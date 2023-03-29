IN2MOTIONFEST تحصل على مئات الزوار مع جمال WASTRA الاندونيسية

تم عرض المنسوجات التراثية الإندونيسية الرائعة، WASTRA، من خلال الأزياء المتواضعة، التي تلبي احتياجات الموضة لملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 29 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- عرض البنك المركزي الإندونيسي وغرفة الأزياء الإندونيسية والقنصلية العامة لجمهورية إندونيسيا في دبي أفضل منتجات الأزياء المتواضعة التي صنعتها WASTRA الإندونيسية للأقمشة التراثية من خلال معرض IN2MOTIONFEST في 9 مارس 2023 في فندق Palazzo Versace الفاخر في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

Dubai(27/03)-IN2MOTIONFEST fashion show captivated hundreds of attendees with Indonesian Wastra

كجزء من منتدى الاستثمار الإندونيسي في دبي (IIFD)، حضر IN2MOTIONFEST في دبي أكثر من 250 ضيفًا بارزًا، بما في ذلك ممثلو حكومة الإمارات العربية المتحدة والقنصل العام في دبي وقادة صناعة الأزياء ومجمعي دول مجلس التعاون الخليجي والنظراء الاقتصاديين للقنصلية العامة الإندونيسية في دبي والمركز الإندونيسي لترويج الاستثمار والمركز الإندونيسي لترويج التجارة (ITPC).

تعاون Itang Yunasz وKhanaan Shamlan وAyu Dyah Andari مع شركات WASTRA الصغيرة والمتوسطة الإندونيسية من خلال برنامج تطوير BI لإنشاء مجموعاتهم المذهلة. تعاون Itang Yunasz مع Isam's Silk Woven من Garut، West Java، لتطوير الملابس ذات الزخارف المنقوشة جنبًا إلى جنب مع تطريز Krancang. Khanaan Shamlan أدرجت Riau المنسوجة من Siak Sri Kemuning المنسوجة في مجموعة ملابسها الجاهزة المستوحاة من المظهر الظلي 50-60. تعاونت Ayu Dyah Andari مع Dayang Songket Sintang من West Kalimantan لإنشاء تصميمات ذات ألوان صحراوية على الطراز الأوروبي وتفاصيل تطريز مستوحاة من تشكيلات بلورية شكلها تفاعل الرياح والرمال.

وبما أنه من المتوقع أن يصل عدد السكان المسلمين إلى أكثر من 300 مليون بحلول عام 2030 في إندونيسيا، فهناك زيادة في الطلب على الأزياء المتواضعة. مع هذا النمو في السنوات الأخيرة والبلد الذي يضم أكبر عدد من السكان المسلمين، فإن إندونيسيا لديها القدرة على أن تصبح منارة للارتداء المتواضع.

"إن القدرة على التعبير عن ذلك وعرضه على الدول الإسلامية الأخرى مثل الإمارات العربية المتحدة ستكون حيوية لمستقبل الأزياء المتواضعة في هذا البلد اقتصاديًا، فضلًا عن توفير منصة للمواهب المستقبلية في هذه الصناعة. هذا هو السبب في أنني كنت مصممًا بشدة على المشاركة في IN2MOTIONFEST لتقديم صناعة الأزياء المتواضعة في إندونيسيا إلى العالم"، هذا ما قاله Itang Yunasz، الذي لديه أكثر من 40 عامًا من الخبرة في صناعة الأزياء.

يتماشى مهرجان IN2MOTIONFEST في دبي مع الموضوع العام لـ IIFD "التجارة والسياحة والاستثمار"، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري المستمر بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا. مع توقع وصول سوق الأزياء الإسلامية عالميًا إلى 375 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025 ، تم تعيين استثمارات كل من الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا لإنشاء أسس للاستحواذ على حصة كبيرة من هذا السوق في المستقبل.

"نحن فخورون بإنشاء قناة للترويج للأزياء الإندونيسية المتواضعة الشهيرة على المسرح الدولي من خلال IN2MOTIONFEST في دبي. لا شك أن هذا الحدث قد رفع من مكانة صناعة الأزياء المتواضعة في إندونيسيا وعرض المنسوجات التراثية الإندونيسية على عالم الأزياء المتواضعة. قالت Ita Rulina، مديرة قسم الاقتصاد والتمويل الشرعي في BI، إن تأثير هذا الحدث يمكن أن يكون إيجابيًا فقط للاعبين المبدعين في إندونيسيا في هذه الصناعة.

مع 45 شكل من ثلاثة مصممين معروفين يعرضون WASTRA من مناطق مختلفة في إندونيسيا، حقق IN2MOTIONFEST في دبي أهدافه. من الآن فصاعدًا، وضع IN2MOTIONFEST منصة لمزيد من المواهب الإندونيسية لجلب صناعة الأزياء الإندونيسية المتواضعة إلى المرحلة التالية.

سيعقد الحدث الرئيسي لـ IN2MOTIONFEST في 25-29 أكتوبر 2023 في جاكرتا، إندونيسيا.

لمعرفة المزيد، قم بزيارة IN2MOTIONFEST Youtube@IN2MOTIONFEST Instagram و Indonesian Fashion Chamber YouTube و @Indonesianfashionchamber Instagram .

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2040723/Collage.jpg

Indonesian Fashion Chamber (IFC) SOURCE