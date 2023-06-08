بانكوك،, 8 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- كشفت Huawei عن أحدث حلولها الذكية للسكك الحديدية المستقبلية في معرض آسيا والمحيط الهادئ للسكك الحديدية 2023، وهو الحدث الأكثر تأثيرًا في المنطقة. وبصفتها الراعي الماسي، أظهرت Huawei التزامها بتقديم أنظمة سكك حديدية ذكية وفعالة ومستدامة في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

Xiang Xi, Vice President of Aviation & Rail BU, Huawei (PRNewsfoto/Huawei)

"مع 20 عامًا من الخبرة في صناعة السكك الحديدية، وخاصة في تركيزنا الأخير على التحول الرقمي، حددت Huawei بوضوح مهمتنا في هذه الصناعة، وهي إعادة تشكيل الاتصالات، وإعادة بناء المنصات، وتمكين الذكاء" هذا ما قاله Xiang Xi، نائب رئيس وحدة الأعمال للطيران والسكك الحديدية في Huawei خلال خطابه الرئيسي.

تشهد صناعة السكك الحديدية تحولًا رقميًا سريعًا في السنوات الأخيرة، وتلتزم Huawei بتعزيز السلامة والكفاءة في عمليات السكك الحديدية وصيانتها من خلال أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبالاستفادة من التقنيات الرقمية المتقدمة بما في ذلك التقاط البيانات وتحليلها، والأنظمة المستقلة، والذكاء الاصطناعي (AI)، والتعلم الآلي، و FRMCS، و MSN، وشبكة المحطة، والتخزين، وإنترنت الأشياء، تقوم Huawei بتحويل كيفية إدارة أنظمة النقل واستخدامها وإعادة تخيلها. وتركز التطورات التكنولوجية مركزيًا على التكامل السلس لمختلف وسائط النقل، فضلًا عن التكامل مع جوانب أخرى من المجتمع.

"تعد المحطة الذكية حلًا مبتكرًا لتحسين تجربة الركاب وكفاءة التشغيل، حيث يمكنها دمج جميع البيانات والمعلومات من جميع التطبيقات الموجودة في المحطة. البنية التحتية الجديدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي الأساس للمحطات الذكية. يجب أن نستبدل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المنعزلة مثل الخادم والتخزين والشبكة، وحتى البيانات وما إلى ذلك من خلال منصة رقمية تعمل بالطاقة السحابية" هذا ما قاله Steven Xiong، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في وحدة الأعمال للطيران والسكك الحديدية في Huawei.

عرضت Huawei العديد من أفضل الممارسات وحلولها المتطورة خلال الحدث، مثل العمود الفقري للاتصالات الـ IP والبصري، والذي يشكل الهيكل العظمي لنظام السكك الحديدية في المستقبل؛ ونظام الاتصالات المتنقلة للسكك الحديدية المستقبلية (FRMCS) و Wi-Fi 6، الذي يوفر اتصالًا لاسلكيًا واسع النطاق بين القطار والأرض؛ تكنولوجيا المعلومات الذكية، التي تجلب تجربة تعاون جديدة وتخزينًا متقدمًا مع تقنية Huawei الجديدة لمحاربة برامج الفدية؛ وحلول المحطة الذكية التي تعمل على تحسين تجربة التشغيل والصيانة والركاب.

أنشأت Huawei وحدة الأعمال للطيران والسكك الحديدية التي تستكشف باستمرار التحول الرقمي للصناعة والابتكار التكنولوجي من خلال التركيز على سيناريوهات الصناعة. تخدم Huawei حاليًا أكثر من 130 مطارًا وشركة طيران في جميع أنحاء العالم، وأكثر من 300 خط سكة حديد حضري عبر أكثر من 70 مدينة، وأكثر من 150000 كيلومتر من السكك الحديدية.

للتواصل: [email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2095274/image_986294_24952804.jpg

Huawei SOURCE