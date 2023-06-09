Huawei تكشف عن أربع استراتيجيات رئيسية لتمكين الصناعة المالية من تجاوز التغيير

شنغهاي، 9 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- انطلقت قمة Huawei Intelligent Finance Summit 2023 المرتقبة في شنغهاي، حيث جمعت أكثر من 2000 من قادة الصناعة والخبراء والمبتكرين من أكثر من 300 مؤسسة مالية حول العالم. تحت شعار "التنقل في التغيير، تشكيل تمويل أكثر ذكاءً معًا" ، ناقش الحاضرون كيفية تسريع التحول الرقمي من خلال التقنيات المبتكرة لتعزيز الإنتاجية الرقمية.

Jason Cao, CEO of Huawei Global Digital Finance

وقال Jason Cao، الرئيس التنفيذي لشركة Huawei Global Digital Finance: "يقترب العالم بسرعة من علامة بارزة تبلغ 100 مليار اتصال، مع انفجار البيانات على مستوى ZB. لقد دخلنا رسميًا عصر ZFLOPS، حيث تجاوزت قوة الذكاء الاصطناعي نقطة الانعطاف وهي الآن تقود التحول عبر مختلف الصناعات والخدمات. ولكي نزدهر في العصر الذكي، يجب علينا إعادة تقييم نهجنا في الاتصالات والبيانات والتطبيقات والبنية التحتية، وتبني التقنيات الرقمية بالكامل لبناء القدرة التنافسية الأساسية الموجهة نحو المستقبل.

تلتزم Huawei بإجراء استثمارات استراتيجية في التقنيات الأساسية لتعميق مشاركتها في الصناعة المالية. وتماشيًا مع هذا الالتزام، أعلنت Huawei عن أربعة توجهات استراتيجية للصناعة المالية: بناء بنية تحتية مرنة، وتسريع تحديث التطبيقات، وتعزيز القرارات القائمة على البيانات، وتمكين ابتكار السيناريوهات.

التركيز على منتجات ومحافظ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز مرونة البنية التحتية الرقمية مساعدة العملاء على تسريع تحديث التطبيقات وتمكين مرونة الخدمة الغوص في ذكاء البيانات لتعزيز استخدام العملاء للبيانات والقرارات المستندة إلى البيانات التعاون مع تقنيات السحابة والأنابيب والحافة والأجهزة لتمكين ابتكار سيناريوهات العملاء

وبالنظر إلى المستقبل، ستواصل Huawei استكشاف سيناريوهات الأعمال وتطوير حلول منهجية تتماشى مع الاتجاهات الاستراتيجية. هدفنا هو مساعدة العملاء على بناء اتصال كامل يتميز بخفة الحركة والخبرة والتعاون، وتحقيق الذكاء الكامل في الوقت الحقيقي، والتقارب، والمشاركة، مما يتيح الخدمات المالية في كل مكان في جميع السيناريوهات.

التعاون مع العملاء والشركاء العالميين لتشكيل تمويل أكثر ذكاءً معًا

وكان من بين الذين ألقوا كلمات رئيسية Niu Xinzhuang، الرئيس التنفيذي للمعلومات في بنك الادخار البريدي الصيني؛ وZhou Yanti، المدير العام لإدارة التكنولوجيا المالية في بنك الاتصالات؛ وBrett King، زعيم الرأي العالمي الشهير ومؤلف Bank 4.0؛ وZhou Tianhong، المدير العام لقسم تكنولوجيا المعلومات في بنك التجار الصيني؛ وMao Yuxing، نائب المدير العام للأوراق المالية في هايتيونغ؛ وKou Guan، المدير العام لقسم إدارة تكنولوجيا المعلومات ومركز عمليات التكنولوجيا في بنك CITIC الصيني. في خطاباتهم، تبادلوا أحدث الممارسات وأكثرها ابتكارًا في التحول الرقمي المالي وقدموا رؤى قيمة حول مستقبل التمويل الرقمي.

وخلال القمة، وقعت Huawei اتفاقيات تعاون مع العديد من المؤسسات المالية لإطلاق حلول جديدة وتطوير القدرات التقنية المبتكرة للعديد من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحلول المحافظ. تلتزم Huawei بتعزيز التطوير الشامل للمواهب الرقمية وتعمل بشكل وثيق مع الصناعة لتحقيق هذا الهدف. في السنوات الثلاث المقبلة، ستقيم Huawei تعاونًا عميقًا مع العملاء والجمعيات الصناعية والشركاء لتطوير 50 ألف محترف رقمي للصناعة، مما يضع أساسًا متينًا للتحول المالي.

وقد كرست Huawei 13 عامًا للصناعة المالية. حتى الآن، خدمت Huawei أكثر من 3300 عميل مالي في أكثر من 60 دولة ومنطقة، بما في ذلك 50 من أكبر 100 بنك في العالم. ومع المضي قدمًا، تظل Huawei ملتزمة بتطوير التقنيات المتطورة واستكشاف سيناريوهات جديدة، مع التعاون في الوقت نفسه مع العملاء والشركاء لبناء تمويل رقمي متصل بالكامل وذكي بالكامل وجميع السيناريوهات. من خلال التنقل في التغييرات مع خفة الحركة والابتكار، تهدف Huawei إلى تعزيز الإنتاجية الرقمية وخلق مستقبل أكثر إشراقًا معًا.

لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى: https://e.huawei.com/cn/events/2023/industries/finance/finance-summit

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