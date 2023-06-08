Huawei تطلق أول برنامج أعضاء IP Club في إفريقيا لتسريع التنمية الرقمية الصناعية في إفريقيا

مراكش، المغرب،, 8 يونيو 2023 PRNewswire/ --/ خلال قمة شبكة Huawei 2023، أطلقت Huawei أول برنامج أعضاء IP Club في أفريقيا. وحضر حفل الإطلاق شخصيًا مندوبون من عملاء رائدين من مختلف القطاعات، وقام هذا البرنامج بتوظيف أكثر من 300 عضو من أعضاء IP Club في هذا الحدث. مع المغرب كنقطة انطلاق، برنامج أعضاء IP Club يبني مجتمع تكنولوجيا IP محلي محترف لتسريع التحول الرقمي عبر الصناعات في القارة الأفريقية.

IP Club member program launch ceremony

تم إطلاق IP Club بواسطة Huawei، بهدف بناء منصة لتبادل الأفكار المفتوحة لمديري تكنولوجيا المعلومات وخبراء تكنولوجيا IP والمهندسين. منذ أول IP Club في اليابان في عام 2018، عقدت Huawei بنجاح ما يقرب من 400 حدث لـ IP Club في أكثر من 35 دولة ومنطقة، وجذبت أكثر من 30000 مشارك.

مع اكتساب أنشطة IP Club زخمًا في جميع أنحاء العالم، قامت Huawei بترقية أحداث IP Club إلى مجتمع أعضاء IP Club منذ عام 2020. حتى الآن، أنشأت Huawei نظام عضوية IP Club كامل، وجندت ما يقرب من 2000 عضو مسجل في جميع أنحاء العالم.

يمكن لأعضاء IP Club الوصول إلى معلومات تقنية IP أكثر احترافية ومعرفة تقنية متباينة تقدمها Huawei، مما يؤدي بدوره إلى توسيع رؤاهم الفريدة في صناعة IP. يمكن لأعضاء IP Club أيضًا التواصل مع خبراء Huawei العالميين للتعمق في تقنيات IP المتطورة. تعزز الأنشطة الحصرية للأعضاء التواصل بين نظرائهم في صناعة IP، وتلهم نقاط المكافآت المتنوعة للأعضاء المزيد من المساهمات.

من خلال إنشاء اتصال جديد تمامًا، يجمع IP Club قادة الفكر في الصناعة والخبراء والأقران من جميع أنحاء العالم لاستكشاف اتجاهات الشبكة المستقبلية والتحديات والفرص والمزيد. كما نغوص في ممارسات بناء الشبكات في جميع الصناعات خلال التحول الرقمي، ونحتضن فرصًا جديدة معًا لتطوير الصناعة في المستقبل.

لمعرفة المزيد حول برنامج أعضاء IP Club الخاص بشركة Huawei، انقر على https://ipclub.huawei.com/

للتواصل: [email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2095266/image_986294_24837044.jpg

Huawei SOURCE