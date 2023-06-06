iHerb تتعاون مع CJ Logistics لتعزيز إمكانية الوصول إلى منتجات الصحة والعافية في الشرق الأوسط وأفريقيا

أقامت iHerb حفلًا مشتركًا في الرياض للإعلان عن تنفيذ شراكة لغرض إنشاء أول مركز تنفيذ للتجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية

إرفاين، كاليفورنيا, 6 يونيو، 2023 /PRNewswire/ - تفخر iHerb، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الصحة والعافية، بالإعلان عن شراكتها مع CJ Logistics، الشركة الرائدة في مجال الحلول اللوجستية، لتطوير أول مركز للتجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. وقد اختارت iHerb الرياض لتكون مركز العمليات في الشرق الأوسط استجابة للطلب المتزايد من العملاء على منتجات الصحة والعافية، إلى جانب كونها بيئة أعمال جذابة.

iHerb Strengthens Accessibility of Health & Wellness Products to the Middle East and Africa

سيتم إقامة مركز التنفيذ بالمملكة العربية السعودية التابع لـ iHerb في موقع استراتيجي في منطقة الحجز الجمركي اللوجستية المتكاملة المطورة حديثًا في الرياض، مما يتيح للعملاء الاستمتاع بالاختيار الكامل لما يزيد عن 30،000 منتج من منتجات iHerb بالإضافة إلى جودة الخدمة المقدمة مع توفير أوقات تسليم أسرع. ويدعم هذا المشروع بشكل مباشر رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 من خلال استخدام موقعها الاستراتيجي لتحقيق دورها كمحرك أساسي للتجارة الدولية وربط القارات الثلاث: إفريقيا وآسيا وأوروبا.

تبلغ مساحة مركز التنفيذ 30 ألف متر مربع، مع مخزن كبير بمساحة واسعة قادر على شحن طلبات هائلة يوميًا. سيبدأ إنشاء هذا المركز في مايو 2023 ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل في منتصف عام 2024. في البداية، وسوف يفي بطلبات المنتجات لعملاء iHerb في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقال ميري تشانغ، مدير العمليات في iHerb: "نحن متحمسون للغاية لهذه الخطوة التالية لشركتنا وما تعنيه لعملائنا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وستمكننا هذه المنشأة الجديدة المتطورة من الوفاء بمهمتنا المتمثلة في تزويد عملائنا بمنتجات عالية الجودة بأسعار معقولة، مع تقديم خدمة عملاء ممتازة في جميع أنحاء العالم".

تشارك iHerb مع CJ Logistics في هذا المشروع كشريك طويل الأجل يدعم عمليات iHerb منذ عام 2018. ويعزز هذا التعاون التزام الشركتين بتوفير منتجات الصحة والعافية عالية الجودة إلى جانب خدمات التوصيل الموثوقة عبر مناطق متعددة حول العالم.

وفور بدء تشغيل مركز التنفيذ بالرياض، تتوقع iHerb أن يكون لديها تسعة مراكز تنفيذ ومراكز معتمدة من ISO وتحمل شهادة ممارسة التصنيع الجيد، ستة محلية وثلاثة دولية، متوفر فيهم جميع معايير الجودة العالية. لمعرفة المزيد حول مراكز iHerb ومراكز التنفيذ، يرجى زيارة: https://www.iherb.com/info/storage-facilities .

نبذة عن iHerb

تحظى iHerb بثقة أكثر من 10 ملايين عميل سنويًا في أكثر من 180 دولة، مما يمكّن الناس من تعزيز صحتهم وسعادتهم ورفاهيتهم. كمنصة للتجارة الإلكترونية بمليارات الدولارات، نحن في مهمة وهي تقديم لعملائنا أفضل مجموعة مختارة من منتجات الصحة والعافية بأفضل قيمة ممكنة، مع تقديم التجربة الأكثر ملاءمة. نحن نؤمن بأن الصحة والعافية لا ينبغي أن تكون امتيازًا بل حقًا عالميًا أصبح ممكنًا من خلال التعاطف وعملنا الجماعي – ويجب أن يتمتع الجميع، بغض النظر عن هويتهم أو مكان وجودهم، بسهولة الوصول إلى المنتجات التي ستساعدهم على العيش حياة أفضل وأكثر صحة. https://www.iherb.com/ .

فيديو- https://www.youtube.com/watch?v=ULzQuWx4yIQ

الشعار- https://mma.prnewswire.com/media/742063/4071033/iHerb_Logo.jpg

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