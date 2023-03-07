InfiRay® تظهر لأول مرة في MIDDLE EAST ENERGY بدبي 2023

يانتاى، الصين، 7 مارس 2023 /PRNewswire/ -- شركة IRay Technology Co., Ltd. ( المشار إليها باسم "InfiRay®" أدناه)، وهي علامة تجارية رائدة في صناعة التصوير الحراري، أظهرت نفسها مع مكانة رفيعة المستوى في MIDDLE EAST ENERGY 2023 في دبي. InfiRay® قدمت تقنياتها المبتكرة وسلطت الضوء على منتجات التصوير الحراري في القاعة 4 الجناح C29 في مركز دبي التجاري العالمي، الإمارات العربية المتحدة.

وكما هو معروف لنا جميعًا، فإن تطبيق وتطوير الكهرباء عزز تقدم الحضارة الحديثة ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بحياة الناس والإنتاج الصناعي. لذلك، فإن تشغيل وصيانة نظام الطاقة مهم للغاية. وبمجرد حدوث انقطاع في التيار الكهربائي، فإنه سيجلب خسائر فادحة للاقتصاد الاجتماعي.

InfiRay®، الشركة المصنعة المتخصصة في التصوير الحراري، لديها قدرات البحث والتطوير لأجهزة الاستشعار متعددة الأطياف، ومنصات البحث والتطوير الرائدة للرقاقات، والإدراك متعدد الأبعاد وقدرات تطوير خوارزمية الذكاء الاصطناعي. بفضل التكنولوجيا الرائدة على مستوى العالم، أصدرت InfiRay ® أول كاشف في العالم للأشعة تحت الحمراء غير المبردة بحجم 8 ميكرومتر 1920×1080 في عام 2021. بالنسبة لصناعة الطاقة، طورت InfiRay ® مجموعة متنوعة من حلول التصوير الحراري لنقاط الألم لدى المستخدمين ويمكنها توفير أنظمة المراقبة والكشف الشاملة.

في هذا المعرض، جلبت InfiRay ® العديد من الكاميرات الحرارية المحمولة بما في ذلك سلسلة من C/M/P/T/S، والتي تغطي احتياجات التفتيش والمراقبة لمسافات مختلفة وFOV. تعمل وظيفة الفحص الذكي الفريد بشكل فعال على تحسين العمل الشاق لتخطيط مسار التفتيش وجمع البيانات بعد التفتيش. المنتج الجديد S1280، بدقة 1280×1080، هو الخيار المثالي للتصوير الحراري عالي الدقة.

توفر InfiRay ® خيارات مختلفة للكاميرات الحرارية من التركيز الكهربائي والتركيز الثابت وحجم البطاقة، والتي يمكنها مراقبة درجة الحرارة المستهدفة في الميدان في الوقت الفعلي وتوفير تحذيرات للشيخوخة في الوقت المناسب ومعدات التدفئة لتوفير الطاقة وتقليل الاستهلاك. يمكن لشبكة الكاميرات الحرارية بحجم البطاقة AT20/30 أن تساعد المستخدمين بشكل فعال على مراقبة حالة الخزانة الكهربائية في الوقت الفعلي ومنع حدوث مشاكل مثل ارتفاع درجة الحرارة والحريق.

بالإضافة إلى ذلك، يوجد C200 مع أداء عالي التكلفة، وP200، كاميرا حرارية جيبية محمولة ومدمجة، وPX1، وهو مقاوم للماء والغبار مع حماية من السقوط ووظائف وفيرة.

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