the ceiling touch the sky® وهو ركيزة مهمة في شبكة Break the ceiling touch the sky® العالمية مع الإصدارات في الشرق الأوسط والأمريكتين وأوروبا وآسيا وأفريقيا وANZ. وتدعم القمة مهمة HORP لعام 2029 من أجل عالم أفضل - خطة العمل العشرية لمضاعفة عدد الرؤساء التنفيذيين من الإناث خمس مرات في أكبر 500 شركة في العالم (من 14 في عام 2020 إلى 70 في عام 2029)، ومضاعفة عدد الرؤساء التنفيذيين من الذكور في نفس المجموعة الذين يستثمرون بنشاط في التنوع والإدماج بين الجنسين.

واختتم Anthony A. Rose، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة House of Rose Professional والمؤلف الأكثر مبيعًا لكتاب Break the ceiling touch the sky: أسرار نجاح أكثر نساء العالم إلهامًا الذي ألهم القمة قائلًا: "يسرنا أن نستضيف نسخة الشرق الأوسط لعام 2023 من حملةBreak the ceiling touch the sky® في دولة الإمارات العربية المتحدة. تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة باستثمارات قوية في المساواة بين الجنسين وتتخذ إجراءات لخلق هدف والتزام كبيرين يركزان على المستقبل والاحترافية الشاملة. وتُقدِّم الشركات المتنوعة جنسانيًا في جميع أنحاء العالم نتائج مالية أفضل، وتُنمي قادة أفضل، وتُقدِّم أعمالًا أفضل. وبفضل المعرفة وأفضل الممارسات التي نأتي بها من مختلف الصناعات على مستوى العالم، فإن المؤسسات التي تتعاون معنا في Break the ceiling touch the sky® تتعلم بشكل أسرع وتبني مؤسسات أقوى وأكثر شمولًا والتي تقدم أعمالًا أفضل".

نسخة الشرق الأوسط لعام 2023 لـ Break the ceiling touch the sky مع شركائها في الصناعة AMCHAM Dubai وAMCHAM Abu Dhabi.

للانضمام كشركة مشاركة في Break the ceiling touch the sky®، قم بزيارة www.houseofroseprofessional.com

الشركات التي ترغب في الانضمام إلى فريق القيادة من الرعاة لهذه الدورة من القمة يمكنهم إرسال بريد إلكتروني إلى HORP في [email protected]

House of Rose Professional Pte. Ltd (HORP). هي شركة رائدة عالميًا في مجال المواهب والتدريب والتحول، وقد مكنت وألهمت منذ منتصف عام 2014 أكثر من 35000 من القيادات النسائية لتحقيق نجاح أكبر من خلال علاماتها التجارية Dream Job International®، وBreak the Ceiling touch the Sky®، وCEOSmith®.

House of Rose Professional Pte. Ltd. (HORP) هي شركة رائدة في تطوير القيادات التنفيذية النسائية وتقدم خدمات دولية في مجالات المواهب والتدريب والتحول. منذ عام 2014، ساعدت HORP في تمكين 40000 من القيادات النسائية من تحقيق نجاح أكبر. HORP هو أيضا صاحب القمة السنوية Break the ceiling touch the sky® 101 أفضل الشركات العالمية للنساء في مؤشر القيادة (المؤشر العالميBTC 101) – السجل الشامل القائم على الرياضيات للتنوع بين الجنسين لأكبر 500 شركة في العالم.

لاستفسارات وسائل الإعلام الإخبارية/للاستفسارات التجارية تَواصَل على:

Anthony A. Rose, House of Rose Professional Pte. Ltd.

البريد الإلكتروني: [email protected]

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1837174/3950452/House_of_Rose_Professional_Logo.jpg

House of Rose Professional Pte. Ltd. SOURCE