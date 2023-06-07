iiPay تطلق خدمة ContractorPay لتلبية الطلب المتزايد في اقتصاد الأعمال المستقلة.

شلتنهام، إنجلترا ودالاس، 8 يونيو/حزيران 2023/PRNewswire/-- iiPay تعلن شركة iiPay، الشركة الرائدة في توفير حلول برمجيات إدارة الرواتب عبر السحابة على مستوى عالمي، عن إطلاق الحل المبتكر ContractorPay ، وهو حل جديد مصمم لدعم اقتصاد الأعمال المستقلة المتنامي. سيمكّن هذا العرض الجديد الشركات متعددة الجنسيات من إدارة مدفوعات المتعاقدين في جميع أنحاء العالم بكل سهولة، مما يخفف عنها العبء الإداري ويوفر لمؤسساتها فوائد إضافية. من خلال تحسين عمليات دفع المقاولين/ المتعاقدين، تمكّن iiPay الشركات من تحسين الكفاءة التشغيلية مع ضمان تيسير عمليات الدفع المتسقة والسلسة لجميع الأطراف المعنية.

وفقًا لتقرير حديث أصدرتهُ ماكنزي، فمن المتوقع أن يصل اقتصاد العمل الحر إلى 540 مليون عامل بحلول نهاية عام 2023، مما سيمثل ما يناهزُ 15% من القوى العاملة العالمية. دفع هذا النمو الشامل في سوق المقاولين الشركات في مختلف الصناعات، بما في ذلك قطاعات التصنيع والرعاية الصحية والتكنولوجيا، إلى التعرف على الإمكانات الهائلة للقوى العاملة المرنة.

"سوف يتيحُ iiPay ContractorPay للشركات المرونة والقدرة على دفع أجور القوى العاملة المتعاقدة الخاصة بها، مع الاستفادة من تجربة دفع متسقة ومتكاملة من الألف إلى الياء"، قال كورتيس هولمز، الرئيس التنفيذي لشركة iiPay. "نظرًا للخبرة الواسعة التي تتمتع بها iiPay في مجال تدبير تعقيدات وامتثال الرواتب على المستوى الدولي، فإن ContractorPay هو تطوّرٌ طبيعي لتمكين عملائنا الحاليين من الاستفادة من هذا الحل، مع فتح الأبواب أمام العملاء الجدد للحصول على حل متكامل للرواتب والمدفوعات بغض النظر عما إذا كانت قواهم العاملة تتشكّلُ من موظفين أو مقاولين."

مع ContractorPay ،يمكن للعملاء في جميع أنحاء العالم الاستفادة من مجموعة من الفوائد بما في ذلك:

· عمليات الدفع المُبسَّطة التي تقلل من العبء الإداري وتُحسِّن الكفاءة.

· مرونة في الدفع للمقاولين بعملات وفي بلدان متعددة وفي الوقت المحدد.

· الإبلاغ المحسَّن والواضح والإشرافية الفورية من خلال لوحة إدارة التحليلات سهلة الاستخدام تمكّنُ من تتبع المدفوعات واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، مما يتيح إدارة ومراقبة أفضل للنفقات المتعلقة بالمقاولين/ المتعاقدين.

iiPay يستفيدُ من فعالية منصته البرمجية المبتكرة على السحابة، المصممة للرواتب والمدفوعات، لتمكين المؤسسات في مختلف الصناعات والأحجام. يمكِّن اعتماد الإمكانات التحويلية لاقتصاد العمل الحر وسوق المقاولين iiPay من استغلال مزايا متعددة بما في ذلك التحليلات الشاملة، وكفاءة التقارير الفعّالة، والتكامل السلس مع الأنظمة المالية وأنظمة إدارة الموارد البشرية.

نبذة عن iiPay:

تستفيد iiPay من تقنيتها المبتكرة القائمة على السحابة والتي توفر للعملاء تجربة كشوف رواتب استثنائية في أكثر من 100 دولة، كما يعمل حل iiPay على تمكين المتخصصين في كشوف الرواتب والموارد البشرية والمالية وذلك من خلال إدارة البيانات المتقدمة والتحليلات وذكاء الأعمال وإعداد التقارير عبر جميع كشوف الرواتب العالمية في أي وقت. تركيز iiPay الدؤوب على تجربة العميل يعكس رؤية الشركة في تبسيط كشوف الرواتب العالمية - للأعمال. للناس.

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