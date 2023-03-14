Huawei وشركاؤها يعززون الشمول الرقمي في أوغندا من خلال مشروع DigiTruck

ستوفر DigiTruck تدريبًا مجانيًا على المهارات الرقمية لأكثر من 10000 مستفيد.

كيروهورا، أوغندا، 14 مارس 2023 /PRNewswire/ -- أطلق الرئيس الأوغندي السيد Yoweri Kaguta Museveni رسميًا مشروعًا جديدًا DigiTruck في أوغندا.

سيوفر المشروع تدريبًا مجانيًا على المهارات الرقمية لأكثر من 10000 مستفيد على مدار ثلاث سنوات.

تم إطلاق مشروع DigiTruck في 8 مارس في حدث الاحتفال باليوم العالمي للمرأة (IWD) في منطقة كيروهورا، وهو جزء من مبادرة Huawei TECH4ALL ، وهي مبادرة الشركة طويلة الأجل لدفع الشمول والاستدامة في جميع أنحاء العالم.

DigiTruck project launched by H.E. Yoweri K. Museveni, the President of the Republic of Uganda

وعلق الرئيس Yoweri Museveni في تغريدة على تويتر قائلًا: "لقد أطلقت مشروع DigiTruck من Huawei في أوغندا. وهو مشروع سيستفيد منه أكثر من 10000 أوغندي في غضون 3 سنوات، لا سيما jua-kali وأصحاب المشاريع والنساء والفتيات الصغيرات والطلاب من خلال المهارات الرقمية ". وأضاف: "يعد التحول الرقمي أحد المحركات الرئيسية للتنمية الفعالة لرأس المال البشري، وبالتالي يسعدني إطلاق مشروع Huawei هذا".

تماشيًا مع موضوع اليوم العالمي للمرأة من "DigitAll: الابتكار من أجل مستقبل متكافئ بين الجنسين والموضوع الوطني لأوغندا "تكافؤ الفرص في التعليم، وتكنولوجيا العلوم من أجل الابتكار ومستقبل متكافئ بين الجنسين"، يشمل المستفيدون ذوو الأولوية من مشروع أوغندا DigiTruck الفتيات والنساء. والمستفيدون المستهدفون الآخرون هم الشباب وأصحاب الأعمال التجارية الصغرى والصغيرة في 'jua-kali'.

وقال العقيد Rtd Okello P. Charles Engola، وزير الدولة للعمل والتوظيف والعلاقات الصناعية في أوغندا: "إن رقمنة Jua Kali ستخلق فرصًا مستدامة لكسب العيش للقطاع غير الرسمي، حيث ستمكن الشركات الصغيرة من المشاركة في التجارة الإقليمية والوطنية، وتوسيع مشهد العملاء، والسماح للشركات بتزويد العملاء بمجموعة أكبر من الخدمات والمنتجات". كما سيؤدي التدريب إلى تحسين الشمول المالي من خلال تحسين القدرة على تشغيل عمليات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول وتوسيع فرص العمل، خاصة في المناطق الريفية ".

يعمل مشروع DigiTruck الأوغندي بالشراكة مع وزارة العمل والشؤون الجنسانية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة الاجتماعية الدولية Close the Gap، ويتوافق مع رؤية البلاد لعام 2040، وخطة التنمية الوطنية، واستراتيجية جدول الأعمال الرقمي للتعليم. وتشمل هذه المبادرات تعزيز المهارات الأساسية الرقمية، والاتصالات والمعلومات الرقمية، والمعاملات الرقمية، واستخدام الإنترنت لحل المشكلات، والسلامة عبر الإنترنت، والمسؤولية المدنية، وخصوصية البيانات.

"كمؤسسة اجتماعية دولية موجودة لسد الفجوة الرقمية، تعتقد Close the Gap أن الوصول إلى المهارات الرقمية هو مفتاح تمكين الأفراد اقتصاديًا واجتماعيًا"، هذا ما قالته Francisca Muema، مديرة مشروع DigiTruck من Close the Gap.

تم تحويل DigiTrucks من حاويات شحن مستخدمة، إلى فصول دراسية متنقلة محمولة على شاحنات يمكن قيادتها إلى المجتمعات النائية التي تفتقر إلى مرافق التدريب. تقوم كل دورة مدتها 40 ساعة بتدريب الطلاب على مهارات محو الأمية الرقمية مثل كيفية استخدام الأجهزة والبرامج المكتبية والإنترنت، إلى جانب المهارات الشخصية مثل كتابة السيرة الذاتية والتقدم للوظائف عبر الإنترنت وإدارة الأعمال التجارية عبر الإنترنت. ويمكن لشاحنة DigiTruck الأوغندية، المتصلة بشبكة 4G، استيعاب 20 متعلمًا في جلسة واحدة، وتأتي مجهزة بشاشة Huawei IdeaHub الذكية والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. نظرًا لأن جميع الأجهزة تعمل بالطاقة الشمسية، يمكن أن تخدم شاحنات DigiTruck المجتمعات التي تفتقر إلى إمدادات الطاقة.

"سيمكن هذا المشروع الناس في أكثر المناطق الريفية في أوغندا من الحصول على مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز أعمالهم من خلال التجارة الإلكترونية والتسويق عبر الإنترنت. هذا هو السبب في أن لدينا شعار "أنت أفضل لأوغندا أفضل"، هذا ما قاله Gao Fei، المدير الإداري لشركة Huawei Uganda. وسنواصل الابتكار وبذل الجهود مع شركائنا لتعزيز عالم رقمي أكثر شمولًا واستدامة للجميع".

تدير Huawei حتى الآن مشاريع DigiTruck في كينيا وغانا وفرنسا مع التركيز على جلب المهارات الرقمية للأشخاص الذين من المرجح أن يتخلفوا عن الركب في العالم الرقمي، بما في ذلك المجتمعات الريفية وكبار السن والشباب العاطلين عن العمل والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء.

نبذة عن Huawei TECH4ALL

TECH4ALL هي مبادرة وخطة عمل الشمول الرقمي طويلة المدى من Huawei. تم تصميم TECH4ALL، والتي تم تمكينها من خلال التقنيات والشراكات المبتكرة، للمساعدة في تعزيز الشمول والاستدامة في العالم الرقمي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع TECH4ALL من Huawei على https://www.huawei.com/en/tech4all

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