i2i Systems تفي بنجاح باتفاقيات مستوى الخدمة الصارمة لعملاء الاتصالات الرئيسيين مع Volt Active Data

شركة تكنولوجيا المعلومات الدولية الرائدة تستبدل Oracle بـ Volt لتلبية المتطلبات حول قابلية التوسع والتوافر والتكرار الجغرافي

بيدفورد، ماساتشوستس، 23 مارس، 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة Volt Active Data، وهي منصة البيانات الوحيدة التي لا تقبل المساومة والتي تم تصميمها لدعم التطبيقات التي تتطلب السرعة والحجم والاتساق — دفعة واحدة — أن i2i Systems يمكنها الآن أن تدعم بنجاح عميل اتصالات عالمي يقع مقره الرئيسي في تركيا بعد مواجهة تحديات مع Oracle Times Ten.

قال مينان تكبير، مهندس الحلول الرئيسي في i2i Systems، "عندما رأينا اتفاقيات مستوى الخدمة المطلوبة من عملائنا، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الاتصالات، كنا نعلم أنها ستكون مكلفة للغاية وتستغرق وقتا طويلا لتقديم ذلك مع أوراكل". "لقد سمحت لنا VOLT ليس فقط بالاحتفاظ بهذا العميل القيم ولكن أيضًا دعمه بسعر منخفض من TCO ودون الحاجة إلى التنازل عن اتفاقية مستوى الخدمة المهمة التي تتطلبها الأعمال".

مع Volt، تمكنت i2i Systems من تقديم نظام شحن عبر الإنترنت متاح للغاية، وقابل للتطوير للغاية، ومتكرر جغرافيًا، وقادر على معالجة 100000 معاملة في وقت واحد في 30 مللي ثانية أو أقل.

قال تكبير، "إذا تعطل أحد الخوادم، فلا يزال بإمكان الخوادم الأخرى التعامل مع الطلب". لا يوجد فقدان للخدمة ".

إن التوافر العالي لـ Volt والتكرار الجغرافي الثلاثي النشط يضيفان إلى قيمة المنصة، مما يضمن بقاء خدمة مزود الاتصالات جيدة باستمرار.

قال ديفيد فلاور، الرئيس التنفيذي لشركة Volt، "نحن سعداء بالنجاح الذي تمكنت i2i Systems من تحقيقه من خلال منصة البيانات الرائدة التي لا تقبل المساومة، ونتطلع إلى تحقيق هذا النجاح لعملاء i2i و Volt الجدد".

نبذة عن منصة Volt Active Data

تتيح منصة Volt Active Data Platform إمكانية الحصول على مقياس دون المساومة على السرعة أو الدقة أو الاتساق. استنادًا إلى مجموعة مبسطة يمكنها اتخاذ قرارات أقل من 10 مللي ثانية، فإن أساس Volt بدون تنازلات يمكّن الشركات من زيادة عائد الاستثمار من الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والذكاء الصناعي/التعلم الآلي والاستثمارات الأخرى.

حول i2i Systems

تقدم i2i Systems، وهي شركة محلية للبحث والتطوير والبرمجيات بنسبة 100%، جميع برامج دعم الأعمال والتشغيل (BSS) التي يحتاجها المشغلون في مجال الاتصالات. كما قامت باستثمارات كبيرة في مجال 5G ووصلت إلى مستوى متقدم في تطوير المنتجات والأنظمة في 5G Core Network و5G RAN. تضع i2i Systems بنجاح أنظمتها في الخدمة في العديد من المشغلين المختلفين في أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا.

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